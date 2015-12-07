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Google Fotoğraflar'a önemli destek

Fotoğraflar servisi üzerinde son dönemde çok ciddi çalışmalar yürüten Google, yeni duyurduğu yenilik sayesinde küresel fotoğraf görüntüleme desteğini web tarafına da getirdi.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Fotoğraflar'a önemli destek

İnternet devi Google "Fotoğraflar" servisini güncelledi ve uzun zamandır beklenen küresel fotoğraf görüntüleme desteğini sonunda web tarafına da getirdi.
Şimdiye kadar çekilen 360 derecelik küresel fotoğraflar mobil web sürümü ile Android uygulaması üzerinde gerçek anlamıyla görüntülenebiliyordu. Bu desteği genişleten Google, etkileyici içeriklerin artık standart internet tarayıcıları üzerinden de izlenmesine imkan tanımaya başladı. Kendiniz ya da başka birisinin oluşturduğu bir küresel fotoğraflar içerisinde fare hareketleriyle gezebilir ve bulunulan mekanı her açısıyla görüntüleyebilirsiniz.
Küresel fotoğraflar Android'de yer alan "Google Kamera" ya da hem Android hem de iOS da yer alan "Google Street View" uygulamaları aracılığıyla çekilebiliyor ve Google'ın dünyanın farklı yerlerinden hazırladığı birçok örnek burada yer alıyor.

https://plus.google.com/u/0/+GooglePhotos/posts/L4zjVxMYB3t Yorum Yaz
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