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Google Fotoğraflar'da yer açmak kolaylaştı

Google'ın popüler servislerinden Fotoğraflar, Android tarafında telefonların hafızasını rahatlacak öneli bir özellik kazandı. Bulutun faydalarından yararlanmak için faydalı bir yol gedi.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Fotoğraflar'da yer açmak kolaylaştı

Google'ın belirli bir çözünürlük limitine kadar fotoğraf ve videolar için sınırsız depolama alanı verdiği bulut depolama servisi Google Fotoğraflar, Android tarafında faydalı bir özellik kazandı.
Büyük fotoğraf arşivleri bir süre sonra kontrol edilmez hale geliyor ve telefonlarda büyük miktarlarda yer kaplayabiliyor. Bunun farkında olan Google, ilk olarak Google Fotoğraflar'ın Android sürümüne eklediği bir ayarla (Free Up Space) hali hazırda bulutta depolanan fotoğrafların otomatik olarak telefondan silinmesine imkan tanıyor.
Otomatik olarak gerçekleşen bu işlem ile telefonlar içerisinde yer açmak kolaylaşırken, Google telefon hafızası dolmaya yakın kullanıcılara bu özelliği bildirim temelinde de hatırlatabiliyor. Google ayrıca Fotoğrafların web sürümünde de bir değişiklik gerçekleştirdi. Artık daha önce orijinal kalitesinde (Büyük tam çözünürlük) yüklenen fotoğraflar, isteğe bağlı olarak yüksek kaliteli (Ufak sıkıştırılmış görsel) hale getirilebiliyor.
Özelliğin iOS tarafına geleceği tarih hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

http://www.engadget.com/2015/11/17/google-photos-moar--storage-space/ Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 3 yıl
Google hesabı ile browser üzerinden belli aralıklarla harici diske atıp temizliyorum zaten.
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Yazılımcı Online 3 yıl
Telden silince buluttan silinmesin ayarı var da buluttan silince telden silinmesin ayarı yok. Bir kere sevmediğim fotoları sileyim dedim web de ayar yaparken. Sonra hadi bee onu da mı sildim neyse telde vardır diye bir baktım, hoop anında telden de uçurmuş videoyu
Neyse artık silerken uyarı çıkıyor, bunu silince şuralardan da silinecektir diye. Bence bu uyarı da bir de checkbox olmalı ve atıyorum telden silinmesin diye seçebilmeliyiz.
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metehan13 3 yıl
alidarkstone
Birde ayarın telefon üzerinden mi Browser üzerinden mi nereden yapıldığını yazsaydınız iyiydi. ApkMirror dan son sürümü çektim ama o ayarı göremedim.

uygulama arayüzünden yapılıyor.
sol üstteki menu tuşuna bastıktan sonra ayarlar altında : ingilizce olarak "free up disk space" e (türkçesi "diskte yer aç" şeklinde olabilir) tıklamak yetiyor ( bi tarama yapıyor önce ; son bir onay aldıktan sonra siliyor)
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alidarkstone 3 yıl
Birde ayarın telefon üzerinden mi Browser üzerinden mi nereden yapıldığını yazsaydınız iyiydi. ApkMirror dan son sürümü çektim ama o ayarı göremedim.
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m3y 3 yıl
IOS ta manuel olarak silebiliyorsunuz. Fotograf seçimi gayet basit, cihaz hafızasından sil dediğiniz zaman bulutta saklamaya devam ediyor. Telefondan da görüntüleniyor. Tavsiye ederim
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Fenomenon 3 yıl
Bi gün Google'ı da patlatırlar gibime geliyor ama hadi hayırlısı (fappening olayına ithafen)
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