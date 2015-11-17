Google Fotoğraflar'da yer açmak kolaylaştı

Google'ın belirli bir çözünürlük limitine kadar fotoğraf ve videolar için sınırsız depolama alanı verdiği bulut depolama servisi Google Fotoğraflar, Android tarafında faydalı bir özellik kazandı.

Büyük fotoğraf arşivleri bir süre sonra kontrol edilmez hale geliyor ve telefonlarda büyük miktarlarda yer kaplayabiliyor. Bunun farkında olan Google, ilk olarak Google Fotoğraflar'ın Android sürümüne eklediği bir ayarla (Free Up Space) hali hazırda bulutta depolanan fotoğrafların otomatik olarak telefondan silinmesine imkan tanıyor.

Otomatik olarak gerçekleşen bu işlem ile telefonlar içerisinde yer açmak kolaylaşırken, Google telefon hafızası dolmaya yakın kullanıcılara bu özelliği bildirim temelinde de hatırlatabiliyor. Google ayrıca Fotoğrafların web sürümünde de bir değişiklik gerçekleştirdi. Artık daha önce orijinal kalitesinde (Büyük tam çözünürlük) yüklenen fotoğraflar, isteğe bağlı olarak yüksek kaliteli (Ufak sıkıştırılmış görsel) hale getirilebiliyor.

Özelliğin iOS tarafına geleceği tarih hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.engadget.com/2015/11/17/google-photos-moar--storage-space/