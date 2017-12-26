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Google Fotoğrafların Gülücüklerle Dolu 2017 kolaj kartı dağıtıma başladı

2017 yılında kimlerle nasıl güldüğünüzü merak ediyorsanız Google Fotoğraflar ekibinin size bir sürprizi var. Tüm yıl boyunca önemli gülüşleriniz bir araya getiriliyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Fotoğraflar uygulamasının artık geleneksel hale gelen ve kişilerin gülümsediği fotoğraflardan otomatik olarak yıllık kolaj oluşturma dönemi başladı. Kullanıcılar, Asistan bölümünde kendi kolajlarını bulabilirler.

Otomatik oluşturuluyor

Google’ın dağıtmaya başladığı Gülücüklerle Dolu 2017 kartı Asistan bölümünde kendisini gösteriyor. Bazı kullanıcıların geçen haftadan bu yana kartlarını görebildikleri belirtiliyor. Bu bakımdan üst sıralarda yoksa sayfayı biraz daha aşağı kaydırmak gerekebilir.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekâ tabanlı Adwords danışmanı Avrupa Komisyonu’ndan hibe aldı"

Google’ın görsel yapay zekasının izlerini gördüğümüz ve aslında görmemiz istenen kolajlar, geçmiş bir yıl içerisinde gülümseyerek poz verdiğiniz resimlerden otomatik olarak hazırlanıyor. Müzikli fotoğraf sunusu şeklinde hazırlanan klipler 1 veya 2 dakikaya sığdırılıyor. Yıl içerisinde Google bu tür minik otomatik kolajları daha fazla kullanmaya başladı. Yapay zeka teknolojileri geliştikçe daha ilgi çekici kolajlar göreceğimiz aşikar. 

 

photos.google.com Yorum Yaz
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jerry smith 1 yıl
Bende gözükmüyor bu kolaj, galiba 2017 gülücük fotoğrafım olmadığı için olsa gerek.
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Semih.YAZICI 1 yıl
Fotoğraf albümleri henüz bu bölgede (Türkiye) kullanıma sunulmadı.
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Reliq 1 yıl Semih.YAZICI
Semih.YAZICI
Fotoğraf albümleri henüz bu bölgede (Türkiye) kullanıma sunulmadı.

Google fotoğraflar asistan özelliği yüz etiketleme dışında aktif bir şekilde kullanılıyor. "Gülücüklerle Dolu 2017" Asistan kartım oluşturulmuş.
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Pulstar 1 yıl
Google Fotoğraflar Gülücüklerle Dolu 2017 kolaj kartı dağıtmaya başladı
veya
Google Fotoğrafların Gülücüklerle Dolu 2017 kolaj kartı dağıtıma başlandı
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