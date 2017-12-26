Google Fotoğrafların Gülücüklerle Dolu 2017 kolaj kartı dağıtıma başladı

Google Fotoğraflar uygulamasının artık geleneksel hale gelen ve kişilerin gülümsediği fotoğraflardan otomatik olarak yıllık kolaj oluşturma dönemi başladı. Kullanıcılar, Asistan bölümünde kendi kolajlarını bulabilirler.

Otomatik oluşturuluyor

Google’ın dağıtmaya başladığı Gülücüklerle Dolu 2017 kartı Asistan bölümünde kendisini gösteriyor. Bazı kullanıcıların geçen haftadan bu yana kartlarını görebildikleri belirtiliyor. Bu bakımdan üst sıralarda yoksa sayfayı biraz daha aşağı kaydırmak gerekebilir.

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Google’ın görsel yapay zekasının izlerini gördüğümüz ve aslında görmemiz istenen kolajlar, geçmiş bir yıl içerisinde gülümseyerek poz verdiğiniz resimlerden otomatik olarak hazırlanıyor. Müzikli fotoğraf sunusu şeklinde hazırlanan klipler 1 veya 2 dakikaya sığdırılıyor. Yıl içerisinde Google bu tür minik otomatik kolajları daha fazla kullanmaya başladı. Yapay zeka teknolojileri geliştikçe daha ilgi çekici kolajlar göreceğimiz aşikar.