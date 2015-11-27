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Google Glass 2'nin tasarımı netleşiyor

İnternet devi Google'ın en önemli donanım projeleri arasında yer alan Google Glass'ın yeni versiyonu tasarımsal olarak netleşiyor. Ortaya çıkan patente göre daha konforlu bir çözüm geliyor.
3 yıl
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass 2'nin tasarımı netleşiyor

Google'ın ilk versiyonu büyük heyecan uyandıran ancak son kullanıcıya yönelik bir ürün haline gelemeyen akıllı gözlüğü Glass, şirketin aldığı yeni patente göre yeni jenerasyonunda biraz daha farklı bir gövde yapısıyla karşımıza çıkabilir.
İnternet devinin üzerinde çalıştığını uzun zaman önce duyduğumuz ikinci jenerasyon Glass, bahsi geçen yeni patent göz önüne alındığı zaman ilk jenerasyondan farklı olarak tek kulak üzerinde de durabilecek. Patente bakıldığı zaman ön tarafa konumlandırılan ekran ile kamera bölümünün aynı kaldığı görülürken, dokunmatik kontrol yüzeyinin esnek şekilde yine yan tarafta yer aldığı, tek kulak bağlantısı nedeniyle de dengeyi sağlamak için arkada bir destek parçasının kullanıldığı dikkatleri üzerine çekiyor.
Bu şekilde ilk versiyona orana daha konforlu olabileceği tahmin edilen Google Glass 2, bildiğiniz üzere şuan Nest CEO'su Tony Fadell'in başında olduğu ekip tarafından geliştiriliyor ve hem tüketici hem de iş dünyasına yönelik farklı versiyonları üzerinde çalışılıyor. Tasarımın elbette değişme ihtimali de bulunuyor.

http://thenextweb.com/google/2015/11/27/the-second-gen-google-glass-could-fit-on-just-one-ear/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
yine son kullanıcıya yönelik bir cihaz olmaz
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