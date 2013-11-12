Google Glass, kullanım yapısını müzik alanında da geliştirecek

Google'ın gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, gelen bilgilere göre kullanım yapısını müzik alanında da geliştirecek.

New York Times tarafından yayınlanan habere doğrultusunda Google, Glass ile kullanılabilecek özel bir stereo kulaklık hazırlamış durumda. 85$ fiyat etiketiyle ay sonunda satılmaya başlanacağı belirtilen ürün, gözlük ile microUSB üzerinden bağlantı kuracak ve Glass'ın ses kalitesini ciddi seviyede arttıracak. Aynı zamanda resmi YouTube hesabı üzerinden müzik arama özelliği hakkında bilgi veren yeni bir video yayınlayan firma, verilen komut ile çalan şarkıların kime ait olduğunu gösterebilen ve isteğe bağlı olarak bu şarkıları oynatabilen yeni özelliğini de gözler önüne sermiş durumda. Bu özelliklerin yapılacak güncelleme ile kısa zaman içerisinde getirileceği belirtiliyor.

Google Glass'ın yeni özellikleri hakkında hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.nytimes.com/2013/11/12/business/media/google-glass-will-expand-its-features-into-music.html?_r=0