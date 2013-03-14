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Google Glass numaralı gözlüklere de destek verecek

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass numaralı gözlüklere de destek verecek

Geçen yılın en iyi icatlarından birisi olarak gösterilen Google'ın giyilebilir bilgisayar projesi Google Glass'ın bu yıl geliştirici seviyesinde dağıtımı başlamışken, yıl sonlarına doğru son kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Google Glass'ın tanıtım görsellerinde ikonik tasarımlara yer vermesi, numaralı gözlük kullanıcıları için nasıl bir strateji uygulanacağı sorusunu gündeme getirmişti. Geliştirici ekibin Google+ hesabından yaptığı açıklama soruya açıklık getirdi.

Ekip bunun çok önemli bir konu olduğunu belirtti ve üzerinde sıkı şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca açıklamayı desteklemesi bakımından firma çalışanı Greg Priest-Dorman tarafından takılan numaralı gözlük üzerine monte edilmiş Google Glass prototipine ait görsel de hesap üzerinden paylaşıldı.

Ancak numaralı gözlük desteğinin Explorer versiyonu ile aynı anda sunulması biraz zor görünüyor. Ekip numaralı gözlük probleminin yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşacağını ümit ettiklerini belirtiyor. Bununla birlikte numaralı versiyonun herhangi bir fiyat farkına sahip olup olmayacağı da netlik kazanmadı. 

http://www.androidauthority.com/prescription-google-glass-prototype-169324/ Yorum Yaz
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Luma 6 yıl en beğenilen
hacı amcaya da yakışmış ama..:)
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zerocontrol 6 yıl
Benim bir arkadaşım 6.5 numara gözlük takıyo bu eleman burnundan ötesini göremyior nasıl çözücekler acaba :D
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berkkarabacak 6 yıl
numarayı nası seçcez peki?artık göz doktarlarından google glass reçetesi fln mı alsak.şaka maka bnm göz 4 numara bulması biraz zor olcaktır
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AktifProje 6 yıl
Çok hoşuma gidiyor bu gözlük :) Gözlük kullanıyorum bende inşallah nasip olurda bizde alırız.
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|Perseus| 6 yıl
Bende bugün içimden geçirmiştim bu google glass numaralı gözlere nasıl olcak diye adamlar çaresini bulmuş
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Luma 6 yıl
hacı amcaya da yakışmış ama..:)
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interwap 6 yıl
Artık zevkle gözlük takabileceğiz. (Fiyatı saymazsak.)
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