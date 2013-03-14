Google Glass numaralı gözlüklere de destek verecek





Geçen yılın en iyi icatlarından birisi olarak gösterilen Google'ın giyilebilir bilgisayar projesi Google Glass'ın bu yıl geliştirici seviyesinde dağıtımı başlamışken, yıl sonlarına doğru son kullanıcıya ulaşması bekleniyor.





Google Glass'ın tanıtım görsellerinde ikonik tasarımlara yer vermesi, numaralı gözlük kullanıcıları için nasıl bir strateji uygulanacağı sorusunu gündeme getirmişti. Geliştirici ekibin Google+ hesabından yaptığı açıklama soruya açıklık getirdi.





Ekip bunun çok önemli bir konu olduğunu belirtti ve üzerinde sıkı şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca açıklamayı desteklemesi bakımından firma çalışanı Greg Priest-Dorman tarafından takılan numaralı gözlük üzerine monte edilmiş Google Glass prototipine ait görsel de hesap üzerinden paylaşıldı.





Ancak numaralı gözlük desteğinin Explorer versiyonu ile aynı anda sunulması biraz zor görünüyor. Ekip numaralı gözlük probleminin yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşacağını ümit ettiklerini belirtiyor. Bununla birlikte numaralı versiyonun herhangi bir fiyat farkına sahip olup olmayacağı da netlik kazanmadı.

http://www.androidauthority.com/prescription-google-glass-prototype-169324/