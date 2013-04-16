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Google Glass özellikleri detaylanıyor

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass özellikleri detaylanıyor

Google'ın Project Glass olarak başladığı ve Google Glass olarak son halini verdiği giyilebilir bilgisayar gözlük projesi, geçen yıl Times tarafından en önemli icat olarak seçilmişti.

Bir akıllı telefon ile yakın özellikler sunacağı bilinen cihazın donanım detayları net değildi. Google, Glass sayfasında cihazın bazı özelliklerine netlik kazandırdı.

Bilindiği gibi Glass cihazında ekran yok ve yerine gözlük camına yansıtmak suretiyle oluşturulan görüntüler kullanılıyor. Google yansımanın, yaklaşık 2.4 metre mesafeden 25 inçlik HD bir ekrana bakıyormuş hissi vereceğini belirtiyor. Ses ise kemik iletimi yoluyla gönderiliyor.

Cihazın ana kamerası 5MP çözünürlükte ve 720p video kaydı yapabiliyor. Bağlantı ise Bluetooth veya Wi-Fi 802.11b/g üzerinden sağlanıyor. Cihaz herhangi bir Bluetooth aygıtı ile uyumlu. MyGlass adlı yönetim uygulaması Android 4.0 ve üzeri cihazlar ile çalışabilirken, GPS ve SMS mesajlaşmayı aktif hale getiriyor.

Cihazda 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bunun 12GB'ı kullanıcıya açık iken, bulut depolama ile sürekli senkronizasyon sağlanıyor.

Cihaz standart kullanımda tam gün yetecek batarya kapasitesine sahip. şarj microUSB yoluyla olurken, Google kutu içerisindeki şarj cihazını kullanmayı tavsiye ediyor. Google farklı burun yapılarına göre iki farklı boyuta sahip burun üzeri pad de sunuyor.

Google Glass geçen yıl 1500$ vererek ürünü sipariş eden geliştiricilere ay sonunda gönderilmeye başlanacak. Ticari olarak dağıtımı için ise Google I/O 2013 konferansında yeni detayların açıklanması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-dishes-up-the-technical-specifications-of-Glass_id41932 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sertacarslan 6 yıl en beğenilen
cagataykoroglu
2.5 metreden 25 inçlik ekrana bakıyor hissi veriyorsa gözleri bozuk insanlar (örnek ben) bu cihazı verimli kullanamaz. bu şekilde yazıları vs görmem imkansız.

"x metreden y büyüklüğünde ekrana bakmak" benzetmesi ekranın algılanacağı büyüklüğü ve mesafeyi canlandırabilmek için verilir.
Miyopta göz merceği yeterince bombeleşemeyerek odağı uzakta olan objelere odaklanamaz. Sanal gözlükler ise teknolojileri gereği zaten harici mercekler yardımıyla göz merceğine kolaylıkla odaklanabileceği ve netlik+mesafe hissi sağlayacak işlenmiş görüntü gönderirler ve odak ayarları vardır. Ortada odaklanılacak fiziksel bir mesafe yok, sorun olmaz...
cagataykoroglu2.5 metreden 25 inçlik ekrana bakıyor hissi veriyorsa gözleri bozuk insanlar (örnek ben) bu cihazı verimli kullanamaz. bu şekilde...
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DH Misafiri 6 yıl
çok çirkin. direk rüküş
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Gokhanoom 6 yıl
wolf silver
Güzel bir cihaz olmuş. Googleı tebrik etmek gerekir. Ayrıca Türkiye ye 4000-300 arası gelir. Malum yurt dışındaki telefon 600 $ Türkiye de 1999 tl cik oluyor...

"Google Glass geçen yıl 1500$ vererek ürünü sipariş eden geliştiricilere ay sonunda gönderilmeye başlanacak."
Seri üretime geçtiği zaman daha uygun fiyatlara çıkacaktır.
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Krauser ll 6 yıl
bekliyoruz
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Meksikalı Pala Remzi 6 yıl
Alışmamış kafada google glass durmaz.
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kımyasal 6 yıl
Teknolojiden anlamayan apaçi ve kezolar bunu alır yolda,otobüste mal gibi "okey glass" derler ve ben dünya adaletine söverim.
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sertacarslan 6 yıl en beğenilen
cagataykoroglu
2.5 metreden 25 inçlik ekrana bakıyor hissi veriyorsa gözleri bozuk insanlar (örnek ben) bu cihazı verimli kullanamaz. bu şekilde yazıları vs görmem imkansız.

"x metreden y büyüklüğünde ekrana bakmak" benzetmesi ekranın algılanacağı büyüklüğü ve mesafeyi canlandırabilmek için verilir.
Miyopta göz merceği yeterince bombeleşemeyerek odağı uzakta olan objelere odaklanamaz. Sanal gözlükler ise teknolojileri gereği zaten harici mercekler yardımıyla göz merceğine kolaylıkla odaklanabileceği ve netlik+mesafe hissi sağlayacak işlenmiş görüntü gönderirler ve odak ayarları vardır. Ortada odaklanılacak fiziksel bir mesafe yok, sorun olmaz...
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wolf silver 6 yıl
Güzel bir cihaz olmuş. Google'ı tebrik etmek gerekir. Ayrıca Türkiye ye 4000-300 arası gelir. Malum yurt dışındaki telefon 600 $ Türkiye de 1999 tl cik oluyor...
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cagataykoroglu 6 yıl
2.5 metreden 25 inçlik ekrana bakıyor hissi veriyorsa gözleri bozuk insanlar (örnek ben) bu cihazı verimli kullanamaz. bu şekilde yazıları vs görmem imkansız.
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BeYaBaN. 6 yıl
6 yıdır lens takıyorum ondan önce 2 yıl gözlük kullandım.Gözlükten lense geçince dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim kendimi bunu alıpta rahatımı bozamam.
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