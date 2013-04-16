Google Glass özellikleri detaylanıyor





Google'ın Project Glass olarak başladığı ve Google Glass olarak son halini verdiği giyilebilir bilgisayar gözlük projesi, geçen yıl Times tarafından en önemli icat olarak seçilmişti.





Bir akıllı telefon ile yakın özellikler sunacağı bilinen cihazın donanım detayları net değildi. Google, Glass sayfasında cihazın bazı özelliklerine netlik kazandırdı.





Bilindiği gibi Glass cihazında ekran yok ve yerine gözlük camına yansıtmak suretiyle oluşturulan görüntüler kullanılıyor. Google yansımanın, yaklaşık 2.4 metre mesafeden 25 inçlik HD bir ekrana bakıyormuş hissi vereceğini belirtiyor. Ses ise kemik iletimi yoluyla gönderiliyor.





Cihazın ana kamerası 5MP çözünürlükte ve 720p video kaydı yapabiliyor. Bağlantı ise Bluetooth veya Wi-Fi 802.11b/g üzerinden sağlanıyor. Cihaz herhangi bir Bluetooth aygıtı ile uyumlu. MyGlass adlı yönetim uygulaması Android 4.0 ve üzeri cihazlar ile çalışabilirken, GPS ve SMS mesajlaşmayı aktif hale getiriyor.





Cihazda 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bunun 12GB'ı kullanıcıya açık iken, bulut depolama ile sürekli senkronizasyon sağlanıyor.





Cihaz standart kullanımda tam gün yetecek batarya kapasitesine sahip. şarj microUSB yoluyla olurken, Google kutu içerisindeki şarj cihazını kullanmayı tavsiye ediyor. Google farklı burun yapılarına göre iki farklı boyuta sahip burun üzeri pad de sunuyor.





Google Glass geçen yıl 1500$ vererek ürünü sipariş eden geliştiricilere ay sonunda gönderilmeye başlanacak. Ticari olarak dağıtımı için ise Google I/O 2013 konferansında yeni detayların açıklanması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-dishes-up-the-technical-specifications-of-Glass_id41932