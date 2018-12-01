Google Hangouts 2020 yılında sonlandırılacak [Güncellendi]

Alınan bilgilere göre 2019 yılı bireysel kullanıcıların Google Hangouts’u kullanabileceği son yıl olacak. Firma 2020 yılında servisi kapatmayı düşünüyor. Google uygulamaya verdiği güncellemeleri uzun zaman önce azaltmaya başlamıştı. Hatta bazı özellikler (Örneğin üçüncü parti uygulama desteği.) kaldırılmıştı. İş hayatı için oluşturulan Hangouts Meet ise kullanılmaya devam edilebilecek.

RCS mesaj destekli Android Messages

Google, Hangouts bireysel kullanıcılarının yeni geliştirdiği RCS (Rich Communication Services) destekli Android Messages uygulamasını kullanmasını istiyor gibi. RCS, SMS’in daha zengin bir hali olarak özetlenebiliyor. Bu yeni teknoloji sayesinde grup sohbeti, dosya transferi, sesli mesaj vb. gönderimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca marka veya platform bağımsız olması daha hızlı yayılabilmesini sağlayacak. Android Messages için RCS sohbet şu an her ne kadar yayınlanmasa da 2019’un ilk çeyreğinde sunulması planlanıyor.

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G Suite üzerinden Hangouts Chat veya Hangouts Meet kullanıyorsanız değişen bir şey olmayacak. Ancak Hangouts’u kullanan bireysel kullanıcıların 2020 yılına gelindiğinde başka bir platforma taşınması gerekebilir. Hangouts, cep telefonu olmadan iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için önemli bir hizmetti.

Güncelleme

Hangouts yetkilisi Scott Johnston, Twitter üzerinden 9to5Google'a verdiği yanıtla, hizmetin ne zaman kapatılacağıyla ilgili bir konuşmanın yapılmadığını belirtti. Hangouts kullanıcıları Hangouts Chat ve Hangouts Meet uygulamalarına yükseltilecekmiş. İkisi de Hangouts'un iş hayatına yönelik versiyonları oluyor. Bu yanıtlarla tatmin olmayan 9to5Google ekibi, ikinci bir kaynaktan da kapatılmayla ilgili haberi doğruladığını belirtiyor.

https://9to5google.com/2018/11/30/google-hangouts-shutting-down/