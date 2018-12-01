Google Hangouts 2020 yılında sonlandırılacak [Güncellendi]

RCS mesaj destekli Android Messages
Google, Hangouts bireysel kullanıcılarının yeni geliştirdiği RCS (Rich Communication Services) destekli Android Messages uygulamasını kullanmasını istiyor gibi. RCS, SMS’in daha zengin bir hali olarak özetlenebiliyor. Bu yeni teknoloji sayesinde grup sohbeti, dosya transferi, sesli mesaj vb. gönderimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca marka veya platform bağımsız olması daha hızlı yayılabilmesini sağlayacak. Android Messages için RCS sohbet şu an her ne kadar yayınlanmasa da 2019’un ilk çeyreğinde sunulması planlanıyor.Ayrıca Bkz. "Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu"
G Suite üzerinden Hangouts Chat veya Hangouts Meet kullanıyorsanız değişen bir şey olmayacak. Ancak Hangouts’u kullanan bireysel kullanıcıların 2020 yılına gelindiğinde başka bir platforma taşınması gerekebilir. Hangouts, cep telefonu olmadan iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için önemli bir hizmetti.
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https://9to5google.com/2018/11/30/google-hangouts-shutting-down/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yedi ceddimizi öğrendi adi Google. Keşke hiç bulaşmış olmasaydım!