Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Hangouts 2020 yılında sonlandırılacak [Güncellendi]

Google’un geliştirdiği anında mesajlaşma hizmeti Hangouts, 2020 yılında sonlandırılacak. Firma bireysel kullanıcıları RCS destekli Android Messages üzerine çekmek istiyor.
5 ay
3,7b
1
8
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Hangouts 2020 yılında sonlandırılacak [Güncellendi]
Tam Boyutta Gör
Alınan bilgilere göre 2019 yılı bireysel kullanıcıların Google Hangouts’u kullanabileceği son yıl olacak. Firma 2020 yılında servisi kapatmayı düşünüyor. Google uygulamaya verdiği güncellemeleri uzun zaman önce azaltmaya başlamıştı. Hatta bazı özellikler (Örneğin üçüncü parti uygulama desteği.) kaldırılmıştı. İş hayatı için oluşturulan Hangouts Meet ise kullanılmaya devam edilebilecek.

RCS mesaj destekli Android Messages

Google, Hangouts bireysel kullanıcılarının yeni geliştirdiği RCS (Rich Communication Services) destekli Android Messages uygulamasını kullanmasını istiyor gibi. RCS, SMS’in daha zengin bir hali olarak özetlenebiliyor. Bu yeni teknoloji sayesinde grup sohbeti, dosya transferi, sesli mesaj vb. gönderimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca marka veya platform bağımsız olması daha hızlı yayılabilmesini sağlayacak. Android Messages için RCS sohbet şu an her ne kadar yayınlanmasa da 2019’un ilk çeyreğinde sunulması planlanıyor.

Google Hangouts 2020 yılında sonlandırılacak [Güncellendi]
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu"

G Suite üzerinden Hangouts Chat veya Hangouts Meet kullanıyorsanız değişen bir şey olmayacak. Ancak Hangouts’u kullanan bireysel kullanıcıların 2020 yılına gelindiğinde başka bir platforma taşınması gerekebilir. Hangouts, cep telefonu olmadan iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için önemli bir hizmetti.

Güncelleme

Hangouts yetkilisi Scott Johnston, Twitter üzerinden 9to5Google'a verdiği yanıtla, hizmetin ne zaman kapatılacağıyla ilgili bir konuşmanın yapılmadığını belirtti. Hangouts kullanıcıları Hangouts Chat ve Hangouts Meet uygulamalarına yükseltilecekmiş. İkisi de Hangouts'un iş hayatına yönelik versiyonları oluyor. Bu yanıtlarla tatmin olmayan 9to5Google ekibi, ikinci bir kaynaktan da kapatılmayla ilgili haberi doğruladığını belirtiyor. 

https://9to5google.com/2018/11/30/google-hangouts-shutting-down/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mmeehhmet 5 ay
Eskiden Google hangouts çok kullanışlıydı, üç dört kişi bağlanıp sohbet ediyorduk, değişik özellikleri vardı efekt falan yapıp eğleniyorduk. Sonralardan uygulamayı çöp ettiler şimdi yüzüne bile bakmıyorum. El birliğiyle bitirdiler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Fuego 5 ay
Hangouts, Google+, gmail ve tuhaf diller ilk devre dışı bırakılan uygulamalardır telefonumda. Hepsi teknolojik artık, ram ve pil canavarı şeylerdendir. Drive ve photos da öyle, ancak kullanıyorum mecburen ikisini. Farklı firmaların, çok daha stabil, pratik ve kullanışlı uygulamaları var.
Yedi ceddimizi öğrendi adi Google. Keşke hiç bulaşmış olmasaydım!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ulfast 5 ay
Google iyi güzel de şu uygulamaları isimlendirmesi, saçma sapan benzer işi gören uygulamalardan birden fazla çıkarması insanı bunaltıyor. Allo, duo... Arkadaş neden iki tane? Neden bunlar tek uygulama değil? Bak drive, fotoğraflar, haritalar, keep, pay, fit bomba gibi. Vazgeçilmez uygulamalarım. Şu işi bi' rayına oturt artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paldov 5 ay
sen git guzelim uygulamayi gelistirmek yerine, olan kullanciyi elinde tutup sayiyi arttirmak yerine kapatiyorsun. ulan google..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azumi 5 ay
Google, sosyal medya (google+) ve mesajlaşma üzerine ne yaptıysa olmadı. Bir kaç sene sonraki haber: Google Android Messages 2023 yılında sonlandırılacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 5 ay
Şunların hepsini bari tek programda toplasa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 5 ay alemburda34
Microsoft daha önce Windows 8 Mesajlar uygulaması ile denemişti diye hatırlıyorum mesajlaşma platformlarını tek yerde birleştirmeyi. Ama 8.1 ile kaldırıldı bu özellik. Muhtemelen mesajlaşma hizmeti veren şirketler için avantajlı değil böyle bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doanc4n 5 ay
yapamadım demiyor da android e mi çekmek istiyormuş. iyimiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay RTX Titan’ın görüntüleri sızdı 5 ay Cebe sığabilen kamp sobasıyla tanışın 5 ay Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı 5 ay Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor 5 ay 5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak 5 ay İtalya'da ihtiyarlık 75 yaşından sonra başlıyor 5 ay HTC U11 Life Android Pie güncellemesi alan ilk HTC cihazı oldu 5 ay YouTube Music uygulamasının Android versiyonuna ekolayzer desteği geldi 5 ay Uluslararası otel zinciri Marriott, 500 milyon müşterinin kişisel bilgileri çaldırdı 5 ay Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor 5 ay Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX 2'nin tasarımı ortaya çıktı 5 ay NASA, Mars’ta bulunan InSight keşif aracından yeni fotoğraflar paylaştı 5 ay BMW M340i xDrive tanıtıldı 5 ay Valeroa koruma teknolojisi belirli bir süre kırılmama garantisi veriyor 5 ay Microsoft Office uygulamalarının simgeleri 5 yıl aradan sonra güncellendi 5 ay 3DMark Ray Tracing benchmark testi 8 Aralıkta tanıtılacak 5 ay Asus ZenFone Max M2 ve Max Pro M2'nin tüm teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı 5 ay Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Honor 7c ve depolama ürünleri var 5 ay Stickman yaratıcısından farklı bir PvP shooter oyunu 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Hangouts 2020 yılında sonlandırılacak [Güncellendi] Sonraki Niantic, Pokemon Go’ya oyuncular arası karşılaşma özelliği ekliyor 5 ay GeForce GTX ekran kartları Fortnite hediye paketi ile geliyor 5 ay DC filmlerine bir yenisi daha ekleniyor: Blue Beetle 5 ay Galaxy A8s, 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon olabilir 5 ay PewDiePie kanalına abone toplamak amacıyla yazıcıları hacklediler 5 ay Galaxy S10'un Infinity-O ekranı işte böyle bir deneyim sunacak 5 ay Yeni E Ink ekran teknolojisi sıfır gecikmeyle yazı yazmanızı sağlıyor 5 ay MediaTek açıkladı: Yapay zekada çığır açacak Helio P90 yonga seti geliyor 5 ay 90'lı yıllardan günümüze: Honda Passport ismi 2019'da geri dönüyor 5 ay Coinbase Pro üzerinden artık ZCash ticareti yapılabilir 5 ay Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacak 5 ay Nissan, yeni elektrikli yarış aracı Leaf Nismo RC'yi tanıttı 5 ay IKEA’dan uygun fiyatlı akıllı priz 5 ay MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme 5 ay Bazı OnePlus 6T'lerin ekranında garip bir sorun ortaya çıktı 5 ay Intel mimari konferansı 11 Aralık tarihinde yapılacak 5 ay Monster'da Bu Hafta - Rocket League 5 ay IP TV'ler hakkında inceleme başlatıldı! Yayıncılara yüklü para cezası 5 ay PS Classic donanımı belli oldu 5 ay Nakitsiz yaşama geçişte Kripto Para etkisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim