Google Haritalar artık iPhone X'un ekranını destekliyor

İlk bakışta iPhone X, iPhone 8 Plus'a kıyasla fiziksel olarak daha küçük görünebilir ancak cihazın daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekranı var. Bazı uygulamaların istediğiniz gibi görünmemesinin nedeni de henüz bu ekrana göre güncellenmemiş olmaları.

Ayrıca Bkz.

"HTC'nin yeni orta sınıf akıllı telefonu Geekbench'te göründü"

Sonuç olarak tüm uygulamalar olmasa da büyük bir çoğunluğu iPhone X'in büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğünü destekleyecek şekilde güncellenecek. Hatta arama devi Google bu süreci başlatmış bile. Şirket kısa bir süre önce Google Haritalar için iPhone X'un ekranını destekleyen ve kenardan kenara tasarımı tam olarak kullanan bir güncelleme yayınladı.

Google Haritalar artık iPhone X'da tam ekranı kaplıyor

https://itunes.apple.com/tr/app/google-haritalar/id585027354?l=tr&mt=8

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.