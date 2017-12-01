Google Haritalar artık iPhone X'un ekranını destekliyor

Haber Editörü
İlk bakışta iPhone X, iPhone 8 Plus'a kıyasla fiziksel olarak daha küçük görünebilir ancak cihazın daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekranı var. Bazı uygulamaların istediğiniz gibi görünmemesinin nedeni de henüz bu ekrana göre güncellenmemiş olmaları.Ayrıca Bkz. "HTC'nin yeni orta sınıf akıllı telefonu Geekbench'te göründü"
Sonuç olarak tüm uygulamalar olmasa da büyük bir çoğunluğu iPhone X'in büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğünü destekleyecek şekilde güncellenecek. Hatta arama devi Google bu süreci başlatmış bile. Şirket kısa bir süre önce Google Haritalar için iPhone X'un ekranını destekleyen ve kenardan kenara tasarımı tam olarak kullanan bir güncelleme yayınladı.
Google Haritalar artık iPhone X'da tam ekranı kaplıyorYukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi soldaki iki resim Google Haritalar'ın güncellemeden önce ekranın tamamını kaplamadığını ortaya koyarken sağdaki iki resim uygulamanın artık daha çarpıcı bir şekilde tam ekranı kaplayabildiğini gösteriyor. Güncelleme şu anda kullanıma sunulmuş durumda, dolayısıyla iPhone X kullanıcıları iTunes App Store aracılığıyla yeni sürümü indirebilirler.
https://itunes.apple.com/tr/app/google-haritalar/id585027354?l=tr&mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
TrueDepth kamerayı niye alta koysunlar? Ahizeyi nereye uçursun? Azıcık mantık
Senin dediğin tarz cihaz Xiaomi Mi Mix idi. Zavallı insanlar her selfie çekerken telefonu ters çevirmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda Sharp'ın da böyle abuk telefonları var.
Ahize konusunda Mi Mix'te piezoelektrik ahize kullanıyorlardı. Sonra geri adım atıp Mi Mix 2'de tekrar üst çerçeveye koydular. Sharp ise ahizeyi alta koyuyordu insanlar telefonlarını ters çevirip konuşuyordu.
Ne yani insanlar iPhone'u sürekli ters çevirip mi kullansın? Alta koymak hiçbir şeyi çözmez. Kamerası altta olanlarsa ergonomi yoksunu vasat telefonlar. iPhone X ergonomi olarak gayet rahat bir telefon.