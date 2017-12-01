Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Haritalar artık iPhone X'un ekranını destekliyor

App Store'daki uygulamalar yavaş yavaş iPhone X'un ekran tasarımını destekleyecek şekilde güncellenmeye başladı. Google Haritalar artık iPhone X'da tam ekran çalışabiliyor.
1 yıl
2,3b
1
4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk bakışta iPhone X, iPhone 8 Plus'a kıyasla fiziksel olarak daha küçük görünebilir ancak cihazın daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekranı var. Bazı uygulamaların istediğiniz gibi görünmemesinin nedeni de henüz bu ekrana göre güncellenmemiş olmaları.
Ayrıca Bkz. "HTC'nin yeni orta sınıf akıllı telefonu Geekbench'te göründü"
Sonuç olarak tüm uygulamalar olmasa da büyük bir çoğunluğu iPhone X'in büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğünü destekleyecek şekilde güncellenecek. Hatta arama devi Google bu süreci başlatmış bile. Şirket kısa bir süre önce Google Haritalar için iPhone X'un ekranını destekleyen ve kenardan kenara tasarımı tam olarak kullanan bir güncelleme yayınladı.

Google Haritalar artık iPhone X'da tam ekranı kaplıyor

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi soldaki iki resim Google Haritalar'ın güncellemeden önce ekranın tamamını kaplamadığını ortaya koyarken sağdaki iki resim uygulamanın artık daha çarpıcı bir şekilde tam ekranı kaplayabildiğini gösteriyor. Güncelleme şu anda kullanıma sunulmuş durumda, dolayısıyla iPhone X kullanıcıları iTunes App Store aracılığıyla yeni sürümü indirebilirler.
https://itunes.apple.com/tr/app/google-haritalar/id585027354?l=tr&mt=8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkmehmet 1 yıl
Hala çok zorlama geliyor şu çıkıntı. Hayır illa da yapacaksan kamerayı alta koy olay çözülsün
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl en beğenilen darkmehmet
darkmehmet
Hala çok zorlama geliyor şu çıkıntı. Hayır illa da yapacaksan kamerayı alta koy olay çözülsün

TrueDepth kamerayı niye alta koysunlar? Ahizeyi nereye uçursun? Azıcık mantık


Senin dediğin tarz cihaz Xiaomi Mi Mix idi. Zavallı insanlar her selfie çekerken telefonu ters çevirmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda Sharp'ın da böyle abuk telefonları var.
Ahize konusunda Mi Mix'te piezoelektrik ahize kullanıyorlardı. Sonra geri adım atıp Mi Mix 2'de tekrar üst çerçeveye koydular. Sharp ise ahizeyi alta koyuyordu insanlar telefonlarını ters çevirip konuşuyordu.

Ne yani insanlar iPhone'u sürekli ters çevirip mi kullansın? Alta koymak hiçbir şeyi çözmez. Kamerası altta olanlarsa ergonomi yoksunu vasat telefonlar. iPhone X ergonomi olarak gayet rahat bir telefon.
darkmehmetHala çok zorlama geliyor şu çıkıntı. Hayır illa da yapacaksan kamerayı alta koy olay çözülsünTrueDepth kamerayı niy...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 1 yıl
her app bir gün X uyumlu olacak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkmehmet 1 yıl
Hala çok zorlama geliyor şu çıkıntı. Hayır illa da yapacaksan kamerayı alta koy olay çözülsün
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl darkmehmet
darkmehmet
Hala çok zorlama geliyor şu çıkıntı. Hayır illa da yapacaksan kamerayı alta koy olay çözülsün

TrueDepth kamerayı niye alta koysunlar? Ahizeyi nereye uçursun? Azıcık mantık


Senin dediğin tarz cihaz Xiaomi Mi Mix idi. Zavallı insanlar her selfie çekerken telefonu ters çevirmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda Sharp'ın da böyle abuk telefonları var.
Ahize konusunda Mi Mix'te piezoelektrik ahize kullanıyorlardı. Sonra geri adım atıp Mi Mix 2'de tekrar üst çerçeveye koydular. Sharp ise ahizeyi alta koyuyordu insanlar telefonlarını ters çevirip konuşuyordu.

Ne yani insanlar iPhone'u sürekli ters çevirip mi kullansın? Alta koymak hiçbir şeyi çözmez. Kamerası altta olanlarsa ergonomi yoksunu vasat telefonlar. iPhone X ergonomi olarak gayet rahat bir telefon.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yeni nesil amiral gemilerine güç verecek Snapdragon 845'in detayları belli oldu 1 yıl ABD Senatosu, veri ihlallerini bildirmeyen yöneticileri cezalandırmak istiyor 1 yıl iOS 11.2 yayınlandı! 1 yıl Toshiba, 64-katmanlı 3D UFS bellek geliştirdi 1 yıl Yeni iPhone'lar ile birlikte batarya sorun olmaktan çıkacak 1 yıl Bir dakika içinde DNA ile kimlik doğrulayan sistem geliştirildi 1 yıl Cherry’den parmak izi okuyuculu fare 1 yıl Avengers: Infinity War fragmanı rekor kırdı 1 yıl Juno uzay aracı, Jüpiter'in dev girdaplarını işte böyle görüntüledi 1 yıl F/1.5 aralıklı kameraya sahip Samsung W2018 duyuruldu 1 yıl Velodyne otonom araçların geleceğine yön verecek bir Lidar sensörü geliştirdi 1 yıl Tesla'nın dev enerji depolama tesisi çalışmaya başladı 1 yıl Twitter Lite uygulaması 24 ülkeye daha gidiyor 1 yıl Üçüncü taraf iPhone X geliştiricileri yüz verilerinizi saklayabilecek 1 yıl En pahalı akıllı telefon l Huawei Mate 10 Porsche Design ilk izlenimler 1 yıl Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'nin kalkışı yine ertelendi 1 yıl Araştırmacılar sürdürülebilir tarım-enerji sistemi geliştirdi 1 yıl Samsung patent başvurusunda bulunduğu yeni anten tasarımını S9'da kullanabilir 1 yıl İşte karşınızda yeni BMW i8 Roadster ve güncellenmiş i8 Coupe 1 yıl Facebook ''selfie ile doğrulama'' dönemimi başlatıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Haritalar artık iPhone X'un ekranını destekliyor Sonraki Eski NBA yıldızı teknoloji dünyasının yeni elçisi oldu 1 yıl Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Bitcoin açıklaması 1 yıl ABD'nin yeni paranoyası drone'lar ile casusluk 1 yıl Braun'un yeni 7 serisi tıraş makinesinde akıllı özellikler ve dikkat çekici tasarım 1 yıl Zorlu Grubu 30 dolarlık nikeli işleyip 11 bin dolara satacak 1 yıl Apple otonom araç testleri için Arizona'da bir yer kiralamış olabilir 1 yıl ABD Ordusu 35 yıllık tabancalardan vazgeçiyor 1 yıl Uber'de yeni skandal: Rakip şirketleri takip etmek için CIA ajanları tuttu 1 yıl Qualcomm ABD’de iPhone X satışlarını yasaklatmaya çalışıyor 1 yıl Google Datally ile veri tüketiminde yüzde 30 tasarruf edin 1 yıl Google artık enerjisini %100 olarak güneşten ve rüzgardan sağlıyor 1 yıl Türk Telekom girişimcileri yatırımcılar ile buluşturmaya devam ediyor 1 yıl Apple için özel OLED fabrikası teklifi 1 yıl Karşınızda Google'a göre 2017'nin en iyileri! 1 yıl Turkcell 10 Gbps hızındaki fiberi evlere getiriyor 1 yıl Facebook yapay zeka desteğiyle terörü destekleyen içerikleri kaldırıyor 1 yıl Tarayıcınız kapansa bile madencilik yapabiliyor 1 yıl Nokia, Juniper Networks'ü satın alma iddialarını reddetti 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Muharrem Taç 1 yıl N11’in ortağından Avrupa’ya dev pil fabrikası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim