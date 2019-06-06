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Şu anda 3 kişi burada

Google Haritalar navigasyon ekranına hız göstergesi ekliyor

Google Haritalar, üst firmasının sahip olduğu Waze navigasyon uygulamasının özelliklerini almaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu da hız göstergesi oldu. Uygulama artık limit aşıldığında uyaracak.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google tarafından uzun zaman önce satın alınmış olan Waze navigasyon uygulaması, bu zamandan beri özelliklerini ister istemez Google Haritalar’a kaptırıyor. Yakın zamanda polis radarları için belirteçler kazanan haritalar, artık hız limitlerine uymanızı desteklemek için hız göstergesine de sahip. Bu fonksiyon, bir otomobilde aslında pek gerekli değil gibi görünse de en azından yolcular tadını çıkaracaktır.
Uygulama hız limitini aştığınızda sizi uyaracak ve sürekli olarak hızınızı sol alt köşede gösterecek. Şimdilik az sayıda kullanıcının gördüğü özellik, yakın zamanda herkese yayılacaktır. Bu az sayıda kullanıcı ABD, Belçika, Birleşik Krallık ve Brezilya’da yer alıyor.
Özelliğin gelip gelmediğini navigasyon ayarlarından kontrol edebilirsiniz.

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pasa king 3 gün en beğenilen
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S.Soylu 2 gün
Çok güzel bir özellik bu zamana kadar nasıl diğerlerinin aklına gelmedi bravo Google (!)
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chetyner 2 gün
Ayarlardan baktım benim telde gözüküyor bu özellik sol altta km göstergesi geldi
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CoreXXX 3 gün
Yandex navide 2 yıldır var zaten😁
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Tengrist 3 gün
Evet listede yine Türkiye yok harika bir duygu kıskanç avrupa ve ameriga bizi listeye almamış




Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün , Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabwe 
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pasa king 3 gün en beğenilen
here de senelerdir var.
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Rachsuchtig 3 gün
Bence iyi bir özellik bazen tabelalar insanın gözünden kaçıyor
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