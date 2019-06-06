Google Haritalar navigasyon ekranına hız göstergesi ekliyor

Google tarafından uzun zaman önce satın alınmış olan Waze navigasyon uygulaması, bu zamandan beri özelliklerini ister istemez Google Haritalar’a kaptırıyor. Yakın zamanda polis radarları için belirteçler kazanan haritalar, artık hız limitlerine uymanızı desteklemek için hız göstergesine de sahip. Bu fonksiyon, bir otomobilde aslında pek gerekli değil gibi görünse de en azından yolcular tadını çıkaracaktır.

Uygulama hız limitini aştığınızda sizi uyaracak ve sürekli olarak hızınızı sol alt köşede gösterecek. Şimdilik az sayıda kullanıcının gördüğü özellik, yakın zamanda herkese yayılacaktır. Bu az sayıda kullanıcı ABD, Belçika, Birleşik Krallık ve Brezilya’da yer alıyor.

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Özelliğin gelip gelmediğini navigasyon ayarlarından kontrol edebilirsiniz.