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Google, Haritalar servisinde konum paylaşmayı ve bulmayı kolaylaştırıyor

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Haritalar servislerinin belkide en can sıkıcı yanı bağlantıları paylaşmanın zor olması. Çok uzun ve karmaşık bağlantılar kimi zaman doğru çalışmazken kimi zaman da paylaştığımız kişiyi tıklayıp tıklamama konusunda tereddüt ettirebiliyor. Ancak bu sorunun da basit bir çözümü var : plus.codes
Plus Codes desteği aslında Google Maps servisinde bu yılın başından beri yer alıyor. Bu destek sayesinde harita üzerindeki her yer bölümlere ayrılarak özel kodlar veriliyor. 7-8 haneli bu kodlar alan daraldıkça değişerek daha spesifik yerleri işaret edebiliyorlar.
İstediğiniz bölgenin kodlarını yine plus.codes adresi üzerinden bulabileceksiniz ancak daha da önemlisi artık bu kodlar direk olarak Google Haritalar servisi üzerinden aratılabilecek. Bu sayede başka kişilerle konum paylaşmak istediğimizde yalnızca kısa kodlar göndermek yeterli olacak. Bir diğer önemli özellik ise bu kodların çevrimdışı olduğumuz durumlarda da çalışıyor olması. Bu sayede not ettiğiniz kodları internet bağlantınız olmadığı zamanlarda da haritalar servisi üzerinden aratabileceğiz.
İstanbulda bir semte ait örnek kod : 8GHF2400+  - plus.codes/8GHF2400+
 

http://www.engadget.com/2015/08/12/google-maps-open-location-codes/ Yorum Yaz
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