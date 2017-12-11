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Google: Qualcomm’un satılması inovasyonun önüne geçer

Broadcom’un tüm enerjisini mobil yonga devi Qualcomm’u satın almak için harcamaya başlaması teknoloji devlerini tedirgin ediyor. Google ve Microsoft bu konuda tepkili.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının en önemli gündem maddelerinden birisi Broadcom’un Qualcomm’u satın alma hamlesi oldu. Qualcomm verilen teklifi yeterli bulmadığı için Broadcom şimdi yönetim kuruluna kendi adamlarını sokma çabası içerisine girdi. Ne var ki bazı çevreler gelişmelerden rahatsız.

Tedirginlik var

Google içerisinden gelen bilgilere göre teknoloji devinin bu konuda tepkisi var. Qualcomm’un Android ekosistemindeki hakimiyeti, iOS tarafında iletişim teknolojileri sağlaması ve şimdi de Windows bilgisayarlara hayat vermesi önemini kat be kat arttırmış durumda.

Broadcom ise yenilik geliştirmekten ziyade maliyetlere önem veren bir firma. Geçmiş yıllardaki yonga setleri olsun yeni dönemdeki iletişim yongaları olsun daha çok fiyat-performans dengesi üzerinden gidiyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’dan USB Tip-C DAC adaptörü"

Google bu bakımdan Qualcomm’u satın alması durumunda eskisi gibi çok iddialı yongaların yerini maliyete odaklı yongaların almasından endişe duyuyor. Zira özellikle Apple’ın güçlü yonga setlerine karşı konulamaması büyük ihtimal. Microsoft da Windows tarafında aynı endişeleri taşıyor.

Qualcomm elbette bu endişeleri göz önüne alınır mı bilinmez. Hissedarlar firmayı rekor bir fiyattan Broadcom’un almasını istiyor. Bu nedenle yönetim kurulu seçimlerinde Broadcom lehine oy kullanacaklar. Ayrıca Qualcomm’un Google ve diğer ortaklarına satın alım ile ilgili düşüncelerini açık bir şekilde belirtmemelerini istediği ifade ediliyor. 

 

https://www.androidauthority.com/google-broadcom-qualcomm-innovation-821751/ Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
O zaman siz satın alın ortaklaşa çalışın.
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RaptorFX 1 yıl
Intel bu işin içindedir kesin...
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BekirTemel 1 yıl
Bence daha çok android evreninin önüne geçer, maşallah kullanmayan yok işlemcilerini
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JoeyBane 1 yıl
Bu taşın altından Intel çıkar.
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
O zaman siz satın alın ortaklaşa çalışın.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Jacques Reverdi 1 yıl dr20mouse
dr20mouse
O zaman siz satın alın ortaklaşa çalışın.

Hahaha valla süper fikir. :D Madem öyle siz alın yabancıya gitmesin :DD
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