Google Haritalar'a yorumlarda arama özelliği geldi

Arama devi Google'ın en popüler servislerinden biri olan Google Haritalar'a yeni bir özellik geldi. Bundan böyle Haritalar'da yer alan mekan yorumlarında arama yapabilmeniz mümkün.

Android ve iOS platformlarında kullanıma sunuldu

Artık örneğin bir mekanın vejeteryan seçimler sunup sunmadığını veya tekerlekli sandalye girişinin olup olmadığını daha kolay öğrenmek için yorumlarda arama yapabileceksiniz. Böylece mekana yapılan belki de yüzlerce yorumu tek tek okuma zahmetinden kurtulmanız mümkün hale geliyor.

Google Haritalar'ın yorum sekmesine eklenen arama çubuğu şu an için uygulamanın Android ve iOS versiyonlarında mevcut. Popüler servisin web sürümünde ise henüz bir yenilik görünmüyor. Arama özelliğinin web platformuna gelip gelmeyeceğiyle ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

https://www.localguidesconnect.com/t5/News-Updates/New-search-reviews-on-Google-Maps/ba-p/888896