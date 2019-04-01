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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei açıkladı: İki yıl içinde amiral gemisi telefonlarımızın yarısı katlanabilir olacak

Geçtiğimiz aylarda katlanabilir akıllı telefon modelini tanıtan Huawei'nin CEO'su Richard Yu, önümüzdeki iki yıl içinde amiral gemisi modellerinin yarısının katlanabilir olacağını açıkladı.
1 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz aylarda Samsung ile birlikte Mate X katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmıştı. Sektöre yeni bir heyecan getiren bu katlanabilir akıllı telefon modelleriyle ilgili kafalarda oldukça fazla soru işaretleri olsa da, Huawei CEO'su Richard Yu şirketin katlanabilir teknolojilere bakış açısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fiyatları düşecek

Richard Yu, GSMArena ile yaptığı bir röportajda, önümüzdeki birkaç yıl içinde kaç tane katlanabilir cihaz piyasaya sürecekleri sorusuna: "İki yıl içinde amiral gemisi seviyesinde cihazlarımızın yarısının katlanabilir olabileceğini düşünüyorum." cevabını verdi. Tabii ki Huawei CEO'su da ilk katlanabilir akıllı telefonların pahalı olduğunun farkında ve bunu da pazar payının düşüklüğüne ve üretim maliyetlerine bağlıyor.
Ancak Yu, zaman içinde maliyetlerin önemli ölçüde azalacağına dikkat çekiyor ve bunu da: "İki yıl içinde katlanabilir akıllı telefonların, amiral gemisi telefonlara benzer bir fiyatta olacağını düşünüyorum." cümleleriyle ifade ediyor. Huawei CEO'sunun ayrıca şirketin daha küçük ebatlarda katlanabilir akıllı telefon planlarının olduğunu da belirttiğini söylemeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/interview_huawei_ceo_richard_yu_discusses_p30_cameras_folding_phones_state_of_5g_and_competition-news-36263.php Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Fiyatlarlarıda katlanabilir olacak herhalde
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Bülbül Oethe 1 ay yeni yorumcu koyunsayar
O kadar süre aynı telefona katlanabilecek misiniz?
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ssbrutality 1 ay
Huaweihaber.com gururla sunar...
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sniper23 1 ay
Bu konuya artık katlanamıyorum.
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sounderland 1 ay
Buna da alışacağız. İlk büyük ekranlı telefonları garipsedik, sonra garip ekran oranlarını, sonra çentiği.. Boşuna kendinizi kandırmayın bir süre sonra salya akıta akıta alacağız ve benimseyeceğiz malesef.
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sistemli adam 1 ay
Katlayan katlayana.
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smart1978 1 ay
Huawei ye her acidan kim katlanabilir hem de her acidan ...
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koyunsayar 1 ay
Önümüzdeki 5 yıl telefon alıp katlamaya niyetli değilim
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Bülbül Oethe 1 ay yeni yorumcu koyunsayar
O kadar süre aynı telefona katlanabilecek misiniz?
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qoqoCAN 1 ay
yani 2 tanesi ^^
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Fiyatlarlarıda katlanabilir olacak herhalde
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huawei, richard yu ve
5 etiket daha huawei mate x katlanabilir akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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