Huawei açıkladı: İki yıl içinde amiral gemisi telefonlarımızın yarısı katlanabilir olacak

Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz aylarda Samsung ile birlikte Mate X katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmıştı. Sektöre yeni bir heyecan getiren bu katlanabilir akıllı telefon modelleriyle ilgili kafalarda oldukça fazla soru işaretleri olsa da, Huawei CEO'su Richard Yu şirketin katlanabilir teknolojilere bakış açısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fiyatları düşecek

Richard Yu, GSMArena ile yaptığı bir röportajda, önümüzdeki birkaç yıl içinde kaç tane katlanabilir cihaz piyasaya sürecekleri sorusuna: "İki yıl içinde amiral gemisi seviyesinde cihazlarımızın yarısının katlanabilir olabileceğini düşünüyorum." cevabını verdi. Tabii ki Huawei CEO'su da ilk katlanabilir akıllı telefonların pahalı olduğunun farkında ve bunu da pazar payının düşüklüğüne ve üretim maliyetlerine bağlıyor.

https://www.gsmarena.com/interview_huawei_ceo_richard_yu_discusses_p30_cameras_folding_phones_state_of_5g_and_competition-news-36263.php

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Ancak Yu, zaman içindeönemli ölçüde azalacağına dikkat çekiyor ve bunu da: "İki yıl içinde katlanabilir akıllı telefonların, amiral gemisi telefonlara benzer bir fiyatta olacağını düşünüyorum." cümleleriyle ifade ediyor. Huawei CEO'sunun ayrıca şirketinkatlanabilir akıllı telefon planlarının olduğunu da belirttiğini söylemeden geçmeyelim.