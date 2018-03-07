Google Lens daha fazla cihaza geliyor

Google’ın Mayıs ayındaki I/O 2017 geliştirici konferansında tanıttığı ve en ilgi çekici teknolojilerden birisi olarak gösterilen zengin gerçeklik temelli Google Lens, yavaş yavaş diğer Android telefonlara da geliyor.

Google Lens nedir?

Google Lens yapay zekâ ve görsel bilişim teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanıldığı bir özellik. Bir fotoğraf üzerinde veya kamerayı doğrulttuğunuz bir nesne üzerinde inceleme yapan özellik, örneğin sinema filmini algılıyor ve internette bu film ile bilgileri size gösteriyor. Veya bir yiyeceği tanıyarak tariflerine erişebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"WeChat dünya çapında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı"

Veya bir kartvizitten rehbere numara ekliyor, çeviri yapıyor, bitki ve hayvan tanımlaması yapıyor veya bir afişten günleri ajandanıza not edebiliyor. Sanat eseleri, kitaplar, yapılar, afişler, resimler, heykeller, video oyunları gibi pek çok unsuru hızlı bir şekilde tarayabiliyor.

Google Lens ayrıca Google Assistant ile entegre olabilecek ve örneğin sinema filmine yönelik öneriler veya gidiş şekillerini dökebilecek. Google Lens özelliği bağımsız bir uygulama değil. Sadece Google Fotoğraflar uygulaması içerisinde erişilebiliyor.

Google Lens bugüne kadar sadece Google Pixel telefonlarına deneme amacıyla sunulmuştu. Google yaptığı duyuruda Google Lens özelliğinin diğer cihazlara da sunulduğunu açıkladı. Hangi cihazlar bundan yararlanacak net olarak söylenmedi ancak Google Fotoğraflar uygulamasını son sürüme güncelleyenler deneyimlemeye başlayabilecek.