Google Maps yeni sade tasarımıyla fazlalıklarından kurtuluyor

Özellikle şehirler arası yolculuklarda ya da bilmediğimiz bir bölgede gideceğimiz yere en kolay şekilde ulaşmamızı sağlayan Google Maps yakın zamanda kapsamlı bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Makyajını tazeleyecek olan uygulamada ayrıca yeni algoritma ve birkaç fonksiyonel özellik de beraberinde gelecek.

Haritalarda kısmen farklı bir renk paleti kullanmaya başlayan Google Maps’te gereksiz görülen tüm detaylar mümkün olabildiğinde kaldırılmış. Örneğin artık cadde çizgileri yer almazken, ana yollar ve bağlantı yolları haritanın geri kalanıyla daha fazla bütünlük gösteriyor. Bu sadeleştirme işlemiyle birlikte hastane, okul ve polis merkezi gibi yüksek öneme sahip noktaların yanı sıra işletmeler de ön plana çıkıyor. Üstelik geliştirilen algoritma sayesinde artık çevrenizdeki yerlerin doğruluk oranı artacak ve Google gerekli gördüğü takdirde işletmelerin yerlerini ve isimlerini güncelleyebilecek.

Yazı stillerindeki ufak çaplı değişiklikle cadde ve sokakların isimleri özellikle hareket halindeyken daha kolay şekilde okunabiliyor. Google Maps’in en önemli yeniliklerinden başında ise "Areas of Interest" (İlgi Alanları) geliyor. Haritada üzerinde insan yoğunluğunun çok olduğu alışveriş merkezi, kafe ve bar gibi alanları turuncu renkle işaretleyen uygulama tabir yerindeyse kullanıcının insan içine karışmasını sağlıyor. Kısa süre içerisinde iOS, Android ve web platformu için yayınlanacak güncellemenin ön izlemesine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://maps.googleblog.com/2016/07/discover-action-around-you-with-updated.html