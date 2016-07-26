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Google Maps yeni sade tasarımıyla fazlalıklarından kurtuluyor

Kısa süre içerisinde yayınlanacak güncellemeyle yeni yüzüne kavuşacak olan Google Maps, tasarımsal değişikliklerin yanı sıra "İlgi Alanları" adındaki yeni özelliğiyle sosyalleşmenizi sağlıyor.
2 yıl
13,6b
1
17
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Özellikle şehirler arası yolculuklarda ya da bilmediğimiz bir bölgede gideceğimiz yere en kolay şekilde ulaşmamızı sağlayan Google Maps yakın zamanda kapsamlı bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Makyajını tazeleyecek olan uygulamada ayrıca yeni algoritma ve birkaç fonksiyonel özellik de beraberinde gelecek.
Haritalarda kısmen farklı bir renk paleti kullanmaya başlayan Google Maps’te gereksiz görülen tüm detaylar mümkün olabildiğinde kaldırılmış. Örneğin artık cadde çizgileri yer almazken, ana yollar ve bağlantı yolları haritanın geri kalanıyla daha fazla bütünlük gösteriyor. Bu sadeleştirme işlemiyle birlikte hastane, okul ve polis merkezi gibi yüksek öneme sahip noktaların yanı sıra işletmeler de ön plana çıkıyor. Üstelik geliştirilen algoritma sayesinde artık çevrenizdeki yerlerin doğruluk oranı artacak ve Google gerekli gördüğü takdirde işletmelerin yerlerini ve isimlerini güncelleyebilecek.
Yazı stillerindeki ufak çaplı değişiklikle cadde ve sokakların isimleri özellikle hareket halindeyken daha kolay şekilde okunabiliyor. Google Maps’in en önemli yeniliklerinden başında ise "Areas of Interest" (İlgi Alanları) geliyor. Haritada üzerinde insan yoğunluğunun çok olduğu alışveriş merkezi, kafe ve bar gibi alanları turuncu renkle işaretleyen uygulama tabir yerindeyse kullanıcının insan içine karışmasını sağlıyor. Kısa süre içerisinde iOS, Android ve web platformu için yayınlanacak güncellemenin ön izlemesine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://maps.googleblog.com/2016/07/discover-action-around-you-with-updated.html Yorum Yaz
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SirrealsQ 2 yıl en beğenilen
yol tarifi ederken ; kuzey doğu tarafından gidin , memehmet ali paşa caddesinden sapın diyen navigasyonla işim olmaz. Nerden bileyim ben mehmeti aliyi paşayı doğuyu..
yol tarifi ederken ; kuzey doğu tarafından gidin , memehmet ali paşa caddesinden sapın diyen navigasyonla işim olmaz. Nerden bileyim ben mehmeti aliyi paşayı do...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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C_K 2 yıl
Önce şu .tr uzantısıyla girince bulanıklık sorununu düzeltsin. Her seferinde .com üzerinden girip Amerika ile karşılaşıyorum. Hadi bilgisayarda neyse de, mobilde de böyle. Onun için de vpn ile mi uğraşacağım?


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Önce şu .tr uzantısıyla girince bulanıklık sorununu düzeltsin. Her seferinde .com üzerinden girip Amerika ile karşılaşıyorum. Hadi bilgisayarda neyse de, mobil...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Captain_Ivy 2 yıl C_K
C_K

Önce şu .tr uzantısıyla girince bulanıklık sorununu düzeltsin. Her seferinde .com üzerinden girip Amerika ile karşılaşıyorum. Hadi bilgisayarda neyse de, mobilde de böyle. Onun için de vpn ile mi uğraşacağım?


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Evet bu saçmalık benim de canımı sıkıyor. Yandex kullanıcam artık...
C_KÖnce şu .tr uzantısıyla girince bulanıklık sorununu düzeltsin. Her seferinde .com üzerinden girip Amerika ile karşılaşıyorum. Hadi bi...
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DH Misafiri 2 yıl
Yaya modu çalışmıyor. Harita verisi güncellemesi 3 yılda 1 yapılıyor.
Kısaca çöp :)
Yandex varken kullanmaya değmez.
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DSGNRY 2 yıl
Yandexte cadde ve sokak görsellerinde gezinirken olan fotoğraflar güncel değil, google da ise mesela istanbul için toplu taşıma açtığımızda ise metro hattı güncel değil. tam anlamıyla hiç biri tam değil ne yazık ki.
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serci244 2 yıl
Google maps in beta kullanıcısıyım çokta memnunum. navigasyon dedinmi maps diğerleri çöp.
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gurkanse 2 yıl
resimde sadece rengi soldurmuşlar o yani :D
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DH Misafiri 2 yıl
Önce zum yapınca haritanın bulanık kalmasını gidersinler
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korayalttantire 2 yıl
com.tr'de haritanın bulanık olması devletin güvenlik sebebiyle Google'dan bir talebi. Sorun değil aslında. Tabi kötü bir şey.
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HRMNKY 2 yıl
Ilk önce tr uzantıda bulaniklik sorununu çözsün. 1 senedir bu problem devam ediyor.
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kadirirdem 2 yıl
Here den vazgeçmem...
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irish 2 yıl
Google, yandexle arayı açıyor.
Yandex daha iyi iken google fark attı çok kısa zamanda.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
google 3d arama olayına ne zaman girecek asıl ben bunu merak ediyorum !?
google 3d ile bulunduğunuz yerin 3d haritasından size en yakın aranılan şey ile ilgili çözüm üreten noktaları gösteren sanal 3d haritalama olması gerekiyor !
eğer bu olursa zaten google 40 yılda bir bir işe yarayacak !
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KillerNoob 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
google 3d arama olayına ne zaman girecek asıl ben bunu merak ediyorum !?
google 3d ile bulunduğunuz yerin 3d haritasından size en yakın aranılan şey ile ilgili çözüm üreten noktaları gösteren sanal 3d haritalama olması gerekiyor !
eğer bu olursa zaten google 40 yılda bir bir işe yarayacak !

3D arama hem masaüstünde hem de mobilde var.Çoğu yer de ekli.Mesela Sivas'ın yarısı ekli.
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SirrealsQ 2 yıl en beğenilen
yol tarifi ederken ; kuzey doğu tarafından gidin , memehmet ali paşa caddesinden sapın diyen navigasyonla işim olmaz. Nerden bileyim ben mehmeti aliyi paşayı doğuyu..
2 Yanıt Yanıtla +25
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C_K 2 yıl
Önce şu .tr uzantısıyla girince bulanıklık sorununu düzeltsin. Her seferinde .com üzerinden girip Amerika ile karşılaşıyorum. Hadi bilgisayarda neyse de, mobilde de böyle. Onun için de vpn ile mi uğraşacağım?


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Numan 2 yıl SirrealsQ
Adamlarin memleketinde "camiiyi gecince saga don, 100 metre sonra kuaforun karsisindaki sokak" diye tarif yok ki napsinlar.
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