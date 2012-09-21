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Google Maps yılbaşından önce App Store'daki yerini alabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
45
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Uzun süre Apple'ın Google haritalarını mobil ekosisteminden çıkaracağına dair söylentiler internette boy gösterdi. Bu iddialar WWDC 2012'de iOS 6'nin resmiyet kazanmasıyla birlikte doğrulanmış oldu. 200 yeni özelliği beraberinde getiren yeni işletim sistemi versiyonu sonunda yayınlandı ve bir günde iOS platformunun %15'ine ulaşmayı başardı. Ancak firmanın coğrafi servisler hususunda aldığı radikal karar kullanıcıların büyük çoğunluğunu memnun etmedi. Gün boyunca iOS 6 ve yeni harita uygulamasını deneme şansı bulan cihaz sahiplerinin sosyal medyadan çeşitli eksiklikler-hatalar ile ilgili Apple'ı eleştirdikleri gözlemlendi.
Amerikalı teknoloji devinin bir sözcüsü, firmanın bu alanda henüz yeni olduğunu ve iOS 6 haritalarının kullanıldıkça daha da gelişeceğini ifade etti. Apple'ın harita ve diğer coğrafi bilgilerin sağlayıcısı olarak belirlediği TomTom da ağır eleştiriler karşısında yorumsuz kalmadı. Bir şirket yetkilisi, TomTom'un Google dahil mobil pazardaki önemli oyuncular için harita hizmetleri sunduğuna dikkat çekerek iOS 6'da yaşanan problemlerin haritalara sonradan eklenen ek görsel özellikler ile ilgili olduğunu bildirdi. Haritalardaki çeşitli detayların eksikliği, konum bilgisinde önemli yanlışlık ve sapmalar dışındaki sorunların Cupertino merkezli üreticiden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Her iki açıklamada da firmaların sunulan hizmetin eksikliklerindem haberdar olduğu görülüyor. Fakat böylesine ciddi bilgi ve görüntü yanlışlıklarına sahip bir uygulamanın nasıl milyonlarca kullanıcıya dağıtılabildiği izah edilmiyor.
iOS kullanıcıları Google Maps ve diğer servislerine ulaşmaya çalışadursun, TechCrunch sitesi ayrı bir uygulamanın varlığını onaylayarak yılbaşından önce gelebileceğini aktardı. Arrdından The Guardian, firmalardan birinde çalışmakta olan bir üst düzey yetliliyle görüşerek uygulamanın geliştirme çalışmalarının tamamlanıp App Store'da listelenebilmesi için başvuruda bulunulduğunu ve Apple'ın onayının beğlendiği müjdeledi. Şuan için uygulamanın iOS'a geleceği kesin olmadığından resmi bir açıklamanın yapılması beklenmiyor. Daha önce Google Voice'un onayı için arama motorunu yaklaşık bir yıl bekleten Apple, Google Maps'i App Store'un mevcut fonksiyonlarla rekabet etme kuralını ihlal etmesini gerekçe göstererek reddedebilir. Buna benzer şekilde Adobe'un Flash Player'ı kabul edilmemiş ve yıllar geçtikçe kullanıcılar bu duruma alışmak zorunda kalmıştı. Aynı durumun Google Maps'te de yaşanmasından endişe ediliyor.
Stabil ve sorunsuz ürünler geliştirerek belirli bir kullanıcı kitlesi elde eden Apple'ın yeni harita hizmeti, firmanın bu anlayışından bir hayli uzak oluşturulmuş. iOS işletim sisteminin en başlarından beri coğrafi veri sağlayıcısı olarak kullanılan Google'ın bu ekosistemden kovularak yerine özensizce hazırlanmış bir harita servisinin getirilmesi kullanıcıları memnun etmemesinin yanı sıra firmanın rekabetçiliğinin müşterilerini de etkilemeye başladığını göstermiş oldu.. Tabiki her yeni güncellemeyle haritalar daha da iyiye gidecektir. Ancak bu sektörde uzun süredir çalışmalarda bulunan Google Maps'in sunduğu kaliteli hizmet ve yeniliklerinden milyonlarca kullanıcıyı mahrum bırakmanın doğru bir tercih olmayacağı düşünülüyor.  
Apple'ın iOS 6'daki haritalarına ait ilginç görüntülere buradaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2012/09/20/crap-maps/ Yorum Yaz
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sertacarslan 7 yıl en beğenilen
ekorender

1OO1 Zaten haritalar ı kim kullanıyorki aktif olarak ? Eğer navigasyona ihtiyacı varsa adamın zaten igo vs diğer programlardan satın almıştır.
En gıcık olduğum ve sinirlendiğim savunma şekli
. Yav arkadaş bir şey kötü ise hemen neden zaten onu kim kullanır ki (Bkz. Bluetooth kullanımı) gibi abuk sabuk bir savunmaya girişirsiniz. Elinizdeki malın bir eksiğini kusurunu görmek ve söylemek bu kadar mı zor. Merak etmeyin kimse size küfür etmiyor, sadece sahibi olduğu bir özelliğin daha kötü bir hale gelmesini eleştiriyor. Ve evet ben kullanıyorum hemde çok fazla ve eski google haritasının geri gelmesini istiyorum (Uygulama olarakta gelebilir farketmez). İgo falanda kullanmak istemiyorum. Google haritası bana yetiyor.


Size sonuna hadar katıldığımı söylemek istedim.
Apple düzgün bir hizmet vermese de olur, git para ver navigasyon satın al, problem çözülmüştür.
iPhone alıp jb yaparak korsan yazılım kullanan milyonlar için de değişen bir şey yok. Git navigasyon yükle, problem çözülmüştür.
Apple tarafından itilip kakılmayı, ticari kaygılarla haklarının gasp edilmesini vs. kanıksamış, bunların kendilerinin iyiliği için olduğunu zanneden ve kendi davaları gibi savunan tipler için de sorun yok zaten. Çok sorunluysa kullanma, zaten restoran aramanın en "mükemmel" yolu 11818'i aramaktır falan... "Bluetooth dosya paylaşımını en son doksanlı yıllarda kullandığını" gururla anlatan ve bt dosya paylaşımı yapanları "çağ dışı" olmakla itham eden dejenere tipler var bu forumda...
ekorender1OO1 Zaten haritalar ı kim kullanıyorki aktif olarak ? Eğer navigasyona ihtiyacı varsa adamın zaten igo vs diğer pr...
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JuelzII 7 yıl
Google'a Güveniyorum umarım boş çıkmaz
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smunknown 7 yıl
devilish_
Centauri
sinangin
Centauri
devilish_ Steve Jobstan sonra Appleda isler iyi gitmiyor bariz bir sekilde. Eski gunlerini arayacagiz Applein.
Appleda isler mükemmel gidiyor. Şirket gelmiş geçmiş en değerli şirket olma ünvanını kazandı, iPadin pazar payı daha da arttı, iPhone5 gelmiş geçmiş en hızlı satılan ve en iyi yorumları alan cep telefonu
Appleda mı çalışıyorsunuz? Ben de iphne kullanıcısıyım da bu yorumlarınızı şaka olarak algıladım. Öyledir herhalde?
Allah Allah, bir tane haber de mi okumuyorsunuz hayatınızda? Apple da çalışmıyorum, okuyorum biliyorum gözlerimi körleştirecek kadar nefret dolu değilim sizin gibi. Appleın değeri 650 milyar doları geçti ve dünya tarihinin en değerli şirketi ünvanını kazandı. iPadin pazar payı 2011de %62 iken 2012nin ilk yarısında %68e çıktı ve sadece son çeyrekte 17 milyon iPad satıldı. iPhone 5 sadece 2 günde 2 milyon satıp tarihin en hızlı satılan cep telefonu oldu. Şimdiye kadar yayınlanan iPhone 5 incelemeleri dünyanın en iyi cep telefonu diyor. Gelmiş geçmiş en iyi işçiliğe sahip elektronik ürün deniyor. Okuyun öğrenin bilgisayarınız var anladığım kadarıyla. Harita konusunda ise Appleın hiç ihtiyacı yokken bu kadar uğraşmasını kaynaklarını haritaya yatırmsını ben de onaylamıyorum. Ama, Appleda işler iyi gitmiyor demek cahilliğin en ileri versiyonu. Apple tarihinin en iyi dönemini yaşıyor.
Tamam burada bir sey tartisiyoruz ama sozlerinize dikkat etmenizi siddetle rica ediyorum. Burada cahil biri olan varsa o sizsiniz kusura bakmayin! Tuketicisi oldugunuz bir firmayi bu kadar koru korune savunmak cahillikten baska bir sey olamaz sanirim. Oncelikle Apple urunlerinin aktif kullanicis oldugumun bilinmesini isterim. Sunu belirteyim, evet Apple piyasa degeri olarak cok yukarilara cikti, tablet piyasasinda bir numara, iPhone 5 on sipariste rekor kirdi. Hepsinde haklisiniz ki bunlar her yerde yaziyor zaten, yani bizi bunlari bilmemekle suclamayin bilmeyen yok cunku, ama ben sahsim adina bunlarla beraber musteri memnuniyetini de goz onunde bulunduruyorum. Musteri memnuniyeti, sirket degerini uzun vadede etkileyen bir degiskendir. Yani bugun kullanicilar memnuniyetsiz oldu diye Applein hisseleri hemen dip yapacak diye bir sey soz konusu degil. Ama bu memnuniyetsizlik her yeni urunle, her yeni yazilimla daha da belirginlesiyor bunu gormek cok zor degil. Steve Jobstan sonra Applein musterileri sasirtan, memnuniyet duzeylerini arttiran bir sey yaptigini soyleyebilir miyiz? Ben soylemiyorum sahsen. Steve Jobsla inanilmaz bir cikis yakalayan Apple, Tim Cook ile ayni ivmeyi tutturamadi benim bahsettigim sey tam olarak bu. Su an hala Steve Jobsun projelerinin meyvelerini yiyor Apple. Uzun vadede yeni projeler, memnuniyetler yaratilmazsa Apple icin sikintili gunlerin baslayacagini soylemek yanlis olmayacaktir diye dusunuyorum. Son olarak size sunu soylemek istiyorum; insanlarla bir konuyu tartisirken hakaretler kullanmayin. Zira kotu soz sahibine aittir derler.

Bosver bu ifan'i, hissesi falan varki bu kadar savunuyor elma'yi...
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Centauri 7 yıl smunknown
smunknown

Bosver bu ifan'i, hissesi falan varki bu kadar savunuyor elma'yi...


Hayir, gercekleri yaziyorum. iFan demeden once cikar bakalim dusuk musteri memnuniyeti sonuclarini!
Fan lik gercekleri gormezden gelir, kor olursaniz olur. Sizin gibi yani.
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JeanCarlo 7 yıl
Apple ergen artistligi takiliyor.
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nurettinaz 7 yıl
Apple fanları artık bu konu da da konuşsun adamlar resmen google artislik yapacağız diye kendilerini komik duruma düşürdüler google ekibi oturdukları yerleriyle gülüyorlar apple a
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DH Misafiri 7 yıl
Dostlar ios6 attim iphon 4s ime sakin atmayin youtube gutmiş yerine app storedan youtube atiyorsunuz oda aramalar hep hatali hicbir sinucu bulamadim turkce destegide yok.. Harita gitmiş sadece 20 abd avrupa başkentleri 3d ama google savaş açmakla apple kaybetmiş applein haritasinda ne otel ne bisi hiç bir şey yok!!! mekanlarin hiçbiri yok iphone aldigim gunden beri 4 senedir kullaniyordum sygic gibi navigasyonlarim olmasina ragmen bunda ne bir eczane ne bisi kafayı yiycem ayıptır yaw apple devri bitmiştir gidip s3 aliyorum yeter artik zaten herşeyi kısıtlı bir haritasıyla youtube vardı oda gitti koca ankarada eczane bulamiyor koca alişveriş merkexleri yok!!
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Centauri 7 yıl
emryrgc
1OO1 Zaten haritalar ı kim kullanıyorki aktif olarak ? Eğer navigasyona ihtiyacı varsa adamın zaten igo vs diğer programlardan satın almıştır.
Ben kullanıyorum. Yurt dışı seyahetlerimde hangi ülkede olursam olayım google maps ile çok rahat bilgi alabiliyordum. Her ülkeye göre navigasyon programı mı alacağım? Önümüzdeki hafta Girneye gideceğim apple haritasında Girne diye bir yer yok?

1- Önümüzdeki haftaya kadar Google maps App Store'de yerini alır
2- Safari'den maps.google.com a girebilirsiniz.
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emryrgc 7 yıl Centauri
Centauri
emryrgc
Orijinalden alıntı: 1OO1 Zaten haritalar ı kim kullanıyorki aktif olarak ? Eğer navigasyona ihtiyacı varsa adamın zaten igo vs diğer programlardan satın almıştır.
Ben kullanıyorum. Yurt dışı seyahetlerimde hangi ülkede olursam olayım google maps ile çok rahat bilgi alabiliyordum. Her ülkeye göre navigasyon programı mı alacağım? Önümüzdeki hafta Girneye gideceğim apple haritasında Girne diye bir yer yok?

1- Önümüzdeki haftaya kadar Google maps App Store'de yerini alır
2- Safari'den maps.google.com a girebilirsiniz.

safariden girince google maps cok randimanli gibi gelmedi bana. Umarim uygulama yayinlanir.
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Centauri 7 yıl
sinangin
Centauri
devilish_ Steve Jobstan sonra Appleda isler iyi gitmiyor bariz bir sekilde. Eski gunlerini arayacagiz Applein.
Appleda isler mükemmel gidiyor. Şirket gelmiş geçmiş en değerli şirket olma ünvanını kazandı, iPadin pazar payı daha da arttı, iPhone5 gelmiş geçmiş en hızlı satılan ve en iyi yorumları alan cep telefonu
Appleda mı çalışıyorsunuz? Ben de iphne kullanıcısıyım da bu yorumlarınızı şaka olarak algıladım. Öyledir herhalde?

Allah Allah, bir tane haber de mi okumuyorsunuz hayatınızda? Apple da çalışmıyorum, okuyorum biliyorum gözlerimi körleştirecek kadar nefret dolu değilim sizin gibi.
Apple'ın değeri 650 milyar doları geçti ve dünya tarihinin en değerli şirketi ünvanını kazandı.
iPad'in pazar payı 2011'de %62 iken 2012'nin ilk yarısında %68'e çıktı ve sadece son çeyrekte 17 milyon iPad satıldı.
iPhone 5 sadece 2 günde 2 milyon satıp tarihin en hızlı satılan cep telefonu oldu.
Şimdiye kadar yayınlanan iPhone 5 incelemeleri 'dünyanın en iyi cep telefonu' diyor. Gelmiş geçmiş en iyi işçiliğe sahip elektronik ürün deniyor.
Okuyun öğrenin bilgisayarınız var anladığım kadarıyla.
Harita konusunda ise Apple'ın hiç ihtiyacı yokken bu kadar uğraşmasını kaynaklarını haritaya yatırmsını ben de onaylamıyorum. Ama, Apple'da işler iyi gitmiyor demek cahilliğin en ileri versiyonu. Apple tarihinin en iyi dönemini yaşıyor.
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devilish_ 7 yıl Centauri
Centauri

sinangin

Centauri
devilish_ Steve Jobstan sonra Appleda isler iyi gitmiyor bariz bir sekilde. Eski gunlerini arayacagiz Applein.
Appleda isler mükemmel gidiyor. Şirket gelmiş geçmiş en değerli şirket olma ünvanını kazandı, iPadin pazar payı daha da arttı, iPhone5 gelmiş geçmiş en hızlı satılan ve en iyi yorumları alan cep telefonu
Appleda mı çalışıyorsunuz? Ben de iphne kullanıcısıyım da bu yorumlarınızı şaka olarak algıladım. Öyledir herhalde?


Allah Allah, bir tane haber de mi okumuyorsunuz hayatınızda? Apple da çalışmıyorum, okuyorum biliyorum gözlerimi körleştirecek kadar nefret dolu değilim sizin gibi.
Apple'ın değeri 650 milyar doları geçti ve dünya tarihinin en değerli şirketi ünvanını kazandı.
iPad'in pazar payı 2011'de %62 iken 2012'nin ilk yarısında %68'e çıktı ve sadece son çeyrekte 17 milyon iPad satıldı.
iPhone 5 sadece 2 günde 2 milyon satıp tarihin en hızlı satılan cep telefonu oldu.
Şimdiye kadar yayınlanan iPhone 5 incelemeleri 'dünyanın en iyi cep telefonu' diyor. Gelmiş geçmiş en iyi işçiliğe sahip elektronik ürün deniyor.
Okuyun öğrenin bilgisayarınız var anladığım kadarıyla.

Harita konusunda ise Apple'ın hiç ihtiyacı yokken bu kadar uğraşmasını kaynaklarını haritaya yatırmsını ben de onaylamıyorum. Ama, Apple'da işler iyi gitmiyor demek cahilliğin en ileri versiyonu. Apple tarihinin en iyi dönemini yaşıyor.

Tamam burada bir sey tartisiyoruz ama sozlerinize dikkat etmenizi siddetle rica ediyorum. Burada cahil biri olan varsa o sizsiniz kusura bakmayin! Tuketicisi oldugunuz bir firmayi bu kadar koru korune savunmak cahillikten baska bir sey olamaz sanirim. Oncelikle Apple urunlerinin aktif kullanicis oldugumun bilinmesini isterim. Sunu belirteyim, evet Apple piyasa degeri olarak cok yukarilara cikti, tablet piyasasinda bir numara, iPhone 5 on sipariste rekor kirdi. Hepsinde haklisiniz ki bunlar her yerde yaziyor zaten, yani bizi bunlari bilmemekle suclamayin bilmeyen yok cunku, ama ben sahsim adina bunlarla beraber musteri memnuniyetini de goz onunde bulunduruyorum. Musteri memnuniyeti, sirket degerini uzun vadede etkileyen bir degiskendir. Yani bugun kullanicilar memnuniyetsiz oldu diye Apple'in hisseleri hemen dip yapacak diye bir sey soz konusu degil. Ama bu memnuniyetsizlik her yeni urunle, her yeni yazilimla daha da belirginlesiyor bunu gormek cok zor degil. Steve Jobs'tan sonra Apple'in musterileri sasirtan, memnuniyet duzeylerini arttiran bir sey yaptigini soyleyebilir miyiz? Ben soylemiyorum sahsen. Steve Jobs'la inanilmaz bir cikis yakalayan Apple, Tim Cook ile ayni ivmeyi tutturamadi benim bahsettigim sey tam olarak bu. Su an hala Steve Jobs'un projelerinin meyvelerini yiyor Apple. Uzun vadede yeni projeler, memnuniyetler yaratilmazsa Apple icin sikintili gunlerin baslayacagini soylemek yanlis olmayacaktir diye dusunuyorum.

Son olarak size sunu soylemek istiyorum; insanlarla bir konuyu tartisirken hakaretler kullanmayin. Zira kotu soz sahibine aittir derler.
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acmtncy 7 yıl
google youtube ve maps'i ios'a vermese apple ciddi kullanıcı kaybeder.ama tabi google'ın asıl gelir kaynağı reklamlar olduğu için böyle birşey olamaz.
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Firaristt 7 yıl
Apple yapma etme... Galaxy S3 kullanıyorum yanlış anlaşılmasın. Olgunlaşmamış bir şeyi bu şekilde sürmek bana çok yanlış geliyor. Evet Android sisteminde de bazı eksikler ve sorunlar var ama en azından daha kötüye değil, sürekli daha iyiye gidiyor. Apple ise 4S'ten itibaren gerilemeye başladı bana kalırsa. Hazır olmamış bir teknolojiyi sürmek, kendi platformu diye tekel olduğunu ilan edip uygulama tekliflerini bile geri çevirmek iyiye işaret değil bana kalırsa. Ne olacak BT çağ dışı, harita için kim Google Maps kullanır ki?,o zaman sat cihazı gibi agresif ve fanatik tiplerin akıl sağlığından şüpheliyim. Vakti zamanında sadece 1 cümlem için iPhone forumunda laf etmeyen kalmamıştı. BT kullanacaksan git mağarada yaşa gibi akıldan yoksun laflardan ibaretti. Herkesin maddi durumu iyi olmayabiliyor. arkadaşımda 200TL'lik cihaz var. bir fotoğraf atacağım, illa mail, whatsapp mı kullanacağım?(ki şu anda internet paketim yok) BT ile 3-5saniyede dosyayı atmak varken neden bu kadar uğraştırıyorlar anlamıyorum. Apple'ın rekabetten gözü dönmüş, bazı fanatiklerinde olduğu gibi. Rekabetin kullanıcı için olumlu, iyi olacağı yerde Apple kullanıcılarını yasalar izin verse boğacak herhalde... Kısıtla kısıtla, tekelleş, kendi malın olmayınca pis de platformuna sokma, milletle davalarda yarış sonra gel acısını kullanıcıdan çıkar... Apple Steve Jobs'tan sonra gerçekten gerilemeye başladı... Hoş, Steve Jobs'u da pek beğendiğim söylenemez ama bazı konularda da tek geçerim rahmetliyi...(Ne pahasına olursa olsun Android'i yok edeceğim sözünden sonra bakış açım değişti)
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broodofqueen 7 yıl
Alternatif mevcut, evet Yandex var mesela... Kimse ondan bahsetmiyor. Ayrıca bambaşka alternatiflerde mevcut. Benim anlamadaığım Apple bu işe nasıl bulşatı. 1-2 sene bekle olgunlaşınca gir piyasaya. Böyle angut gibi kalırsın, milletin maskarası olursun işte..
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mogosan 7 yıl
Maps kullanan biri değilim ama ben bile rahatsız oldum apple'ın haritalarından.
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