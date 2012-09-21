Google Maps yılbaşından önce App Store'daki yerini alabilir





Uzun süre Apple'ın Google haritalarını mobil ekosisteminden çıkaracağına dair söylentiler internette boy gösterdi. Bu iddialar WWDC 2012'de iOS 6'nin resmiyet kazanmasıyla birlikte doğrulanmış oldu. 200 yeni özelliği beraberinde getiren yeni işletim sistemi versiyonu sonunda yayınlandı ve bir günde iOS platformunun %15'ine ulaşmayı başardı. Ancak firmanın coğrafi servisler hususunda aldığı radikal karar kullanıcıların büyük çoğunluğunu memnun etmedi. Gün boyunca iOS 6 ve yeni harita uygulamasını deneme şansı bulan cihaz sahiplerinin sosyal medyadan çeşitli eksiklikler-hatalar ile ilgili Apple'ı eleştirdikleri gözlemlendi.

Amerikalı teknoloji devinin bir sözcüsü, firmanın bu alanda henüz yeni olduğunu ve iOS 6 haritalarının kullanıldıkça daha da gelişeceğini ifade etti. Apple'ın harita ve diğer coğrafi bilgilerin sağlayıcısı olarak belirlediği TomTom da ağır eleştiriler karşısında yorumsuz kalmadı. Bir şirket yetkilisi, TomTom'un Google dahil mobil pazardaki önemli oyuncular için harita hizmetleri sunduğuna dikkat çekerek iOS 6'da yaşanan problemlerin haritalara sonradan eklenen ek görsel özellikler ile ilgili olduğunu bildirdi. Haritalardaki çeşitli detayların eksikliği, konum bilgisinde önemli yanlışlık ve sapmalar dışındaki sorunların Cupertino merkezli üreticiden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Her iki açıklamada da firmaların sunulan hizmetin eksikliklerindem haberdar olduğu görülüyor. Fakat böylesine ciddi bilgi ve görüntü yanlışlıklarına sahip bir uygulamanın nasıl milyonlarca kullanıcıya dağıtılabildiği izah edilmiyor.

iOS kullanıcıları Google Maps ve diğer servislerine ulaşmaya çalışadursun, TechCrunch sitesi ayrı bir uygulamanın varlığını onaylayarak yılbaşından önce gelebileceğini aktardı. Arrdından The Guardian , firmalardan birinde çalışmakta olan bir üst düzey yetliliyle görüşerek uygulamanın geliştirme çalışmalarının tamamlanıp App Store'da listelenebilmesi için başvuruda bulunulduğunu ve Apple'ın onayının beğlendiği müjdeledi. Şuan için uygulamanın iOS'a geleceği kesin olmadığından resmi bir açıklamanın yapılması beklenmiyor. Daha önce Google Voice'un onayı için arama motorunu yaklaşık bir yıl bekleten Apple, Google Maps'i App Store'un mevcut fonksiyonlarla rekabet etme kuralını ihlal etmesini gerekçe göstererek reddedebilir. Buna benzer şekilde Adobe'un Flash Player'ı kabul edilmemiş ve yıllar geçtikçe kullanıcılar bu duruma alışmak zorunda kalmıştı. Aynı durumun Google Maps'te de yaşanmasından endişe ediliyor.

Stabil ve sorunsuz ürünler geliştirerek belirli bir kullanıcı kitlesi elde eden Apple'ın yeni harita hizmeti, firmanın bu anlayışından bir hayli uzak oluşturulmuş. iOS işletim sisteminin en başlarından beri coğrafi veri sağlayıcısı olarak kullanılan Google'ın bu ekosistemden kovularak yerine özensizce hazırlanmış bir harita servisinin getirilmesi kullanıcıları memnun etmemesinin yanı sıra firmanın rekabetçiliğinin müşterilerini de etkilemeye başladığını göstermiş oldu.. Tabiki her yeni güncellemeyle haritalar daha da iyiye gidecektir. Ancak bu sektörde uzun süredir çalışmalarda bulunan Google Maps'in sunduğu kaliteli hizmet ve yeniliklerinden milyonlarca kullanıcıyı mahrum bırakmanın doğru bir tercih olmayacağı düşünülüyor.

Apple'ın iOS 6'daki haritalarına ait ilginç görüntülere buradaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2012/09/20/crap-maps/