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Google Maps'in Android ve iOS sürümlerine yeni arama sonuçları eklendi

5 yıl
521
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Maps'in Android ve iOS sürümlerine yeni arama sonuçları eklendi
Google'ın kullanıcılar tarafından popüler orada kullanılan Maps (Haritalar) servisi üzerine çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda servisin iOS ve Android uygulaması, yeni arama sonuçları ile güncellendi.
Yapılan yeni güncellemeyle uygulama içerisinde herhangi bir işletme aramasında, öncelikle Google'a ücret ödeyen sonuçlar karşımıza çıkacak. Yanlarına eklenen "Ad" ibaresi ile diğer sonuçlardan ayrılan bu işletmelerin, ayrıntılı iletişim bilgileri de direkt olarak üzerlerine basılması ile görülebilecek. Ücret ödemesi sonucu öne çıkan işletmelerin sadece belirli durumlarda ön sıralarda yer alacağını belirten Google, Haritalar servisi üzerinden gelir elde etmek adına daha önce de benzer yolları devreye sokmuştu.

http://adwords.blogspot.com/2013/08/attract-new-customers-with-local-ads-on.html Yorum Yaz
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