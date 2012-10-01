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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci teknoloji şirketi oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Son aylarda hisselerinde önemli bir yükseliş meydana gelen, birkaç hafta önce tarihindeki en yüksek hisse başına değere ulaşan ve şimdilerde 760$ civarındaki bir fiyatla piyasa değeri 249.76 milyar dolara kadar yükselen Google, bugün resmen Microsoft'u geride bırakarak Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci teknoloji şirketi oldu. Redmond merkezli firma arama motoru devinin aksine halka açık bir şirket haline geldikten sonra ilk defa bu yıl bir mali çeyrekte zarar açıklayarak kötü bir ekonomik performans sergilediğini kanıtlamıştı.
2000'li yıllarda birçok kez halka açık şirketler arasındaki en değerli şirket seçilen ve ilk üç içerisinde yer almaya devam eden dünyanın en büyük yazılım geliştiricilerinden Microsoft, son yıllarda internet devi Google ile rekabet edebilecek çözümler sunmak için çabalıyordu. Mountain View merkezli firmanın arama motoruna karşılıp Bing ile cevap vermek istemiş, bu dönemde Internet Explorer ve Windows Phone'a (Mobile) rakip olarak çıkış yapan Chrome ve Android hamlelerine karşılık vermekte gecikmişti. Zira yayınlanan son istatistikler; Chrome'un en çok kullanılan tarayıcı ünvanını elde ederek Internet Explorer'ı tahtından ettiğini, Android açık kaynak kodlu mobil işletim sisteminin ise; küresel akıllı telefon pazarının büyük kısmına ulaşmayı başardığını gösteriyor.
A.B.D'de arama motoru pazarının %66'ını Google oluştururken, Microsoft Bing ile %16'da kalmış, kısa sürede yaygınlaşan Android karşısında Windows Phone'un pazar payı kayıplarına engel olamamıştı. Microsoft cephesinde durum böyle ilerlerken Google, yine anavatanında Facebook'u geride bırakarak görüntülü reklam sektörünün bir numaralı ismi olmuş ve aynı zamanda mobil reklam alanında liderliğini korumuştu. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu Windows ve Office yazılım çözümlerinden elde eden Microsoft'un yakında resmen yayınlayacağı Windows 8'in önceki işletim sistemi sürümü Windows 7 kadar firmalardan kabul görmemesi ve oyun pazarındaki önemli yayıncıların yazılım şirketinin yeni ürününü desteklememe kararı alması yaşanan düşüşün en büyük gerekçesi oldu. Nihayetinde bugüne düşüşle başlayan 248 milyar dolarlık Microsoft, 249 milyar dolarlık Google tarafından üçüncülüğe itildi. 
Piyasa değeri neredeyse 250 milyar dolar barajına ulaşan Google, gün içerisinde birçok kez Amerikalı Wal-Mart mağazalar zincirini de geçmeyi başardı. Böylece şirketin 627 milyar dolarlık Apple ve 425 milyar dolarlık Exxon Mobil'in ardından Amerika merkezli üçüncü en değerli şirket ünvanını elde etmeye hak kazandığını söyleyebiliriz. Hisse değerleri 247-249 milyar dolar arasında değişiyor olsa da Google'ın son dönemdeki grafiğini göz önünde bulundurduğumuzda ilerleyen günlerde daha net bir fark ortaya koyacağı düşünülüyor. 

https://twitter.com/BloombergNews/statuses/252764243567464450 Yorum Yaz
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Amedra 6 yıl
Centauri

spidercenk

hiç şüphesiz 1. liğe de yükselecektir.

Apple varken yukselmesi imkansiz. Cunku Apple'in ivmesi daha fazla. Senden hizli giden ve senden 3 kat fazla yol gitmis arabaya yetisemezsin, olsa olsa uzaklasirsin, daha cok fark yersin.
Apple'in 1 sene icinde 1 trilyon degere ulasmasi bekleniyor. Su anki degeri Google'in 3 katina yakin, 1 trilyon olunca 4 kati olacak

Biraz Apple üzerine fazla sağlam yorum yapmışsınız, dediklerinize yanlış da demiyorum ancak iPhone 5 kullanıcısı olarak bazı konularda içler acısı diyebilirim, şimdi tartışma filan da yaratmak için yazmıyorum ama bazı olaylara objektif bakarsak eminim bu son 5 serisinden sonra ciddi bir duraklama gerçekleşecektir. Değere ulaşması şu anda hiç bir konuda bu olayı ciddileştirmiyor.
Centaurispidercenkhiç şüphesiz 1. liğe de yükselecektir.Apple varken yukselmesi imkansiz. ...
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multiTYRT 6 yıl
250 milyardolarcik





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Virinom 6 yıl
vitor reis
1. Kimmiş sevgili fandrozortlar? Bide sizden duyalim

Sokakta karşıma çıkma dostum :)
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MattPegasus 6 yıl
Microsoft nerelerdesin?
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Amedra 6 yıl Virinom
Virinom

vitor reis

1. Kimmiş sevgili fandrozortlar? Bide sizden duyalim


Sokakta karşıma çıkma dostum :)

Eski nick+mesaj diyeceğim ama sana sonuna kadar hak veriyorum.
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halitozbasli 6 yıl
Zamanında microsoftun netscape'e yaptıgını insan insan insana yapmazdı, Düzgün bir arama motoru ve entegre programı ile google bu gün geldiği yeri hak ediyor bence umarım yakında linux tabanlı bedava bir işletim sistemi de cıkarırılar ki asıl ozaman microsoftun vay haline vay derim. Linux tabanlı bir bomba bekliyorum kendilerinden çünki androitte baya pişirdiler kendilerini. Googleın şirket felsefesini seviyorum" kötülük yapma" Bir linux bazlı işletim sistemi cıkarsa bizi şu direct x hükümranlıgından kurtarsa emin olun pc yenileme süreci 3 seneden 5 seneye cıkar degil bf3ü 5 bile aynı pc ile oynaya bilirsiniz üstelik ekran kartını bile değiştirmeden.
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Centauri 6 yıl
engurlu
Sirketin degerinin ne kadar oldugundan ziyade kullanicisina ne kadar deger verdiginin cok daha onemli oldugunu belirterek yazımı GOOGLE & SAMSUNG apple diye noktaliyorum

Kullanicisina en cok deger veren sirket Apple. Dunyada bu konudaki tum arastirmalar bunu kanitliyor. Musteri memnuniyeti anketleri bunu kanitliyor. 2009'da alinan iPhone 3GSe gelen yeni isletim sistemi bunu kanitliyor. Rastgele ozellikleri atacagina ne kadar kullanisli, nasil kullanisli yapabiliriz diye ugrasip didinmeleri kanitliyor. Samsung gibi plastik dandik bir donanim yapip ggole in bedava yazilimini icine koyacagina donanimin her detayiyla ugrasip yazilimini da kendi yapmasi bunu kanitliyot Arkadasimin iPad2'sinin ekraninda renklenme oldugu icin Apple Store'a goturdugunde renklenme gorunmemesine ragmen Apple'in 'Olsun yalan soyleyecek degilsiniz' diyip 1 dakika icinde yeni iPad 2 vermesi bunu kanitliyor.
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engurlu 6 yıl
Sirketin degerinin ne kadar oldugundan ziyade kullanicisina ne kadar deger verdiginin cok daha onemli oldugunu belirterek yazımı GOOGLE & SAMSUNG > apple diye noktaliyorum
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Jesse James 6 yıl
İlginçtir ki Microsoft' a ve Apple' ye karşı bu olumsuz duygu ve düşünceleri besleyen kişiler dünyanın en büyük virüsü olan Google neredeyse tapıyorlar.
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norton772 6 yıl
vitor reis
1. Kimmiş sevgili fandrozortlar? Bide sizden duyalim

apple'ı arayalım da arasınlar seni ve madalyanı evine yollasınlar, züürt tesellisi olur bari. acınacak haldesiniz farkında değilsiniz, yazık. adamlar google dan bahsetmiş ama maşallah sen antarktika ve mantar hikayesine dönmüşsün.
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SiNaPSiS 6 yıl norton772
norton772

vitor reis

1. Kimmiş sevgili fandrozortlar? Bide sizden duyalim

apple'ı arayalım da arasınlar seni ve madalyanı evine yollasınlar, züürt tesellisi olur bari. acınacak haldesiniz farkında değilsiniz, yazık. adamlar google dan bahsetmiş ama maşallah sen antarktika ve mantar hikayesine dönmüşsün.


Ben bu fanboy denen adamları gördükçe şu anki hükümetin nasıl %52 aldığını anlıyorum, temel mantık vallahi aynı en ufak bir fark yok
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|Perseus| 6 yıl
Google benim en sevdiğim şirketlerden biridir hep iyi işler yapmışlardır hep ileri dönük kararlar almışlardır ve şu anda internet ve teklonoji alanında birçok şeye öncü olmuşlardır.Mütevazılğı ve sadeliği de cabasi
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Amedra 6 yıl
sözde...
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SystemApps 6 yıl
vitor reis
1. Kimmiş sevgili fandrozortlar? Bide sizden duyalim

tabiki conan
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Without You Here 6 yıl
amerikanın en değerli şirketlerinden bahsediyorlar sanırım, samsung htc lg sony amerika şirketi olmadığından bunları bu listelerde göremeyiz doğal olarak. yoksa samsung'un sadece 2011 yılı geliri 250 milyar dolar.
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