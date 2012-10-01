Google, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci teknoloji şirketi oldu





Son aylarda hisselerinde önemli bir yükseliş meydana gelen, birkaç hafta önce tarihindeki en yüksek hisse başına değere ulaşan ve şimdilerde 760$ civarındaki bir fiyatla piyasa değeri 249.76 milyar dolara kadar yükselen Google, bugün resmen Microsoft'u geride bırakarak Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci teknoloji şirketi oldu. Redmond merkezli firma arama motoru devinin aksine halka açık bir şirket haline geldikten sonra ilk defa bu yıl bir mali çeyrekte zarar açıklayarak kötü bir ekonomik performans sergilediğini kanıtlamıştı.

2000'li yıllarda birçok kez halka açık şirketler arasındaki en değerli şirket seçilen ve ilk üç içerisinde yer almaya devam eden dünyanın en büyük yazılım geliştiricilerinden Microsoft, son yıllarda internet devi Google ile rekabet edebilecek çözümler sunmak için çabalıyordu. Mountain View merkezli firmanın arama motoruna karşılıp Bing ile cevap vermek istemiş, bu dönemde Internet Explorer ve Windows Phone'a (Mobile) rakip olarak çıkış yapan Chrome ve Android hamlelerine karşılık vermekte gecikmişti. Zira yayınlanan son istatistikler; Chrome'un en çok kullanılan tarayıcı ünvanını elde ederek Internet Explorer'ı tahtından ettiğini, Android açık kaynak kodlu mobil işletim sisteminin ise; küresel akıllı telefon pazarının büyük kısmına ulaşmayı başardığını gösteriyor.

A.B.D'de arama motoru pazarının %66'ını Google oluştururken, Microsoft Bing ile %16'da kalmış, kısa sürede yaygınlaşan Android karşısında Windows Phone'un pazar payı kayıplarına engel olamamıştı. Microsoft cephesinde durum böyle ilerlerken Google, yine anavatanında Facebook'u geride bırakarak görüntülü reklam sektörünün bir numaralı ismi olmuş ve aynı zamanda mobil reklam alanında liderliğini korumuştu. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu Windows ve Office yazılım çözümlerinden elde eden Microsoft'un yakında resmen yayınlayacağı Windows 8'in önceki işletim sistemi sürümü Windows 7 kadar firmalardan kabul görmemesi ve oyun pazarındaki önemli yayıncıların yazılım şirketinin yeni ürününü desteklememe kararı alması yaşanan düşüşün en büyük gerekçesi oldu. Nihayetinde bugüne düşüşle başlayan 248 milyar dolarlık Microsoft, 249 milyar dolarlık Google tarafından üçüncülüğe itildi.

Piyasa değeri neredeyse 250 milyar dolar barajına ulaşan Google, gün içerisinde birçok kez Amerikalı Wal-Mart mağazalar zincirini de geçmeyi başardı. Böylece şirketin 627 milyar dolarlık Apple ve 425 milyar dolarlık Exxon Mobil'in ardından Amerika merkezli üçüncü en değerli şirket ünvanını elde etmeye hak kazandığını söyleyebiliriz. Hisse değerleri 247-249 milyar dolar arasında değişiyor olsa da Google'ın son dönemdeki grafiğini göz önünde bulundurduğumuzda ilerleyen günlerde daha net bir fark ortaya koyacağı düşünülüyor.

https://twitter.com/BloombergNews/statuses/252764243567464450