Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google: Motorola'nın patent ve teknolojileri 12.4 milyar dolarlık alımın 5.5 milyar dolarını oluşturuyor

6 yıl
1,6b
1
5
Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Arama motoru devi Google, yaklaşık beş yıldır Android platformuyla resmen mobil sektörün içerisinde. Hızla rakiplerini geride bırakarak liderliği ele geçiren Mountain View merkezli şirket, bu alandaki patent ve teknoloji portföylerinin yetersizliği sebebiyle Apple, Microsoft ve Oracle gibi büyük isimlerin yasal mücadeleleriyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu önemli sorun, pazarın ilk oyuncularından Motorola'nın satın alınmasıyla kısmen çözülmüş oldu.
17,000'in üzerinde telekomünikasyon patenti ve kendi geliştirdiği çok sayıda teknoloji ile Motorola Mobility, Google tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında resmen 12.4 milyar dolara satın alınmıştı. Tecrübeli üreticinin alınma sebebinin; Android ekosistemini patent davalarından korumak olduğu Google yöneticileri tarafından dile getirilmişti.
The Wall Street Journal'in raporuna göre; tamamı için 12.4 milyar dolar ödenen Motorola Mobility'nin birincil alım sebebi olan patent ve teknolojilerin değeri, bu meblanın yarısı kadar bile değil. 5.5 milyar dolarlık patent ve Amerikan üreticinin yılllardır geliştirmiş olduğu teknolojileri, 2.9 milyar dolar ile satın alınan nakit, 2.6 milyar dolar ile alımın ardından sinerjide meydana gelecek artış için hava parası, 730 milyon dolar ile tüketici ilişkileri ve 670 milyon dolar ile diğer mal varlıkları izliyor. 
Her ne kadar internet devinin üst düzey yöneticileri, Motorola ve Google takımları arasında bir etkileşim olmadığını söylese de şirketin sadece patentler için bu alımı gerçekleştirmiş olmayacağı tahmin ediliyor. Özellikle yönetim kurulu başkanı, eski CEO Eric Schmidt'in her zaman donanım sektörüne ilgi duyduklarını bildirmesi, Google'ın gelecekte Motorola ile ilgili önemli planları olabileceği ihtimalini doğurdu. Fakat işçi ve fabrikaları kapsayan mobil bölümün bir diğer üreticiye satılacağı da iddia ediliyor. İlerleyen dönemlerde nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/07/24/google-says-patents-tech-were-less-than-half-motorolas-price/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tekno_gus 6 yıl en beğenilen
hatırlatmakta fayda var MOTOROLA dünya üzerinde ilk cep telefonu görüşümesini gerçekleştirmiş firmadır.ve çok sağlam patentleri vardır..ayrıca google apple gibi saldırgan bir tutum izlese hepsini ötürür örnek şu an bütün mobile işletim sistemlerinde olan bildirm çubuğunun patenti google dadır.
hatırlatmakta fayda var MOTOROLA dünya üzerinde ilk cep telefonu görüşümesini gerçekleştirmiş firmadır.ve çok sağlam patentleri vardır..ayrıca google apple gibi...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Powerofdreams 6 yıl
Mountain View merkezli şirket
Her haber şirketin nereli olduğundan bahsetmek zorunda mısınız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekno_gus 6 yıl en beğenilen
hatırlatmakta fayda var MOTOROLA dünya üzerinde ilk cep telefonu görüşümesini gerçekleştirmiş firmadır.ve çok sağlam patentleri vardır..ayrıca google apple gibi saldırgan bir tutum izlese hepsini ötürür örnek şu an bütün mobile işletim sistemlerinde olan bildirm çubuğunun patenti google dadır.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Google'da işini bu yoldan halletti, parayı veren düdüğüde çalar, patentleride kapar.. :) Hem ileriye yönelik bakıldığında çok şe yarıyıcak noktalar var Motorols'da :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 6 yıl
Şu anda pek Motorola ile üretim yapmaz Google. Kendilerini sadece Motorola'yla kısıtlamalarına gerek yok şu an için. Olsa olsa yedekte tutacaktır ileri de herhangi bir duruma karşı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
Apple hepsini sahiplenir onların...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!" 6 yıl Thermaltake Level 10 GT Snow Edition kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim