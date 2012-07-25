Google: Motorola'nın patent ve teknolojileri 12.4 milyar dolarlık alımın 5.5 milyar dolarını oluşturuyor





Arama motoru devi Google, yaklaşık beş yıldır Android platformuyla resmen mobil sektörün içerisinde. Hızla rakiplerini geride bırakarak liderliği ele geçiren Mountain View merkezli şirket, bu alandaki patent ve teknoloji portföylerinin yetersizliği sebebiyle Apple, Microsoft ve Oracle gibi büyük isimlerin yasal mücadeleleriyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu önemli sorun, pazarın ilk oyuncularından Motorola'nın satın alınmasıyla kısmen çözülmüş oldu.

17,000'in üzerinde telekomünikasyon patenti ve kendi geliştirdiği çok sayıda teknoloji ile Motorola Mobility, Google tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında resmen 12.4 milyar dolara satın alınmıştı. Tecrübeli üreticinin alınma sebebinin; Android ekosistemini patent davalarından korumak olduğu Google yöneticileri tarafından dile getirilmişti.

The Wall Street Journal'in raporuna göre; tamamı için 12.4 milyar dolar ödenen Motorola Mobility'nin birincil alım sebebi olan patent ve teknolojilerin değeri, bu meblanın yarısı kadar bile değil. 5.5 milyar dolarlık patent ve Amerikan üreticinin yılllardır geliştirmiş olduğu teknolojileri, 2.9 milyar dolar ile satın alınan nakit, 2.6 milyar dolar ile alımın ardından sinerjide meydana gelecek artış için hava parası, 730 milyon dolar ile tüketici ilişkileri ve 670 milyon dolar ile diğer mal varlıkları izliyor.

Her ne kadar internet devinin üst düzey yöneticileri, Motorola ve Google takımları arasında bir etkileşim olmadığını söylese de şirketin sadece patentler için bu alımı gerçekleştirmiş olmayacağı tahmin ediliyor. Özellikle yönetim kurulu başkanı, eski CEO Eric Schmidt'in her zaman donanım sektörüne ilgi duyduklarını bildirmesi, Google'ın gelecekte Motorola ile ilgili önemli planları olabileceği ihtimalini doğurdu. Fakat işçi ve fabrikaları kapsayan mobil bölümün bir diğer üreticiye satılacağı da iddia ediliyor. İlerleyen dönemlerde nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/07/24/google-says-patents-tech-were-less-than-half-motorolas-price/