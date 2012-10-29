Google Nexus 4 duyuruldu, 299$'dan başlayan fiyatlarla 13 Kasım'da satışa çıkıyor

Sandy Kasırgası nedeniyle ertelenen Google'ın büyük Android etkinliği şu saatlerde başlamış olacaktı. Amerika'daki hava durumunun bir süre daha böylesine büyük çaplı bir etkinliğe uygun olmayacağını anlayan arama motoru devi, yeni Nexus ürünlerini resmi blogu aracılığıyla gün yüzüne çıkardı. LG tarafından üretilen yeni Google telefonu Nexus 4, geçtiğimiz haftalarda en ince detaylarına kadar incelenmiş, ancak fiyat ve çıkış tarihi hususunda kesin bir veri elde edilememişti.

Güney Koreli üreticinin Optimus G modeliyle neredeyse aynı özellikleri beraberinde getiren E-960 model numaralı Nexus 4, LG Display tarafından geliştirilen 4.7 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 768 piksel) 320ppi True HD IPS+ ekran, Corning Gorilla Glass 2, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, HSPA+ iletişim teknolojisi, NFC çipi, kablosuz şarj fonksiyonu, microUSB, SlimPort HDMI, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, 2,100 mAh pille donatılmış. 133.9 x 68.7 x 9.1 mm ölçülerinde ve 139 gram ağırlığındaki Google'ın dördüncü nesil akıllı telefonu, Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus ile Optimus G'nin birleşimiyle oluşturulmuş bir tasarımı yapısında barındırıyor. Farklı bir kaplamanın tercih edildiği Nexus logolu arka kapağı açılamayan cihazın SIM kart slotuna dışarıdan erişilebiliyor.

4G LTE iletişim teknolojisi desteği ile alakalı bir bilgilendirmede bulunmayan Google, 8GB'lık LG Nexus 4 için 299$, 16GB'lık model içinse 349$'lık oldukça ekonomik bir fiyatlandırma tercih etmiş. 13 Kasım'da Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, İspanya, Fransa ve Avustralya'da Google Play Store aracılığıyla satışa çıkacak olan telefon, Kasım'ın sonuna kadar Avrupa, Orta/Güney Amerika, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya'daki perakendeciler tarafından tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Oldukça ucuz bir fiyata son teknoloji bir telefon sunan Google, birçok rakibinin operatörlerle sağladığı iki yıllık anlaşmalı paketlerin peşin ödeme ücretiyle aynı seviyede bir ürün oluşturduğunu gösteriyor. Ancak Apple ya da kendi üreticileriyle direk rekabet etmediğini göstermek için kısıtlı seçenekler sunuyor ve Nexus felsefesinin getirdiği avantajları yok eden taşıyıcılarla anlaşmayı reddediyor. Dördüncü nesil telefonuyla kablosuz şarj fonksiyonuna öncülük eden Mountain View merkezli firmanın önceki modellerine oranla çok daha fazla satış gerçekleştirmesi bekleniyor.

http://androidandme.com/2012/10/smartphones-2/lg-and-google-announce-the-nexus-4/