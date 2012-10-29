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Google Nexus 4 duyuruldu, 299$'dan başlayan fiyatlarla 13 Kasım'da satışa çıkıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sandy Kasırgası nedeniyle ertelenen Google'ın büyük Android etkinliği şu saatlerde başlamış olacaktı. Amerika'daki hava durumunun bir süre daha böylesine büyük çaplı bir etkinliğe uygun olmayacağını anlayan arama motoru devi, yeni Nexus ürünlerini resmi blogu aracılığıyla gün yüzüne çıkardı. LG tarafından üretilen yeni Google telefonu Nexus 4, geçtiğimiz haftalarda en ince detaylarına kadar incelenmiş, ancak fiyat ve çıkış tarihi hususunda kesin bir veri elde edilememişti.
Güney Koreli üreticinin Optimus G modeliyle neredeyse aynı özellikleri beraberinde getiren E-960 model numaralı Nexus 4, LG Display tarafından geliştirilen 4.7 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 768 piksel) 320ppi True HD IPS+ ekran, Corning Gorilla Glass 2, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, HSPA+ iletişim teknolojisi, NFC çipi, kablosuz şarj fonksiyonu, microUSB, SlimPort HDMI, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, 2,100 mAh pille donatılmış. 133.9 x 68.7 x 9.1 mm ölçülerinde ve 139 gram ağırlığındaki Google'ın dördüncü nesil akıllı telefonu, Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus ile Optimus G'nin birleşimiyle oluşturulmuş bir tasarımı yapısında barındırıyor. Farklı bir kaplamanın tercih edildiği Nexus logolu arka kapağı açılamayan cihazın SIM kart slotuna dışarıdan erişilebiliyor.
4G LTE iletişim teknolojisi desteği ile alakalı bir bilgilendirmede bulunmayan Google, 8GB'lık LG Nexus 4 için 299$, 16GB'lık model içinse 349$'lık oldukça ekonomik bir fiyatlandırma tercih etmiş. 13 Kasım'da Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, İspanya, Fransa ve Avustralya'da Google Play Store aracılığıyla satışa çıkacak olan telefon, Kasım'ın sonuna kadar Avrupa, Orta/Güney Amerika, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya'daki perakendeciler tarafından tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Oldukça ucuz bir fiyata son teknoloji bir telefon sunan Google, birçok rakibinin operatörlerle sağladığı iki yıllık anlaşmalı paketlerin peşin ödeme ücretiyle aynı seviyede bir ürün oluşturduğunu gösteriyor. Ancak Apple ya da kendi üreticileriyle direk rekabet etmediğini göstermek için kısıtlı seçenekler sunuyor ve Nexus felsefesinin getirdiği avantajları yok eden taşıyıcılarla anlaşmayı reddediyor. Dördüncü nesil telefonuyla kablosuz şarj fonksiyonuna öncülük eden Mountain View merkezli firmanın önceki modellerine oranla çok daha fazla satış gerçekleştirmesi bekleniyor.

http://androidandme.com/2012/10/smartphones-2/lg-and-google-announce-the-nexus-4/ Yorum Yaz
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ahmtdzdr 6 yıl en beğenilen
349$ = 629 TL + pasaport kaydı 150 diyelim + komisyon 50 diyelim = 829 TL
Ama gel gelelim biz Galaxy Nexus'u bile hala bu fiyattan alamıyoruz aç gözlüler yüzünden.
349$ = 629 TL + pasaport kaydı 150 diyelim + komisyon 50 diyelim = 829 TLAma gel gelelim biz Galaxy Nexus'u bile hala bu fiyattan alamıyoruz aç gözlüler yü...
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S.Soylu 6 yıl
»FaTaLiTY
Olağanüstü olmuş. 1300 TLye kadar çıksa bile alabilirim.

bu düşünce varken neden 1000 liraya satsınlar ki
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Hypnotica 6 yıl
Siler süpürür piyasayı bu telefon. Artık çoğu kullanıcı neyin ne olduğunun farkında. Güncellemeleri vermeyen veya geç veren firmalardan milletin ağzı yandı. Yok bunun işlemcisi yetmiyor yok bilmem ne diyerek vermediler güncellemeleri. Şu an çıkan dandik telefonlar bile ICS ile geliyor. Galaxy S'e ICS vermediler mesela yetmiyor gücü diye. Şimdi herkes Nexus'a hücum eder. 349 dolarlık fiyat çok iyi. 630 TL civarı yapıyor. Türkiye'de 1000 lira civarında satılır diye düşünüyorum.
Siler süpürür piyasayı bu telefon. Artık çoğu kullanıcı neyin ne olduğunun farkında. Güncellemeleri vermeyen veya geç veren firmalardan milletin ağzı yandı. Yok...
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MrFinito 6 yıl
Koduja
peki nexus 4 mü galaxy s3 mü ? fiyatı saymazsak hangisi daha iyi ?

fiyatı saysan da nexus 4
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DH Misafiri 6 yıl
lg de calisan bi arkadasima sordum telefon aralik ayinda gelecek 1399 tl den media markta satilacakmis
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etkinus 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

lg de calisan bi arkadasima sordum telefon aralik ayinda gelecek 1399 tl den media markta satilacakmis

hizlial.com'da çalışan bi arkadaşıma sordum, eski nesil nexus 1369tlden satılıyo, yenisini 1399a kim kaybetmişki sen bulasın dedi :)
hizlial.com/...

sonra gittim gold bilgisayarda çalışan arkadaşa, o da dediki "valla bizde eski nesil nexus 1437 tl... yenisi bu fiyata olmaz" dedi
gold.com.tr/...

ordan da geçtim vatan bilgisayardaki arkadaşa, o da aynı cevabı verdi.. onlarda da 1499tl imiş eski nesil nexus;
vatanbilgisayar.com/...
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depeche35 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

lg de calisan bi arkadasima sordum telefon aralik ayinda gelecek 1399 tl den media markta satilacakmis

Hocam türkiyedeki media marktan bahsediyorsunuz değil mi ? Yanlış anlamıyorum
1399TL= Türkiye media markt ?
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CallOfTheWild 6 yıl
Samsung nexus 1500 lira hala bunun ucuz olması mümkün değil.Bunca vergiler ve aracı firmalar varken.1500 den aşağı olmaz bence.Tr de telefon fiyatları ucuzlamıyor s2 hala tavanda kıytırık telefonlar hala 700 lira civarında seyrediyor.Böyle bir ürünü kimse ucuza beklemesin bence.
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aceleciburak 6 yıl
28 Kasım itibari ile Nexus 4 tekrar stoklarda

8 GB lık versiyon içinde gönderim süresi olarak 8 - 9 Hafta yazılmış ... bu stok sorunu çözülmeden TR ye Resmi kanalla gelirmi bilinmez ... bu arada Stok sıkıntısı olduğu için Her kullanıcı anca 2 adet Nexus 4 sipariş geçebiliyormuş 2'den fazla siparişler şimdilik mümkün değil

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
Nexus 4 için amatör telefonu diyen cahil arkadaşa bir çift laf;
Telefon LG Optimus G'nin donanımının aynısını barındırıyor neredeyse. LG Optimus G ise şu an piyasadaki en güçlü cihazlardan birisi.
Böyle yerlerde yorum yazmam ama yine de duramadım. Sağlıcakla.
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Nighdoria 6 yıl
2. El galaxy s2 alcaktim ocak gibi 800 tlye felan cidden bu cok iyi oldu beklicem marta kadar fiyatda 900 tl fln olursa hic dusunmeden alirim
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etkinus 6 yıl Nighdoria
Nighdoria

2. El galaxy s2 alcaktim ocak gibi 800 tlye felan cidden bu cok iyi oldu beklicem marta kadar fiyatda 900 tl fln olursa hic dusunmeden alirim

arkadaşlar, fiyat konusunda gereksiz ümitlerle çok garip fiyatlar beklemeyin. gidip kendiniz alırsanız bulursunuz o fiyata. onun dışında boşa hayal kurmayın derim.

mesela s3'ün fiyatı şu anda böyle iken nexus'un fiyatı ne olabilir diye kıyaslama yapabilirsiniz.

Amazon Wireless, Galaxy S3 cihazını kontratla alan kullanıcılarına 100 Dolar'a sunuyorken, Verizon ve Sprint ise 120 Dolar seviyesine indiler. Aynı şekilde AT&T'de 120 Dolar seviyesinde Galaxy S3 satıyorlar.

Galaxy S3'ün ilk çıktığı kontratlı fiyatlara baktığımızda 200 Dolar seviyesinde olduğunu biliyoruz. Bu da demek oluyorki yerine göre kontratlı fiyatlar 99 Dolar - 100 Dolar inmiş durumda.
shiftdelete.net/...

verizonwireless.com/...
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depeche35 6 yıl Nighdoria
Nighdoria

2. El galaxy s2 alcaktim ocak gibi 800 tlye felan cidden bu cok iyi oldu beklicem marta kadar fiyatda 900 tl fln olursa hic dusunmeden alirim

İnşallah ; duacınım
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dockhanger 6 yıl
Amator telefonu diyebilirim ses video kamera konuynda yeterli bi aciklama gelsin su an icin ideal cihaz htc one x plus derim nesux ram konusunda yeterli ancak arayuz konusunda htc nin uzerine yoktur
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Elessar Eredhian 6 yıl dockhanger
dockhanger

Amator telefonu diyebilirim ses video kamera konuynda yeterli bi aciklama gelsin su an icin ideal cihaz htc one x plus derim nesux ram konusunda yeterli ancak arayuz konusunda htc nin uzerine yoktur

Evet kardeyş çok haklısın



























Çaktırmayın maksat tatmin olup burayı terk etsin.
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hakansant 6 yıl
mucahidkaya
arkadaşlar yurtdışında tanıdığım var telefonu ordan kargolatsak burda yurtiçine sokup oylee pasaporta işletemezmiyiz

Kargo işine girmeyin
Gümrükten geçmez.
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mahseer898 6 yıl hakansant
hakansant

mucahidkaya

arkadaşlar yurtdışında tanıdığım var telefonu ordan kargolatsak burda yurtiçine sokup oylee pasaporta işletemezmiyiz


Kargo işine girmeyin
Gümrükten geçmez.

üstüne gift felan yazdırsa ?
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thebigrambo 6 yıl
Gerçekten harika bir fiyat düşünsenize 550 TLye en son model telefonlardan birini kullanabilme imkanı. Sen çok yaşa Google.

Edit: Okumadan yazmışım, iğrenç bir fiyatlandırma ile gelecek gibi duruyor haydi hayırlısı..
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DH Misafiri 6 yıl
Hangi 800- hangi 1000 liradan bahsediyosunuz, bu telefonun TR fiyatı 1200 den aşağı olmaz
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trexin 6 yıl
Türkiye'de 1200'e satılsa almam diyen çıkmaz ama bu bile hayal gibi görünüyor şu an.
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ulwi 6 yıl
Arkadaslar , viyanada da 549 euro yapmislar nexus 4 u bir operator yuzunden, almanyada 349 euro gozukuyor ama orasida 399 olabilir diye dedikodular var. Kanada da bir yigenim var ona aldirsam telefonu orjinal ambalajindan cikarsa siradan ama saglam bir ambalaja koysa gumrukte sorun yasarmiyim acaba ?
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