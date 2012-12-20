Google Nexus 4 için yeni tanıtım videoları yayınlandı

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Yaklaşık beş hafta önce satışa sunulan dördüncü Nexus akıllı telefonu, yeni yıla sayılı günler kala televizyonlarda boy göstermeye başladı. Cihazın üreticisi LG'nin yayınladığı ürün filmi ve Google'ın Photo Sphere özelliğini konu alan tanıtım videosuyla pazarlama faaliyetleri başlayan Nexus 4'ün ilk reklamları tüketiciden olumlu geri bildirimler alsa da aygıtın stok sorunları sebebiyle resmi kanallar yoluyla erişilebilir olmayışı potansiyel müşterileri huzursuz etmeye devam ediyor.
299$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan E960 model numaralı telefona 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel çözünürlüklü True HD IPS+ ekran, 1.5GHz'lik dört çekirdekli Krait işlemci ile Adreno 320 grafik birimine sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, DC-HSDPA ile 42Mbps hız desteği, A-GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, Miracast Display ile kablosuz medya aktarımı, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,100 mAh'lik Lityum Polimer pil eşlik ediyor. Aynı fiyat seviyesindeki orta segment modellerin aksine piyasadaki en güçlü donanım materyalleri bir araya getirilerek geliştirilen Nexus 4, tatil döneminde tüketicilerin ilgisini çeken akıllı telefonların başında geliyor. Yoğun talep karşısında Play Store sunucularını işler durumda tutmakta dahi zorluk yaşan Google, bazı yöneticileri aracılığıyla stok sorunlarından ötürü LG'yi hedef göstermişti.
2013'te talebi karşılayacak düzeyde bir üretim hacmine ulaşması beklenen LG'nin yılın ilk yarısı içerisinde toplamda 10 milyonun üzerinde Nexus 4 satacağı öngörülüyor. Şuan için Google Play aracılığıyla başta Amerika, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya olmak üzere birçok ülkede resmen en ucuz fiyatlarla listelenen cihaz, bazı bölgelere ise bu satış kanalının yanı sıra LG tarafından da ithal ediliyor. Daha pahalı bir perakende fiyat belirleyen Güney Koreli üreticinin iki dakikalık ürün filmini ve Google'ın Android 4.2'yle birlikte gün yüzüne çıkardığı Photo Sphere özelliğine dikkat çeken tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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demişsiniz ama google play'de 8 ve 16gb seçenekleri var.
8GB - 299$
16GB - 349$ ama ikiside stokta yok :(
Nexux 4 olmadı 7 alalım derseniz:
16gb wifi - 199$ ama stokta yok :(
32GB wifi - 249$ ve stokta var :)
32gb wifi + 4g - 299$ ama stokta yok :(
Almışken tam olsun Nexus 10 alalım derseniz:
16gb wifi - 399$
32gb wifi - 499$ ve ikisi de stokta yok :(
Zaten şu an orada christmas olduğu için bulunmaması doğal. Ayrıca çoğumuz amerikada yaşamadığımız için bu fiyatlara ancak bakmakla yetinebiliriz...
OTG mouse, klavye, gamepad gibi cihazları bağlayamadığımız için büyük eksiklik cidden.
Hafıza konusu Wi-drive ile çözülebilir...
4 çekirdek s4 pro krai işlemci, 2 gb ram, adreno 320 ekran kartı, malzeme kalitesi, bence yeterli sebep :)
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