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Google Nexus 4 için yeni tanıtım videoları yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yaklaşık beş hafta önce satışa sunulan dördüncü Nexus akıllı telefonu, yeni yıla sayılı günler kala televizyonlarda boy göstermeye başladı. Cihazın üreticisi LG'nin yayınladığı ürün filmi ve Google'ın Photo Sphere özelliğini konu alan tanıtım videosuyla pazarlama faaliyetleri başlayan Nexus 4'ün ilk reklamları tüketiciden olumlu geri bildirimler alsa da aygıtın stok sorunları sebebiyle resmi kanallar yoluyla erişilebilir olmayışı potansiyel müşterileri huzursuz etmeye devam ediyor. 
299$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan E960 model numaralı telefona 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel çözünürlüklü True HD IPS+ ekran, 1.5GHz'lik dört çekirdekli Krait işlemci ile Adreno 320 grafik birimine sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, DC-HSDPA ile 42Mbps hız desteği, A-GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, Miracast Display ile kablosuz medya aktarımı, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,100 mAh'lik Lityum Polimer pil eşlik ediyor. Aynı fiyat seviyesindeki orta segment modellerin aksine piyasadaki en güçlü donanım materyalleri bir araya getirilerek geliştirilen Nexus 4, tatil döneminde tüketicilerin ilgisini çeken akıllı telefonların başında geliyor. Yoğun talep karşısında Play Store sunucularını işler durumda tutmakta dahi zorluk yaşan Google, bazı yöneticileri aracılığıyla stok sorunlarından ötürü LG'yi hedef göstermişti.
2013'te talebi karşılayacak düzeyde bir üretim hacmine ulaşması beklenen LG'nin yılın ilk yarısı içerisinde toplamda 10 milyonun üzerinde Nexus 4 satacağı öngörülüyor. Şuan için Google Play aracılığıyla başta Amerika, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya olmak üzere birçok ülkede resmen en ucuz fiyatlarla listelenen cihaz, bazı bölgelere ise bu satış kanalının yanı sıra LG tarafından da ithal ediliyor. Daha pahalı bir perakende fiyat belirleyen Güney Koreli üreticinin iki dakikalık ürün filmini ve Google'ın Android 4.2'yle birlikte gün yüzüne çıkardığı Photo Sphere özelliğine dikkat çeken tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
ya reklam yapmayı bıraksın Türkiye Google Play market'te ürün satmaya başlasın...kullanıcı dostu telefon üretiyor ABD de Avrupa'nın en zengin ülkelerinde satıyor...Neymiş apple ın pazar payını küçültecekmiş bu kafa ile çok zor....
ya reklam yapmayı bıraksın Türkiye Google Play market'te ürün satmaya başlasın...kullanıcı dostu telefon üretiyor ABD de Avrupa'nın en zengin ülkelerinde satıyo...
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Rainbow6 6 yıl
Bende galaxy nexus var yeni surumle photo sphere ozelligide geldi ama o kadar ugrasmama ragmen reklamdaki kadar iyi cekmiyor daha dogrusu birlesim noktalarini almiyor .. Bu cihazda da ayni mi bilmem ama cokta kanmamak lazim .. Birde o donanimi galaxy nexusa yerlestirip satsaydi daha iyi olurdu hem ekran kalitesi hemde estetik acidan daha iyi bence
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carter 6 yıl
Böyle giderse ancak tanıtımlarını izleriz.
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RANJ 6 yıl
Bu Lg'yi anlamak gerçekten güç. Google'de topu zaten Lg'ye attı, adamlar haklıda. Tamam firmanın kendine göre sorunları olabilir, dev firma, işletmede neler olup bitiyor bilgimiz yok ama çok satılacak bir cihazın önlemleri önceden alınmazmı yav. Nexus 4; üst düzey donanımıyla ve tasarımıyla Lg'ye büyük başarı kazandıracak bir cihaz. Lakin bu stok sorunları yüzünden belki binlerce bu telefonu almak isteyen kişiler başka cihazlara yönelmiş olabilirler. Ne diyelim hayırlısı, bakalım ne zaman gelicek.
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depeche35 6 yıl
Forumda Nexus konusu tam 78 sayfa oldu. Yanlış okumadınız 78 sayfa oldu.Sadece 2 kişi telefona sahip olabildi. Gerisi yalan...
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Kirk Lee 6 yıl
16/32GB dahili hafıza


demişsiniz ama google play'de 8 ve 16gb seçenekleri var.

8GB - 299$
16GB - 349$ ama ikiside stokta yok :(

Nexux 4 olmadı 7 alalım derseniz:

16gb wifi - 199$ ama stokta yok :(
32GB wifi - 249$ ve stokta var :)
32gb wifi + 4g - 299$ ama stokta yok :(

Almışken tam olsun Nexus 10 alalım derseniz:

16gb wifi - 399$
32gb wifi - 499$ ve ikisi de stokta yok :(

Zaten şu an orada christmas olduğu için bulunmaması doğal. Ayrıca çoğumuz amerikada yaşamadığımız için bu fiyatlara ancak bakmakla yetinebiliriz...
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tuncay altuntoprak 6 yıl
yani ocak şubat gibi istedğimiz zaman istediğimiz fiyatlara bulabileceğiz. beklemek lazım.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar stok durumuna nasıl bakabiliyoruz amerikanın googleplayine nasıl girebilirim ?
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DH Misafiri 6 yıl
OTG olmaması çok büyük eksik...
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shadowtr 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

OTG olmaması çok büyük eksik...

OTG mouse, klavye, gamepad gibi cihazları bağlayamadığımız için büyük eksiklik cidden.

Hafıza konusu Wi-drive ile çözülebilir...
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hollowman_ 6 yıl
beray07
bunlari galaxy nexus ta yapiyor neden nexus 4 e geciyim bir sebep bulamadim :))

4 çekirdek s4 pro krai işlemci, 2 gb ram, adreno 320 ekran kartı, malzeme kalitesi, bence yeterli sebep :)
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Statistik 6 yıl
Iyi tanitsin bu sefer, Galaxy Nexus gibi az tanitim kurbani gitmesin,
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eScapeeXc 6 yıl
Telefonun hafiza bilgileri yanlis yazilmis. 8/16GB olmasi gerekiyor.
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furkanakgul 6 yıl
Bırak reklam yapmayı google bea telefon piyasada yok alamıyoruz. Sen neyin peşindesin.
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