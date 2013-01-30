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Google Nexus 4'ün beyaz renkli sürümüne ait detaylı görüntüler paylaşıldı

6 yıl
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24
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google Nexus 4'ün beyaz renkli sürümüne ait detaylı görüntüler paylaşıldı

İlk görüntüsü önceki gün isimsiz bir kaynak tarafından PhoneArena.com'a servis edilen beyaz renkli Google Nexus 4, bugün Vietnamlı Tinhte.vn sitesinin paylaştığı fotoğraflarla tamamen detaylandırıldı. Samsung üretimi üçüncü nesil Nexus telefonuna benzer şekilde ön paneli tamamen siyah olarak bırakılan E960 model numaralı aygıtın orijinal cihaza eşlik eden LG'nin özel işlemesini muhafaza ettiği görülüyor. Kamerası ve krom çerçeveli LED flaşı beyaz sürümünde daha belirgin hale gelen Nexus 4, geçtiğimiz saatlerde ABD, Almanya, Kanada gibi ülkelerde yeniden Google Play Store mağazası aracılığıyla satılmaya başlamış, hatta hiç zaman kaybetmeden bazı bölgelerdeki müşterilerin siparişlerinin dağıtımı gerçekleştirilmişti. Gün içerisinde Avustralya, Fransa, İngiltere ve Play Store üzerinden resmi satış faaliyetleri yürütülen diğer ülkelerde stoklara girecek olan akıllı telefonun önümüzdeki ay beyaz renk seçeneğinin de tüketicinin beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizde de yaygın bir şekilde piyasaya sürüleceği bilinen, ancak dünya genelindeki yoğun talep nedeniyle kısıtlı sayıda ithal edilebilen Nexus 4'ün satışıyla ilgili problemleri en kısa süre içerisinde sona erdirerek halen yüksek ilgiye maruz kalan çözümlerini geniş bir satış ağıyla dünyaya ulaştırmayı amaçlayan Google ve LG, 299$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satılan telefonun Play Store stok problemlerini Şubat ayında sona erdireceklerini müjdelemişlerdi. Nihayet bu hususta önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Beyaz renkli sürümün internete sızması da seri üretimde istenilen hacme ulaşıldığına işaret ediyor. Yakın zamanda resmen duyurulması beklenen beyaz Nexus 4'ün ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Cihazın detaylı görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz. 

Google Nexus 4'ün beyaz renkli sürümüne ait detaylı görüntüler paylaşıldı

Google Nexus 4'ün beyaz renkli sürümüne ait detaylı görüntüler paylaşıldı

Google Nexus 4'ün beyaz renkli sürümüne ait detaylı görüntüler paylaşıldı

Google Nexus 4'ün beyaz renkli sürümüne ait detaylı görüntüler paylaşıldı

http://www.tinhte.vn/threads/1858101/ Yorum Yaz
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YordleKing 6 yıl en beğenilen
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hele siyahını bi görelim de gerisi gelir.

Paralel evrenin kanııtı.
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blackhbosss 6 yıl
beyaz telefon alanlar genelde telefondan anlamayan hava olsun niyetine alan insanlardır :)
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
olmamış
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The Last Beerbender 6 yıl blackhbosss
blackhbosss

beyaz telefon alanlar genelde telefondan anlamayan hava olsun niyetine alan insanlardır :)

nasıl bi yorumdur bu? siyah alanlar telefondan anlıyor ama beyaz alanlar anlamıyor mu yani? renk tercihine göre nasıl bu çıkarımı yapıyorsunuz
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hollowman_ 6 yıl
bulamadığını söyleyen arkadaşlar teknosa, turkcell ve ereyonda satışta şu an nexus 4.
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yakamoz77 6 yıl
hatta hepsiburada da satışta + istanbul bileşim beyaz nexus4 koymuş gelecekler listesine duyurulur.
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FERFEROS 6 yıl
Genelde beyaz renkli telefonları pek beğenmem ama bu çok şık olmuş.
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i3e 6 yıl
yahu bu ne bulamıyorsanız.
teknosa.com/...
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Lepanto 6 yıl
Çok şık olmuş ben beğendim, zaten beyaz GNex'i de beğenmiştim. Renk seçeneğinin artması iyidir; isteyen istediğini alır.
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saylia 6 yıl
siyahini bile bulamiyoruz burda (almanya). bi ara almayi düsünüyordum ama 16 gb olmasi ve isiyi cok belli ediyor olmasi (duyduguma göre) beni uzaklastirdi bu kararimdan. 64 gb olsa yine de düsünebilirdim, yada minisd slotu olsaydi.
netice olarak, telefonu yeri geldiginde fotograf makinasi yeri geldiginde oyun konsolu gibi kullananlar, cok degil 1 hafta sonra aldiklarina pisman olur.
onun haricindeki kullanicilar icin birebir. sahsen ben basta fifa 2012 olmak üzere istedigim uygulamayi kurup kullanamadiktan sonra, yada 5 program sonra bildirim cubugunda telefon hafizaniz dolu uyarisi altiktan sonra, hic bu ise bulasmayayim daha iyi.
google böyle bi telefona yazik ediyor, umarim yakin zamanda 64 gb ini cikarir.
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saltooo 6 yıl
çok şık ama siyahı ayrı bi güzelliği var
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YordleKing 6 yıl en beğenilen
Oturan Boğa Artık Ayakta
hele siyahını bi görelim de gerisi gelir.

Paralel evrenin kanııtı.
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talerk 6 yıl YordleKing
exp16
Oturan Boğa Artık Ayakta
hele siyahını bi görelim de gerisi gelir.

Paralel evrenin kanııtı.

arkadaş yalan mı söylüyor siyah nexus u gördün mü ki sen 6 aylık telefonun
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regaibyigit. 6 yıl
S.Soylu
Alışamadığımızdandır belki ama siyah daha güzel görünüyor gibi galaxy nexusda da beyazı olmamıştı

ön kısımda dahil tamamı beyaz olsa çok güzel olur ama google'ın stratejisi sanırım bu.
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S.Soylu 6 yıl
Alışamadığımızdandır belki ama siyah daha güzel görünüyor gibi galaxy nexusda da beyazı olmamıştı
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El Sonidito 6 yıl
Siyahından çok daha şık.
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regaibyigit. 6 yıl
çirkin olmuş beşiktaşlı değilsen

Not: gsliyim
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