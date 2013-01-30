Google Nexus 4'ün beyaz renkli sürümüne ait detaylı görüntüler paylaşıldı





İlk görüntüsü önceki gün isimsiz bir kaynak tarafından PhoneArena.com'a servis edilen beyaz renkli Google Nexus 4, bugün Vietnamlı Tinhte.vn sitesinin paylaştığı fotoğraflarla tamamen detaylandırıldı. Samsung üretimi üçüncü nesil Nexus telefonuna benzer şekilde ön paneli tamamen siyah olarak bırakılan E960 model numaralı aygıtın orijinal cihaza eşlik eden LG'nin özel işlemesini muhafaza ettiği görülüyor. Kamerası ve krom çerçeveli LED flaşı beyaz sürümünde daha belirgin hale gelen Nexus 4, geçtiğimiz saatlerde ABD, Almanya, Kanada gibi ülkelerde yeniden Google Play Store mağazası aracılığıyla satılmaya başlamış, hatta hiç zaman kaybetmeden bazı bölgelerdeki müşterilerin siparişlerinin dağıtımı gerçekleştirilmişti. Gün içerisinde Avustralya, Fransa, İngiltere ve Play Store üzerinden resmi satış faaliyetleri yürütülen diğer ülkelerde stoklara girecek olan akıllı telefonun önümüzdeki ay beyaz renk seçeneğinin de tüketicinin beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizde de yaygın bir şekilde piyasaya sürüleceği bilinen, ancak dünya genelindeki yoğun talep nedeniyle kısıtlı sayıda ithal edilebilen Nexus 4'ün satışıyla ilgili problemleri en kısa süre içerisinde sona erdirerek halen yüksek ilgiye maruz kalan çözümlerini geniş bir satış ağıyla dünyaya ulaştırmayı amaçlayan Google ve LG, 299$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satılan telefonun Play Store stok problemlerini Şubat ayında sona erdireceklerini müjdelemişlerdi. Nihayet bu hususta önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Beyaz renkli sürümün internete sızması da seri üretimde istenilen hacme ulaşıldığına işaret ediyor. Yakın zamanda resmen duyurulması beklenen beyaz Nexus 4'ün ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Cihazın detaylı görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.





http://www.tinhte.vn/threads/1858101/