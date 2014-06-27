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Google : Nexus yatırımına devam edeceğiz

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google : Nexus yatırımına devam edeceğiz

Google'ın bu yıl ki I/O 2014 konferansında yıllardır sürdürdüğü Nexus programına bir son vereceği ve üreticilerin stok Android tecrübesine en yakın mobil cihazlarını sertifkalayacağı Silver adlı yeni bir program başlatacağı sık sık gündeme geliyordu. Ancak şimdilik böyle bir durumun olmadığı görülüyor.

Nexus programının şef mühendisi David Burke, insanaların bazı konseptlerden etkilenerek Google'ın projelerinin arkasındaki amacını unuttuklarını dile getirerek Nexus programına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Google her yeni Android sürümü sonrasında bir Nexus cihazını piyasaya sürme geleneğini devam ettirecek. Ancak bu bir akıllı telefon mu yoksa bir tablet mi olacak şimdilik belli değil. İddialar bu yıl sadece Nexus 8 tablet modelinin lanse edileceğini belirtiyor.

Burke isim vermeden de olsa Silver projesine değinmeden geçmedi. Burke, farklı bir konu nedeniyle insanların Nexus programının sona ereceğini düşündüklerini ancak yanlış bir sonuca ulaştıklarını ifade etti. Burke böylece Silver olarak bilinen yeni programı da üstü kapalı olarak doğrulamış oldu.

Ancak Silver projesi ile ilgili herhangi bir açıklama olmadığı için ilk örneklerin en erken gelecek yıl itibariyle tüketici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://androidcommunity.com/google-not-killing-nexus-line-over-android-silver-20140626/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
diğer amiral gemileriyle her açıdan kapışabilecek nexus istiyoruz çok şey mi istiyoruz google şu nexus 5'e g2 ile aynı pil ve kamerayı koysan sesi de az daha kaliteli hale getirsen zaten o fiyatla 2000+ telefonların ipini çekerdin

sanki en iyisi olsun dedik g2 kamerası dedik onu bile eksilemişler
ses dedik sanki m8 sesi istedik
diğer amiral gemileriyle her açıdan kapışabilecek nexus istiyoruz çok şey mi istiyoruz google şu nexus 5'e g2 ile aynı pil ve kamerayı koysan sesi de az daha k...
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5 Yanıt Yanıtla +19
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Guhong01 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
diğer amiral gemileriyle her açıdan kapışabilecek nexus istiyoruz çok şey mi istiyoruz google şu nexus 5'e g2 ile aynı pil ve kamerayı koysan sesi de az daha kaliteli hale getirsen zaten o fiyatla 2000+ telefonların ipini çekerdin

Bu taşeronluğuda hiç bir firma yapmaz kendi telefonunu baltalamamak için.
mehmedaltairdiğer amiral gemileriyle her açıdan kapışabilecek nexus istiyoruz çok şey mi istiyoruz google şu nexus 5'e g2 ile aynı pil ve kam...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Nymphadora 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
diğer amiral gemileriyle her açıdan kapışabilecek nexus istiyoruz çok şey mi istiyoruz google şu nexus 5'e g2 ile aynı pil ve kamerayı koysan sesi de az daha kaliteli hale getirsen zaten o fiyatla 2000+ telefonların ipini çekerdin

Birde nexuslarin destek sürelerini biraz daha uzatsa tam olur 18 ay biraz kısa
mehmedaltairdiğer amiral gemileriyle her açıdan kapışabilecek nexus istiyoruz çok şey mi istiyoruz google şu nexus 5'e g2 ile aynı pil ve kam...
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4 Yanıt Yanıtla +11
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okan_cehapelioglu 4 yıl
doğru bi karar olmuş nexus giderek popülerleşiyor ve avrupada çok satıyor
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Guest-5B59C177F 4 yıl
Bir karar verin ama artık bi bitiyor bi başlıyor
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TheWhiteGandalf 4 yıl
Hani bitiyordu nexus
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Turkuaz Prusa 4 yıl TheWhiteGandalf
TheWhiteGandalf

Hani bitiyordu nexus

nexus bitmez asla

kasa açısından muhteşem birazda içerik yapsalar şöyle en azından lg g2 tarzı

uçar gider
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Swonz 4 yıl
İyi sevindim nexus serisiyle devam ederim
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gurcagy 4 yıl
Nexus ucuz telefon değildir. Geliştiricilerin en son API ve SDK'leri gerçek bir cihazda test edebilmeleri için çıkarılmıştır.
Developer cihazıdır. Son kullanıcı için değildir! Neden kamerası kötü, neden bataryası küçük, ekranı neden son teknoloji değil gibi sorularla eleştirilemez.
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Guaire 4 yıl gurcagy
gurcagy

Nexus ucuz telefon değildir. Geliştiricilerin en son API ve SDK'leri gerçek bir cihazda test edebilmeleri için çıkarılmıştır.

Developer cihazıdır. Son kullanıcı için değildir! Neden kamerası kötü, neden bataryası küçük, ekranı neden son teknoloji değil gibi sorularla eleştirilemez.

Onun için ticari olarak satılıyor.
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S.Soylu 4 yıl gurcagy
Nexuslar ucuz telefonlar bizim ülkemizde olmaması pahalı olduğu anlamına gelmez 300 dolar Nexus. Bu telefonların amacı kar edeyim milyonlarca satayım değil dediğiniz gibi kameradan bataryadan öte insanlar saf android kullansın görsünler nasıl bişey olduğunu geliştiricilerde bu telefon üzerinde testler yapabilsin diye üretilen telefonlardır. Ama son kullanıcı için değildir demek çokta doğru değil bence
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okan_cehapelioglu 4 yıl
YERİNDE Bİ KARAR OLMUŞ
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szr1907 4 yıl
motorola droid maxx benzeri bir nexus iyi giderdi
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soralalp 4 yıl
"Nexus programının şef mühendisi David Burke, insanların bazı konseptlerden etkilenerek Google'ın projelerinin arkasındaki amacını unuttuklarını dile getirerek Nexus programına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti."
Kimse bu cümleyi anlamak istememiş sanırım. Google'ın misyonunu ve vizyonunu okuyup araştırırsanız arkadaşlar, son model donanımla hava atmaktan çok farklı gayeleri var. Herkes şaşırdı artık en iyi işlemci, en yüksek megapiksel diye ağzının suyu akıyor kimi tüketicinin ve bunun bir sonu yok. Donanımsal gelişim kötü demiyorum ancak android L ile adamların bilim ve yapay zeka adına androide neler kazandırdığını, bu işin gelecekte nereye gidebileceğini kimse geliştirme çabasında değil. Snapdragon 800 yetmez 801 olsun, yok yok 5 ay sonra 805 çıkacak ama Google bu bence şimdiden koysun mantığıyla yaklaşırsanız adamların düşüncesinden uzaklaşacaksınız ve hayali beklenti içine gireceksiniz. Adamlar ne en uzun şarjı sağlamak, ne en iyi kamerayı sunmak ne de sizin bu beklentiye düşmenizi bekliyor, akıllı telefonlar da bunu için değil zaten. Ismi üzerinde "akıllı", "her işi yaparım abi değil". Google, dilsiz alfabesini konuşmaya çeviren teknoloji geliştirdi haberi çok ilgi görmez mesela, ama nexus haberinde neden nexus lar üst sınıf değile bayılır herkes. Bir nexus sahibi olarak, nexus haberi altında donanım yarışına girilmesi yerine androidin hedefleri üzerine tartışmak isterdim
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wolfestein 4 yıl
Daha iyi bir pil ve kamera ile çıkarsa mükemmel olur.
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fatih-8 4 yıl
Galaxy nexus ta omap4 vardı omapi yapan texas instruments da soc ısinden çekildi Google da daha soc yapmicak firmanın cipsetine mesai harcamak pek de mantıklı değil gibisinden bi seyler dedi:). Ve güncelleme falan çıkmadı. Çıkan güncellemeler customlar gercekten 4.4 tabanlı mı bilmiyorum.
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StG 44 4 yıl
Nexus serisi çöp zaten 5 para etmez.
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