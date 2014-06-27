Google : Nexus yatırımına devam edeceğiz





Google'ın bu yıl ki I/O 2014 konferansında yıllardır sürdürdüğü Nexus programına bir son vereceği ve üreticilerin stok Android tecrübesine en yakın mobil cihazlarını sertifkalayacağı Silver adlı yeni bir program başlatacağı sık sık gündeme geliyordu. Ancak şimdilik böyle bir durumun olmadığı görülüyor.





Nexus programının şef mühendisi David Burke, insanaların bazı konseptlerden etkilenerek Google'ın projelerinin arkasındaki amacını unuttuklarını dile getirerek Nexus programına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.





Google her yeni Android sürümü sonrasında bir Nexus cihazını piyasaya sürme geleneğini devam ettirecek. Ancak bu bir akıllı telefon mu yoksa bir tablet mi olacak şimdilik belli değil. İddialar bu yıl sadece Nexus 8 tablet modelinin lanse edileceğini belirtiyor.





Burke isim vermeden de olsa Silver projesine değinmeden geçmedi. Burke, farklı bir konu nedeniyle insanların Nexus programının sona ereceğini düşündüklerini ancak yanlış bir sonuca ulaştıklarını ifade etti. Burke böylece Silver olarak bilinen yeni programı da üstü kapalı olarak doğrulamış oldu.





Ancak Silver projesi ile ilgili herhangi bir açıklama olmadığı için ilk örneklerin en erken gelecek yıl itibariyle tüketici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

http://androidcommunity.com/google-not-killing-nexus-line-over-android-silver-20140626/