Google Now: Arama motoru tabanlı kişisel asistan uygulaması

Google, Majel kod adlı projesi kapsamında geliştirdiği kişisel asistan hizmetini resmen duyurdu. İnternet kullanan her iki insandan birinin ziyaret ettiği, bilgi edinme aracı olarak başvurduğu Google ile konuşmak artık mümkün. Kullanıcıyı Google arama motoru ile konuşuyormuş gibi hissettiren yeni uygulama, Apple'ın Siri servisine bir cevap niteliği taşıyacağı bazı kaynaklar tarafından aylardır dile getiriliyordu.

Android 4.1 Jelly Bean versiyonunun arama özelliğinin bir parçası haline getirilen Google Now, bir dijital asistan hizmetinin sahip olması gereken yetilerle donatılarak Android kullanıcılarının cihazlarını daha kolay kullanabilmelerinin de ötesinde sesleriyle çok daha isabetli aramalar yapabilmelerini sağlayacak ve arama sonucunu Google'ın kendisinden dinlemelerini mümkün kılacak.

Google Now, gerçekten akıllı bir servis ve zaman sizin hakkınızda birikimli olarak bilgi sahibi olabiliyor. Örneğin; nelerden hoşladığınızı, hangi konu hakkında bilgi sahibi olduğunuzu ya da neleri bilmediğinizi göz önünde bulundurarak sonuçları ya da talep edilen işlemi görüntüler. Hatırlatıcı, takvim, sesle kontrol, not alma, yol tarifi ve benzeri görevleri sadece Now ile gerçekleştirebilirsiniz.

Sade arayüzü, Android'deki birçok uygulamayı kullanabiliyor oluşu ve işletim sistemine entegre halde piyasaya sürülmesi Google Now'ın en önemli artıları arasında yer alıyor. Konum ve takvim bilgilerinizi toplar, size aramalarınız sonucunda işinize yarayabilecek önerilerde bulunur, hatırlatmalar yapar veya rezervasyon yapabilmenizi sağlar. Gelişmiş ses algılama teknolojisi zaten hali hazırda Android işletim sisteminde kullanılıyor ve doğruluk oranı oldukça yüksek. Bununla birlikte Google Now, robot gibi değil gayet normal bir sesle kullanıcısına cevap verir.

Gücünü, Google arama motorundan alması gerek sorulan sorulara verilen yanıtlar, gerekse ses algılama hususunda rakiplerinden bir adım önde başlamasını sağlayacak. Bu hizmeti kullanabilmek için Android 4.1 Jelly Bean versiyonunu kullanan bir akıllı telefon, tablet bilgisayar ya da diğer mikrofon içeren aygıtlardan birine sahip olmanız gerekiyor.

Yapay zeka ve robot teknolojileri üzerine gizli ar-ge çalışmaları yürüten Mountain View merkezli Google için dijital asistan hizmeti gerçekten büyük bir öneme sahip. Yakın zamanda arama moturuna eklenen Knowledge Graph ile Google Now'ın ilk sinyallerini veren şirketin en başarılı asistakı oluşturabilmek için elindeki en büyük kartı, yani Google arama moturunu oynadığına sahne olduk. Jelly Bean'in yaygınlaşmasıyla bu servisin nasıl bir ilgiyle karşılaşacağını göreceğiz.





Google Now'ın resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

