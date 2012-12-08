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Google Now, Chrome tarayıcısı için de geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android 4.1 Jelly Bean sürümü ile teknoloji dünyasına sunduğu ve çevrimiçi bir sanal asistan görevi gören Google Now hizmeti, görünüşe göre Chrome tarayıcısı için de hazırlanıyor.

François Beaufort adlı bir Fransız'ın Chrome tarayıcısının temelini oluşturan Chromium kodlamalarında farkettiği bir satır, Chrome tarayıcısında Google Now bildirimlerinin gösterilmesini ve Chrome entegrasyonu için bir iskelet hazırlanmasını konu ediyor. Beaufort, Google Now kartlarının şu anki Chrome bildirimleri sistemine dayanacağını belirtiyor.

Google Now hizmetinde, herhangi bir bilet satın aldığınızda, randevu veya toplantı gibi görüşmeler ayarladığınızda sistem aktiviteleri takip ederek, yaklaştığı konusunda sizi uyarıyor veya gidilecek yere en yakın güzergahı çizerek, olası hava durumu hakkında sizi bilgilendiriyor.

Google Now'ın Chrome entegrasyonu ile hizmet artık, gerekli uyarıları size masaüstü bildirimleri şeklinde ulaştırabilecek. 

Henüz Google tarafından bir açıklama gelmediği için hizmetin hangi seviyede entegre edileceği bilinmiyor. Ancak Google'ın Now hizmetini sadece Android işletim sistemine özgü tutmak istemediği anlaşılıyor. Firmanın diğer işletim sistemi Chrome OS üzerinde de yakın zamanda bu hizmeti görmemiz muhtemel. 

https://plus.google.com/u/0/100132233764003563318/posts/9SQ47zdBsjn Yorum Yaz
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FERFEROS 6 yıl
Harika olur. Ayrıca speech - to - text özelliği gelirse ayrı bir hoş olur.
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khaos 6 yıl
Mobil kullanım haricinde chrome tarayıcıya gelirse uzun zamndır bilim kurgu gibi olan sesle bilgisayar kontrolü için çok önemli bir adım olacak
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savinelli 6 yıl
Eğer düzgün çalışıyor ise umarım tüm sistemlerine entegre ederler..
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cagataykoroglu 6 yıl
S te ben bu google now ı bulamadım :S
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