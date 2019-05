Google, Now on Tap özelliği için ilk tanıtımını yayınladı

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile gelen ancak çok da bilinmeyen bir özellik var ki o da Now on Tap. Home butonu ile ilişkili olan Now on Tap özelliği ile ilgili Google ilk tanıtım videosunu yayınladı.

Now on Tap özelliği, açılan uygulama ne olursa olsun, ekranda yazılı olan bir metni tarayarak anahtar kelime halinde arama yapabilme şeklinde ifade ediliyor. Örneğin, WhatsApp üzerinden arkadaşınız bir mekanda buluşma teklifi yaptığında, hizmet otomatik olarak mekan ismini arıyor ve mekan ile ilgili bilgileri ekrana getiriyor. Burada adres tarifi veya rezervasyon gibi işlemler için ilgili uygulama kısayolları da belirtiliyor. Ayrıca bununla ilgili bir randevu da ayarlanabiliyor. Tüm bu işlemleri başlatmak için sadece Home tuşuna basmak yeterli oluyor.

Android 6.0 sürümünün kullanıma sunulmasının üzerinden yaklaşık 8 ay geçti ve Google’ın bu özelliği şimdi tanıtması biraz garip karşılanıyor. Sürüm halen yüzde 7.5 kullanım oranına sahip ve büyüme sıkıntı çekiyor. Ay içerisinde Android N sürümünün kullanıma sunulması beklendiği için, Android 6.0 sürümü artık geride kalmaya başlayacak.