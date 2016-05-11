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Google, Now on Tap özelliği için ilk tanıtımını yayınladı

Halen Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile gelen Now on Tap özelliği hakkında bir bilginiz yoksa, Google yayınladığı tanıtım ile sizi bilgi sahibi yapıyor.
3 yıl
3,2b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile gelen ancak çok da bilinmeyen bir özellik var ki o da Now on Tap. Home butonu ile ilişkili olan Now on Tap özelliği ile ilgili Google ilk tanıtım videosunu yayınladı.

Now on Tap özelliği, açılan uygulama ne olursa olsun, ekranda yazılı olan bir metni tarayarak anahtar kelime halinde arama yapabilme şeklinde ifade ediliyor. Örneğin, WhatsApp üzerinden arkadaşınız bir mekanda buluşma teklifi yaptığında, hizmet otomatik olarak mekan ismini arıyor ve mekan ile ilgili bilgileri ekrana getiriyor. Burada adres tarifi veya rezervasyon gibi işlemler için ilgili uygulama kısayolları da belirtiliyor. Ayrıca bununla ilgili bir randevu da ayarlanabiliyor. Tüm bu işlemleri başlatmak için sadece Home tuşuna basmak yeterli oluyor.

Ayrıca Bkz. "Uncharted ilk olarak mobilde"

Android 6.0 sürümünün kullanıma sunulmasının üzerinden yaklaşık 8 ay geçti ve Google’ın bu özelliği şimdi tanıtması biraz garip karşılanıyor. Sürüm halen yüzde 7.5 kullanım oranına sahip ve büyüme sıkıntı çekiyor. Ay içerisinde Android N sürümünün kullanıma sunulması beklendiği için, Android 6.0 sürümü artık geride kalmaya başlayacak.

 

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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Evet alalım mesajları okuma izinlerini.
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JessicaCornish 3 yıl
Telefonu ingilizce yapıp bir kac gün kullandım. Gercekten çok basarili. Hemen hemen her uygulamaya entegre etmis kendini. Mesela Duman - Senden Daha Güzel yazısını gördüğü zaman tek tıkla spotify'de şarkıyı açıyor. Bir filmin adını gördüğünde tek tıkla fragmanını açıyor vb. cok özelliği var
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DH Misafiri 3 yıl
Xiaomi telefonlara bu özellik geleli yıllar oluyor Google daha yeni verecek pehh.
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kadirirdem 3 yıl
dil desteği yok bunun...
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birolhan1 3 yıl
Turkce dil destegi son guncellemeyle geldi
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engurlu 3 yıl
Şu gelişmeleri görünce IOS in ne kadar iğrenç bi sistem olduğunun daha da farkında oluyorum
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jubeii 3 yıl
sony z5 c ta denedim. bi halt olmadı.
Ulan bu telefonu ve arayüzünü ne şişirmişler yahu.
Ne zaman bi özellik lazım olsa elimde patlıo. Nalet olsun.
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GenkaNuank 3 yıl jubeii
jubeii
sony z5 c ta denedim. bi halt olmadı.
Ulan bu telefonu ve arayüzünü ne şişirmişler yahu.
Ne zaman bi özellik lazım olsa elimde patlıo. Nalet olsun.

Türkçe dil desteği yok
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Evet alalım mesajları okuma izinlerini.
1 Yanıt Yanıtla +7
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tanercskn 3 yıl
Türkçe dil de destek yok bakalım bu ne zaman gelecek :)
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shadowtr 3 yıl Biyturs_OnSr
zaten vardı bu izin sanki...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu tarz uygulamalar yüzünden insanların işsiz kalacağı günleri merakla bekliyoruz :) gelecek geçmişin güzel günlerini birer anı gibi yaşatacaktır :D
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