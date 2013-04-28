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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, OLED sektöründe Samsung ile ortaklığa gidebilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, OLED sektöründe Samsung ile ortaklığa gidebilir

Amerikan yazılım devi Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in geçtiğimiz hafta başında Güney Kore'ye düzenlediği gezinin ardından Google CEO'su Larry Page ile Android ve Chrome takımlarının lideri Sundar Pichai de benzer ziyaretlerde bulunmak üzere kısa süre önce uzak doğu ülkesine gittiler. Kore medyasında geniş yer bulan bu iki önemli teknoloji şirketinin Güney Kore çıkarmasının odağında, Şubat 2013'te göreve gelen ülkenin ilk kadın devlet başkanı Park Geun-hye ve Samsung Electronics vardı. Görüşmelerin akabinde Samsung ve Güney Kore Başkanlığı'nın yayınladıkları basın açıklamalarında, ülkenin teknoloji dünyasındaki yeri ve gelecek planlarıyla alakalı konular üzerinde durulduğuna, bilgi ve iletişim teknolojilerini kültürel ve diğer sektörlerle bütünleştirerek oluşturulabilecek iş imkanlarına dikkat çekildiği belirtildi.
Park Geun-hye görüşmesi öncesinde Samsung yönetim kurulu başkan yardımcısı Lee Jay-yong, kurumsal ofisten sorumlu Choi Gee-sung ve Samsung Mobile'nin lideri Shin Jay-kyun ile birlikte Samsung'un Tangjeong şehrindeki OLED fabrikasını gezen Larry Page, sonrasında organize edilen yemekte aynı yöneticilerle bir araya geldi. Mobil sektörün lideriyle son temaslarını şirketin Gangnam'daki merkez ofisinde gerçekleştiren Page, buradan ayrılarak devlet başkanı ve ülkenin diğer üst düzey yöneticileriyle olan toplantıya katıldı. Google'nin Android ekosistemindeki en büyük iş ortağı Samsung'dan Lee Jay-yong görüşme sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte, Google'ye ortaklıklarını genişletme teklifinde bulunduklarını ve Larry Page'nin OLED endüstrisinde kendileriyle işbirliğine gitmeye oldukça sıcak baktığını dile getirdi. 

Google, OLED sektöründe Samsung ile ortaklığa gidebilir

Halihazırda OLED pazarının büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Samsung, alt kuruluşu olan Samsund Display ile birlikte uzun süredir bu yeni nesil ekran teknolojisi üzerinde geliştirme çalışmaları yürütüyor ve son birkaç yıldır tam kapasiteyle seri üretim faaliyetlerine devam ediyor. Yıl sonuna doğru kırılmaz, esnek, ultra ince ve hafif plastik tabanlı OLED panellerini piyasaya sürmesi beklenen Seul merkezli üreticinin Google ile ortaklığa gitmesi halinde, arama motoru devinin bünyesinde operasyonlarını sürdüren Motorola için küçük ve orta ölçekli panel tedariği veya Google TV markalı OLED TV üretimi gerçekleştirebileceği konuşuluyor. Henüz işbirliğinin her iki taraf için de nasıl imkanlar doğuracağı bilinmiyor. Ancak yakın gelecekte Google ve Samsung'un hızla büyüyen OLED piyasasında birlikte hareket etmeye başlayacağı düşünülüyor. Eric Schmidt'in Samsung ortaklıklarıyla ilgili olumlu beyanından sonra ortaya çıkan bu gelişmeyle, iki teknoloji devinin arasında herhangi bir sorun olmadığı; aksine ortaklığın yepyeni sektörlere yayılmak üzere olduğu gözler önüne serildi.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/04/133_134666.html Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl
İlk fotoğrafta ince mesaj; üstünlüğünü nasıl da kabul ettirmişler..
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ONURTO 6 yıl
Bu plastik tabanlı OLED'ler çok hızlı yayılacak. Önce telefonlarda, sonra televizyonlarda.
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General. 6 yıl
Google samsungla ortak olacağına motorolayı komadan çıkarsın güzelim firmayı patent kurbanı ettiler
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LightningRaven 6 yıl
Gereksiz , google imajını zedeliyor böyle yaparak.


The Bomb Has Been Plnated


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JohnLord 6 yıl
Arkadaşa katılıyorum.

Bir bombada benden
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