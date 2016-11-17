Google PhotoScan ile eski fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde dijital ortama aktarın

Her geçen gün bir adım daha dijitalleşen insan hayatına ait hatıraların geleceğe sağlıklı şekilde ulaştırılmasını isteyen Google, bu düşünceyle geliştirdiği "PhotoScan" isimli mobil uygulamasını görücüye çıkardı. Google Fotoğraflar ekibinin ellerinden çıkan yazılım, baskısını aldığınız eski fotoğrafları dijital ortama aktarmanızı sağlıyor. Klasik tarayıcılara nazaran çok daha pratik ve hızlı işlem imkanı sunan uygulamanın çalışma mantığı ise oldukça basit.

PhotoScan’e tıkladığınızda kameranız aktifleşiyor ve fotoğrafı ekrandaki çerçeveye sığdırmanız isteniyor. Ardından telefonunuzu fotoğraf üzerinde beliren noktaların üzerinde gezdirmeniz yeterli. İşte bu kadar! Fotoğrafınız saniyeler içerisinde, parlama olmadan ve yüksek kalitede artık dijital ortamda. Üstelik kesme, döndürme ve renk düzeltme fonksiyonlarına da sahip yazılım ortaya gerçekten güzel sonuçlar çıkarıyor.

Böylelikle fotoğraflarınıza zarar gelmeden, güvenli şekilde dijital ortama aktararak çok daha uzun bir süre saklayabilmeniz mümkün. Elbette tarayıcılara nazaran kalite biraz daha kötü ancak mobil cihazlar için kabul edilebilir seviyede. Aktarılan fotoğrafları galeriye kaydeden PhotoScan’de dilerseniz görselleri tek tıkla Google Fotoğraflar hesabınıza da yükleyebiliyorsunuz.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan uygulamanın Android sürümünü buradan , iOS sürümünü ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.