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Google PhotoScan ile eski fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde dijital ortama aktarın

Google’ın yeni uygulamasıyla artık baskısını aldığınız eski fotoğrafları oldukça kolay bir şekilde ve yüksek kalitede dijital ortama aktarabilmeniz mümkün. Üstelik sadece birkaç saniyede.
2 yıl
4,7b
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19
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Google PhotoScan ile eski fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde dijital ortama aktarın
Her geçen gün bir adım daha dijitalleşen insan hayatına ait hatıraların geleceğe sağlıklı şekilde ulaştırılmasını isteyen Google, bu düşünceyle geliştirdiği "PhotoScan" isimli mobil uygulamasını görücüye çıkardı. Google Fotoğraflar ekibinin ellerinden çıkan yazılım, baskısını aldığınız eski fotoğrafları dijital ortama aktarmanızı sağlıyor. Klasik tarayıcılara nazaran çok daha pratik ve hızlı işlem imkanı sunan uygulamanın çalışma mantığı ise oldukça basit.
PhotoScan’e tıkladığınızda kameranız aktifleşiyor ve fotoğrafı ekrandaki çerçeveye sığdırmanız isteniyor. Ardından telefonunuzu fotoğraf üzerinde beliren noktaların üzerinde gezdirmeniz yeterli. İşte bu kadar! Fotoğrafınız saniyeler içerisinde, parlama olmadan ve yüksek kalitede artık dijital ortamda. Üstelik kesme, döndürme ve renk düzeltme fonksiyonlarına da sahip yazılım ortaya gerçekten güzel sonuçlar çıkarıyor. 
Böylelikle fotoğraflarınıza zarar gelmeden, güvenli şekilde dijital ortama aktararak çok daha uzun bir süre saklayabilmeniz mümkün. Elbette tarayıcılara nazaran kalite biraz daha kötü ancak mobil cihazlar için kabul edilebilir seviyede. Aktarılan fotoğrafları galeriye kaydeden PhotoScan’de dilerseniz görselleri tek tıkla Google Fotoğraflar hesabınıza da yükleyebiliyorsunuz.
Ücretsiz olarak kullanıma sunulan uygulamanın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 

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BekirARSLAN 2 yıl en beğenilen darkhair
darkhair
İphone 5s ve üstü gerektiriyormuş :(

Güncellemeleri düzgün alıyor Apple cihazlar alıyor bu cihaz bir harika dostum
darkhairİphone 5s ve üstü gerektiriyormuş :(Güncellemeleri düzgün alıyor Apple cihazlar alıyor bu cihaz bir harika dostum
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1 Yanıt Yanıtla +9
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shimoda 2 yıl
"Telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflarınızı yıllardır gözden geçiriyoruz. Akıllı telefon ve internet öncesi fotoğraflarınızı da görmemiz lazım." demenin yolu :)
"Telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflarınızı yıllardır gözden geçiriyoruz. Akıllı telefon ve internet öncesi fotoğraflarınızı da görmemiz lazım." demenin yolu :) ...
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Yanıtla +5
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xmen121 2 yıl
Güzelmiş
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Reliq 2 yıl
2.4 mp çözünürlükte çekiyor fotoğrafları ne anladım ben bu programdan? Noktaları birleştirince 4 tam çözünürlük çekip devasa fotoğraf boyutu yaratıcak sanmıştım.
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alprkrkmz 2 yıl
Office lens bunu aylardır yapıyor.
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Mariachi Vaquero 2 yıl
çözünürlük çok kötü tarayıcıyı bırak normal foto çekmenin yakınında bile değil şuan.
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DH Misafiri 2 yıl
CS bundan daha iyi
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cesur0606 2 yıl
geç kalan bir uygulama idi ofis lens e rakip olur
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BekirTemel 2 yıl
Çok değerli uygulama.
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XPerience 2 yıl
Adamlar sorunu bizimle birlikte yaşayıp bizsiz aşıyorlar ve biz kullanıcılara sadece kullanmak düşüyor. Google'ın fikirleri ve çözümleri harika.
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koçari 2 yıl
Deneriz.
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uygulama haber, google ve
6 etiket daha fotoğraf tarayıcı photoscan Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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