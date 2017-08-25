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Google Pixel 2'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Google'ın merakla beklenen telefonu Google Pixel 2'nin tanıtılacağı tarihi duyurdu. Snapdragon 836 ile güçlendirilecek cihazın detayları haberimizde...
1 yıl
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1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın uzun süredir merakla beklenen akıllı telefonu Google Pixel 2'nin hangi tarihte tanıtılacağı henüz netlik kazanmamıştı. Konu hakkında en net bilgi teknolojik sızıntılarla ünlü Evan Blass'dan geldi: Google Pixel 2, 5 Ekim'de tanıtılacak.
Ayrıca Bkz. "HTC'den Android Oreo müjdesi geldi"
Gelen bilgilere göre Google Pixel 2, gücünü Qualcomm Snapdragon 836 yonga setinden alacak. Bildiğiniz üzere 23 Ağustos'ta tanıtımı yapılan Samsung Galaxy Note 8, Snapdragon 835'le gelmişti. Ayrıca Pixel 2'de, basınca duyarlı çerçeve görebiliriz. Böylece cihaz sahipleri tıpkı HTC U11'deki gibi telefonlarını sıkarak fotoğraf çekebilecek veya favori uygulamalarını çalıştırabilecekler. Bunlara ek olarak cihazın suya ve toza karşı dayanıklı olacağı da sızan bilgiler arasında.
Google Pixel 2'nin, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtılan Android 8.0 Oreo ile piyasaya sürülecek ilk cihaz olacağını da belirtelim. Pixel 2 ve Pixel XL 2 olmak üzere iki ayrı versiyonla satışa sunulacak telefonların, Note 8 ve iPhone 8 ile ne ölçüde rekabet edeceğini ise zaman gösterecek.

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aycibin 1 yıl
nasıl olsa TR'ye gelmez.çok da tartışmaya değimez.
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BackConnect 1 yıl
2014 Yılının Mayıs ayında Amerika'dan Nexus 6p almıştım. (bestbuy) Yanlış hatırlamıyorsam o zaman dolar da düşüktü ve 1200-1300 civarı bir şey tutuyordu. Bir yıl geçmeden eşime de aynı telefondan aldım hemen hemen aynı fiyatlardaydı.
Şu anda hala Nexus 6p (Android O) kullanıyorum. Hala en iyi Kamera bu telefonda. Hala batarya en iyilerden. Yazılım güncel. Muhtemelen 2018 sonuna kadar da kullanmaya devam edeceğim.
Google özellikle Nexus 5'den sonra batarya olayını da düzeltmeye başladı ve çok kaliteli cihazları ürettiriyor artık. Maşallah cihaz canavar gibi hiç bir problem de yok.
Ama maalesef dolar Kuru yüzünden bu cihazlar artık çok pahalı. Pixel şu anda Amazon'da 600 dolar civarı XL ise 700 dolarları aşıyor maalesef.
Belki Pixel 2 çıkınca Pixel ucuzlar ise alınabilir.
Vergi mergi olayları sebebiyle de TR'ye geleceğini düşünmüyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
sırf haber fotosundaki telin renklerin asaleti için bile alınır
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kadirirdem 1 yıl
Tasarımı ilk model gibi olursa işi zor bence!
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thepromh 1 yıl
Fiyatı ucuz yapmaları lazım, pixel 1 pahalı çıkmıştı
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___Lawyer___ 1 yıl
Google Türkiye pazarına girse inanılmaz satış yapabilir. Ama şirketin böyle dertleri olduğunu düşünmüyorum.
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Mr. Jingles 1 yıl
Pixel 2 Oreo'lu ilk cihaz olacaksa daha resmi çıkışına 1.5 ay var demektir. Anca o zaman dağıtıma başlanır. Diğer üreticilerin cihazlarına 2018'den önce gelemeyeceği de böylece kesinleşti.
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Whippoorwill 1 yıl
Ülkemize gelirse en iyi seçeneklerden biri olacaktır. Umarım bu cihazı ülkemizde görürüz.
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SixSixSix 1 yıl
Sanırım Google Pixel 2'yi LG, Google Pixel XL 2'yi HTC üretecekmiş. Bu iki firmanın da Türkiye'deki gelecekleri meçhul. Geçen seneki iki Pixel'i de HTC üretmişti ve resmi olarak Türkiye'ye gelmemişlerdi. İthalatçılar yalnızca Google Pixel'i getirmişti. Bu cihazlar Türkiye'de kesinlikle satılmalı.
Geçen senenin en iyi kameralı iki telefonundan biriydi Google Pixel XL (diğeri de HTC 10). Düzenli güncelleme alması da bir diğer artısı.
Bu ülke Google Nexus 5'ten beri Google cihazlarına hasret. Google Nexus 6'yı Motorola üretti, Türkiye'ye cihaz getirmiyorlardı. Motorola, Lenovo'ya satıldı, bu sefer de Google cihazlarını HTC üretti. Yalnızca fiyat konusunda değil, birçok konuda şanssız bir halkız.
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cosica 1 yıl
bu parmak izine bir çözüm bulunmazsa hepsi boş.
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