Google Pixel 2'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

Haber Editörü
Google'ın uzun süredir merakla beklenen akıllı telefonu Google Pixel 2'nin hangi tarihte tanıtılacağı henüz netlik kazanmamıştı. Konu hakkında en net bilgi teknolojik sızıntılarla ünlü Evan Blass'dan geldi: Google Pixel 2, 5 Ekim'de tanıtılacak.Ayrıca Bkz. "HTC'den Android Oreo müjdesi geldi"
Gelen bilgilere göre Google Pixel 2, gücünü Qualcomm Snapdragon 836 yonga setinden alacak. Bildiğiniz üzere 23 Ağustos'ta tanıtımı yapılan Samsung Galaxy Note 8, Snapdragon 835'le gelmişti. Ayrıca Pixel 2'de, basınca duyarlı çerçeve görebiliriz. Böylece cihaz sahipleri tıpkı HTC U11'deki gibi telefonlarını sıkarak fotoğraf çekebilecek veya favori uygulamalarını çalıştırabilecekler. Bunlara ek olarak cihazın suya ve toza karşı dayanıklı olacağı da sızan bilgiler arasında.
Google Pixel 2'nin, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtılan Android 8.0 Oreo ile piyasaya sürülecek ilk cihaz olacağını da belirtelim. Pixel 2 ve Pixel XL 2 olmak üzere iki ayrı versiyonla satışa sunulacak telefonların, Note 8 ve iPhone 8 ile ne ölçüde rekabet edeceğini ise zaman gösterecek.
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Şu anda hala Nexus 6p (Android O) kullanıyorum. Hala en iyi Kamera bu telefonda. Hala batarya en iyilerden. Yazılım güncel. Muhtemelen 2018 sonuna kadar da kullanmaya devam edeceğim.
Google özellikle Nexus 5'den sonra batarya olayını da düzeltmeye başladı ve çok kaliteli cihazları ürettiriyor artık. Maşallah cihaz canavar gibi hiç bir problem de yok.
Ama maalesef dolar Kuru yüzünden bu cihazlar artık çok pahalı. Pixel şu anda Amazon'da 600 dolar civarı XL ise 700 dolarları aşıyor maalesef.
Belki Pixel 2 çıkınca Pixel ucuzlar ise alınabilir.
Vergi mergi olayları sebebiyle de TR'ye geleceğini düşünmüyorum.
Geçen senenin en iyi kameralı iki telefonundan biriydi Google Pixel XL (diğeri de HTC 10). Düzenli güncelleme alması da bir diğer artısı.
Bu ülke Google Nexus 5'ten beri Google cihazlarına hasret. Google Nexus 6'yı Motorola üretti, Türkiye'ye cihaz getirmiyorlardı. Motorola, Lenovo'ya satıldı, bu sefer de Google cihazlarını HTC üretti. Yalnızca fiyat konusunda değil, birçok konuda şanssız bir halkız.