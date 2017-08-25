Google Pixel 2'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

Google'ın uzun süredir merakla beklenen akıllı telefonu Google Pixel 2'nin hangi tarihte tanıtılacağı henüz netlik kazanmamıştı. Konu hakkında en net bilgi teknolojik sızıntılarla ünlü Evan Blass'dan geldi: Google Pixel 2, 5 Ekim'de tanıtılacak.

Ayrıca Bkz.

"HTC'den Android Oreo müjdesi geldi"

Gelen bilgilere göre Google Pixel 2, gücünü Qualcomm Snapdragon 836 yonga setinden alacak. Bildiğiniz üzere 23 Ağustos'ta tanıtımı yapılan Samsung Galaxy Note 8, Snapdragon 835'le gelmişti. Ayrıca Pixel 2'de, basınca duyarlı çerçeve görebiliriz. Böylece cihaz sahipleri tıpkı HTC U11'deki gibi telefonlarını sıkarak fotoğraf çekebilecek veya favori uygulamalarını çalıştırabilecekler. Bunlara ek olarak cihazın suya ve toza karşı dayanıklı olacağı da sızan bilgiler arasında.

Google Pixel 2'nin, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtılan Android 8.0 Oreo ile piyasaya sürülecek ilk cihaz olacağını da belirtelim. Pixel 2 ve Pixel XL 2 olmak üzere iki ayrı versiyonla satışa sunulacak telefonların, Note 8 ve iPhone 8 ile ne ölçüde rekabet edeceğini ise zaman gösterecek.