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Google Pixel 3 kaybolan fotoğraf sorunu ile gündemde

Google'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Pixel 3 ile ilgili can sıkıcı bir sorun gündemde. Kullanıcılar çektikleri fotoğrafların bazılarının kaydedilmediğini belirtiyorlar.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonunuzda bir fotoğraf çektiğinizde, bu fotoğrafın galerinize kaydedilmesini beklersiniz. Ancak birçok Google Pixel 3 kullanıcısının belirttiğine göre, Google'ın yeni akıllı telefonu bazı anlarda çekilen fotoğrafları kaydetmiyor.

Google sorunu düzeltmek için çalışmalara başladı

Aslında bu Pixel 3'e özel bir sorun gibi görünmüyor çünkü Google'ın diğer akıllı telefon modelleri olan Pixel ve Pixel 2'ye ait bazı raporlarda da bu hatalar mevcut. Dolayısı ile bu durum Pixel serisini etkileyen can sıkıcı bir yazılım sorunu gibi görünüyor. Ancak iyi haber şu ki, Google bu sorunu düzeltmek için çalışmalara başladığını açıkladı.
Google konuyla ilgili olarak "Fotoğrafların bazı anlarda kaydedilmediği durumları düzeltmek için önümüzdeki haftalarda bir yazılım güncellemesi yapacağız." şeklinde bir duyuru yaptı. Bu güncellemenin Pixel ve Pixel 2 kullanıcılarının sorunlarını da gidereceğini belirtelim. Ancak Google'ın bu sorunu birkaç yıldır düzeltmemesi ise kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratmış durumda.

https://www.androidpolice.com/2018/10/19/google-pixel-3-latest-phone-suffer-photos-not-saved/ Yorum Yaz
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kemomando 6 ay en beğenilen
Google eskiden verilerimizi izlerdi. Şimdi komple alıp götürüyor. Bari kopyasını bıraksaydın.
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Whippoorwill 6 ay
Çentiğin arkasında kalıyordur. Kaybolsa duramazdın.
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ouzqan 6 ay
Microsoft a özendiler galiba
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kemomando 6 ay en beğenilen
Google eskiden verilerimizi izlerdi. Şimdi komple alıp götürüyor. Bari kopyasını bıraksaydın.
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Whippoorwill 6 ay
Çentiğin arkasında kalıyordur. Kaybolsa duramazdın.
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