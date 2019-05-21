Google Pixel 3a telefonlarda, kendiliğinden kapanma sorunu yaşanmaya başladı

Google’ın Pixel 3a ve Pixel 3a XL’yi piyasaya sürmesinden bu yana neredeyse iki hafta geçti. Ancak bazı kullanıcılar cihazlarla ilgili problemleri bildirmeye başladılar bile. Bu problemlerin en büyüğü ise cihazın rastgele bir biçimde kendiliğinden kapanması.

Kullanıcılar hayal kırıklığı yaşıyor

Çevrimiçi forumlarda ve Reddit'te bu sorundan muzdarip olan çok sayıda kullanıcı mevcut. Problemin Pixel 3a ve Pixel 3a XL olmak üzere iki modeli de kapsadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar gün içinde cihazlarının aniden kapandığını ve güç tuşuna basarak açamadıklarını belirtiyorlar. Cihazları açmanın tek yolu ise telefonun güç düğmesine 30 saniye basılı tutarak "hard reset" yapmak.

Bazı kullanıcılar bu durumu üçüncü taraf bir uygulamanın tetikleyip tetiklemediğini kontrol etmek için test yaptıklarını, ancak Güvenli Mod'da dahi cihazın kapandığını belirtiyorlar. Sorunun Wi-Fi ile ilgili olabileceği iddia edilirken, bu sorunun cihazın aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda gerçekleştiği söyleniyor. Konuyla ilgili olarak Google cephesinden ise henüz bir açıklama gelmiş değil.

https://www.androidpolice.com/2019/05/20/pixel-3a-and-3a-xl-randomly-shut-down-for-some-users/