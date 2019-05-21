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Google Pixel 3a telefonlarda, kendiliğinden kapanma sorunu yaşanmaya başladı

Teknoloji devi Google'ın henüz kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Google Pixel 3a modellerinde kendiliğinden kapanma sorunları baş göstermeye başladı. İşte kullanıcıların yaşadığı problemler.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Pixel 3a telefonlarda, kendiliğinden kapanma sorunu yaşanmaya başladı
Google’ın Pixel 3a ve Pixel 3a XL’yi piyasaya sürmesinden bu yana neredeyse iki hafta geçti. Ancak bazı kullanıcılar cihazlarla ilgili problemleri bildirmeye başladılar bile. Bu problemlerin en büyüğü ise cihazın rastgele bir biçimde kendiliğinden kapanması.

Kullanıcılar hayal kırıklığı yaşıyor

Çevrimiçi forumlarda ve Reddit'te bu sorundan muzdarip olan çok sayıda kullanıcı mevcut. Problemin  Pixel 3a ve Pixel 3a XL olmak üzere iki modeli de kapsadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar gün içinde cihazlarının aniden kapandığını ve güç tuşuna basarak açamadıklarını belirtiyorlar. Cihazları açmanın tek yolu ise telefonun güç düğmesine 30 saniye basılı tutarak "hard reset" yapmak.
Bazı kullanıcılar bu durumu üçüncü taraf bir uygulamanın tetikleyip tetiklemediğini kontrol etmek için test yaptıklarını, ancak Güvenli Mod'da dahi cihazın kapandığını belirtiyorlar. Sorunun Wi-Fi ile ilgili olabileceği iddia edilirken, bu sorunun cihazın aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda gerçekleştiği söyleniyor. Konuyla ilgili olarak Google cephesinden ise henüz bir açıklama gelmiş değil.

https://www.androidpolice.com/2019/05/20/pixel-3a-and-3a-xl-randomly-shut-down-for-some-users/ Yorum Yaz
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cabriyo 2 hf.
telefon aktif değilken kapanması? telefon demekki birisi tarafından kullanılıyorki bozulup kapanıyor. biz kullanmıyorsak, uygulamalar yüzünden kapanmıyorsa, demekki google ın kendisi biz telefonu kullanmıyorken kendisi kullanıyor. google takip edecem diye mikrofon kamera vs dibine kadar takip edim derken kendi telefonunu kendi bozuyor heralde.
.
huawei android yerine bir program yapsada şu google-youtube-andrdoid ekosisteminden illüminatisinden kurtulsak. tabi youtuber ların ekmeği azalacağından, youtube da incelemelerde huaweinin yeni çıkan programına yoğun bi aşağılama kampanyası yapılacağını şimdiden söyleyebilirim.
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Askaparta 3 hf.
Ha ha, pixel pixel hata.
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Onvious 3 hf.
tesekkurler
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Onvious 3 hf.
tesekkurler
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Whippoorwill 3 hf.
Huawei alsınlar.
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Penah000000 3 hf. Whippoorwill
huawei i de tramp kapatdi
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gs09gs09 3 hf.
Koca sirket cihazi test etmeden cikariyosa yapcak bisey yok
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intel7mix 3 hf.
Google cihaz almak büyük risk her yerinden sorun çıkarıyorlar. Çinli firmalardan beterler..
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Onvious 3 hf. intel7mix
pixel telefonları google icin LG uretmiyor muydu? yoksa anlasmaları mı bitti?
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sreylare 3 hf.
"Bu sorunun cihazın aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda gerçekleştiği söyleniyor." Aynı sevgili gibi ilgiye doymazlar, bir an kenara bıraksan depresyona giriyor benimle ilgilen der gibi.
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VolkanKartal 3 hf. yeni yorumcu
Hadi hayırlısı diyelim. Google halleder
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interwap 3 hf.
Google bu tür kronik problemlerden kurtulamadı.
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smart1978 3 hf.
Yazilimsaldir . Guncelleme ile duzelecektir. Surekli sorunlu olsaydi kronik donanimsal denilirdi...
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google, pixel 3a xl ve
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