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Google Pixel 4 gelişmiş yüz tanıma sistemine sahip olacak

Google Pixel 4 serisinde parmak izi okuyucu kaldırılıyor ve yerine gelişmiş bir yüz tanıma kombinasyonu getiriliyor. Resmi açıklama Google tarafından yapıldı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın önümüzdeki aylarda piyasaya sunmasını beklediğimiz yeni nesil Pixel telefonları ile ilgili önemli bir bilgi paylaşıldı. iPhone X serisi ve bazı Android telefonlarda gördüğümüz gelişmiş yüz tanıma sistemi Google Pixel 4 serisinde de olacak.

Gelişmiş yüz tanıma

Google’ın paylaştığı bilgilere göre gelişmiş kamera sistemi nedeniyle telefonun üst kenarı tamamen bileşenlere ayrılmış durumda. Yani bir çentik tasarımı söz konusu değil ve kalın sayılabilecek bir üst kenar söz konusu.

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Bu kısmın en solunda yüz tanıma için ayrılmış bir kızıl ötesi sensör yer alıyor. Hemen yanında özçekim kamerası, ortam sensörleri ve ahize yer alıyor. Ahizenin yanında ise el hareketlerini algılayan Soli radar sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar el hareketleri ile pek çok fonksiyonu çalıştırabilecek.

Sağ kısma doğru ise nokta projeksiyon modülü, ikinci kızıl ötesi sensör ve aydınlatma sensörü bulunuyor. Bu sistem çok hızlı bir şekilde yüz tanıyarak ekran kilidini açabilecek. Google bu nedenle yeni telefonda parmak izi okuyucuya yer vermeyecek.

Google Pixel 4 ile ilgili bugüne kadar sızan özellikler ise Snapdragon 855 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, ana kamera, telefoto lens ve 3D ToF sensöründen oluşan arka kamera şeklinde sıralanıyor.

 

https://www.blog.google/products/pixel/new-features-pixel4/ Yorum Yaz
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ibo-wan 13 dk.
Tasarım arkadan kızaklı mı yoksa yanlış mı anladım?
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ahmet kontuy 17 dk.
sayın editör
bu telefonun reklamını niye yapıyorsun ki? pixel 3 bile tr' de satışa sunulmamışken bu telefonun da ülkemize satışa sunulmamasını protesto etmek için şu an chrome' yi kaldırmaya karar verdim.
neden sorusuna da şunu yazacağım: pizel 4' ü tr' de satışa sununcaya kadar chrome' u kullanmayacağım.
nasıl iyi mi? şu ülkelere bir bakın ya >
Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya, İrlanda, Fransa, Tayvan, İtalya, İspanya, Hindistan ve Singapur.
fazla söze gerek yok. herkesi chrome' u boykot etmeye davet ediyorum.
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fuckulteli 25 dk.
Parmak izi sensörünün sunulmamasının eksikliğini hissedecek kimse kalmadı mı? Ben bu alternatifi görmek isterim. (ekran altında kimseye zararı yok, kullanın)
Yüz tanıma yine harika olsun, yüzümü sakınacak biri değilim ama onların da acayip işine geliyor yüz tanıma, geliştirmeye öncelik veriyorlar.
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smart1978 1 sa.
Soli Radar devrimdir... Iki adet kizil otesi lazer noktalama projeksiyonu biri solda oteki sagda olmasi ile genis bir kapsama alanina sahip olunacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Soli Radar ile ultrasonik teknolojisi ile parmak hareketlerinden tutunda ince parmak hareketlerine kadar algilayacaktir yani basit el kaydirmalarindan ibaret olmayacaktir :) .
Elinizle bile el yazisi veya cizim yapabileceksiniz :)
Tek on kameraya donmesi de ilginc.
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__Nikolaus__ 59 dk. smart1978
Onu boşverde nasıl alcaz? Pixel 3 xl pasaport kayıtlı bulmustuk artık onuda yapamicaz, pixel 4 için yurtdısına cıkılmaz ama harbiden efsane telefon olacak.
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