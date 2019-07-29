Google Pixel 4 gelişmiş yüz tanıma sistemine sahip olacak

Google’ın önümüzdeki aylarda piyasaya sunmasını beklediğimiz yeni nesil Pixel telefonları ile ilgili önemli bir bilgi paylaşıldı. iPhone X serisi ve bazı Android telefonlarda gördüğümüz gelişmiş yüz tanıma sistemi Google Pixel 4 serisinde de olacak.

Gelişmiş yüz tanıma

Google’ın paylaştığı bilgilere göre gelişmiş kamera sistemi nedeniyle telefonun üst kenarı tamamen bileşenlere ayrılmış durumda. Yani bir çentik tasarımı söz konusu değil ve kalın sayılabilecek bir üst kenar söz konusu.

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Bu kısmın en solunda yüz tanıma için ayrılmış bir kızıl ötesi sensör yer alıyor. Hemen yanında özçekim kamerası, ortam sensörleri ve ahize yer alıyor. Ahizenin yanında ise el hareketlerini algılayan Soli radar sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar el hareketleri ile pek çok fonksiyonu çalıştırabilecek.

Sağ kısma doğru ise nokta projeksiyon modülü, ikinci kızıl ötesi sensör ve aydınlatma sensörü bulunuyor. Bu sistem çok hızlı bir şekilde yüz tanıyarak ekran kilidini açabilecek. Google bu nedenle yeni telefonda parmak izi okuyucuya yer vermeyecek.

Google Pixel 4 ile ilgili bugüne kadar sızan özellikler ise Snapdragon 855 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, ana kamera, telefoto lens ve 3D ToF sensöründen oluşan arka kamera şeklinde sıralanıyor.