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    Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda

    Arama devi Google, 15 Ekim'de yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Pixel 4 ve Pixel 4 XL'in resmi basın görselleri internete düştü.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Google, 15 Ekim tarihinde Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını tanıtacak. Bugüne kadar cihazlarla ilgili çok sayıda söylenti duyduk. Şimdi ise Evan Blass, yakında resmiyet kazanacak Pixel 4 serisi telefonların resmi basın görsellerini paylaştı.

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    Yayınlanan görüntüler Pixel 4 XL'ün kalın bir üst çerçeveye sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın üst çerçevesinde ön kamera, ahize ve el hareketlerini algılaması için Soli projektör var. Alt çerçevenin ise üste kıyasla neredeyse yarı kalınlıkta olması dikkat çekiyor.

    Akıllı telefonun arkası beyaz camla kaplı. Ayrıca sol üst köşede LED flaş ve çift kamera sensörüne ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Sağ tarafında ses açma/kapama ve kırmızı renkli güç tuşu mevcut. Pixel 4'ün de aynı tasarım dilini paylaştığını görüyoruz ancak arka paneli siyah.

    Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Pixel 4 ve Pixel 4 XL Özellikleri

    Daha önceki raporlar Pixel 4 XL'in 6.3 inç AMOLED QHD+ ekran ve gelişmiş yüz tanıma teknolojisi ile geleceğini ortaya koydu. Parmak izi tarayıcısından yolsun olan cihaz gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak. Ayrıca 3.700 mAh kapasiteli bir pil içereceğini belirtelim.

    Telefondaki çift kamera sisteminin 12 megapiksel ana sensör ve 16 megapiksel telefoto lensten oluşacağı söyleniyor. Pixel 4 ise 5.7 inç Full HD+ ekran taşıyacak. 2.800 mAh'lik bir pille piyasaya sürüleceği bildirilen cihazın geri kalan özellikleri muhtemelen Pixel 4 XL ile aynı olacak.



    https://twitter.com/evleaks/status/1179101291789918208 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen
    HTC'nin arge takımını bu telefonları yapmak için hiç ettiler ya, vay be denilesi 😂
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    CyberNight 1 hf. yeni yorumcu
    Türkiye'ye gelseydi keşke
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    RaptorFX 1 hf.
    Ayfonu görünce daha tipsizi çıkar mı demiştim. Çıkmış, şimdi gidip galaxy aceme sarılabilirim.
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    mert1907 1 hf.
    Çentik olmaması sevindirici ama şu alt üst orantısını ayarlayamamışlar.
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    strathmorea 1 hf.
    Son 6-7 yılın en kötü tasarımı bence bu telefonda. Bundan sonra ise iphone 11 serisinin arka kısmı var. Yalnız bu telefonun hem arkası hem önü yani ne bileyim bundan daha çirkin ve orantısız olamaz sanırım.
    Yanıtla +3
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    mck94 1 hf.
    Başarili bir tasarim olmus bence, kamera modullerini siyah yaparak da iyi bir tercih yapmislar. Bu sayede kamera modulunde gorunurde yuvarlaklar yok. Gayet sade olmus. Fakat on tarafta neden hala daha yuksek bir ekran kasa orani kullanmiyor google anlamis degilim.
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    alaz1903 1 hf.
    Huawei Mate 20 Pro arka kamera adacığına Apple da, Google da hayran kalmış anlaşılan :)
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    MrKattchup 1 hf.
    Allahım görmez olaydım iPhone 11 kötü dedik adamlar dur biz bunun daha kötüsünü yaparız demiş koca telefona birde iPhone’dan düşük pil koymayı başarabilmiş cidden inanılmaz.
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    hopeyoung 1 hf.
    Önden lg v30, arkadan iphone comolokko s xl plus
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    sounderland 1 hf.
    Hakkı Alkan next Phone loading.. :)
    Yanıtla +1
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    esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen
    HTC'nin arge takımını bu telefonları yapmak için hiç ettiler ya, vay be denilesi 😂
    Yanıtla +6
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