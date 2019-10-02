Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda

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Google, 15 Ekim tarihinde Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını tanıtacak. Bugüne kadar cihazlarla ilgili çok sayıda söylenti duyduk. Şimdi ise Evan Blass, yakında resmiyet kazanacak Pixel 4 serisi telefonların resmi basın görsellerini paylaştı.

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Yayınlanan görüntüler Pixel 4 XL'ün kalın bir üst çerçeveye sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın üst çerçevesinde ön kamera, ahize ve el hareketlerini algılaması için Soli projektör var. Alt çerçevenin ise üste kıyasla neredeyse yarı kalınlıkta olması dikkat çekiyor.

Akıllı telefonun arkası beyaz camla kaplı. Ayrıca sol üst köşede LED flaş ve çift kamera sensörüne ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Sağ tarafında ses açma/kapama ve kırmızı renkli güç tuşu mevcut. Pixel 4'ün de aynı tasarım dilini paylaştığını görüyoruz ancak arka paneli siyah.

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Pixel 4 ve Pixel 4 XL Özellikleri

Daha önceki raporlar Pixel 4 XL'in 6.3 inç AMOLED QHD+ ekran ve gelişmiş yüz tanıma teknolojisi ile geleceğini ortaya koydu. Parmak izi tarayıcısından yolsun olan cihaz gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak. Ayrıca 3.700 mAh kapasiteli bir pil içereceğini belirtelim.

Telefondaki çift kamera sisteminin 12 megapiksel ana sensör ve 16 megapiksel telefoto lensten oluşacağı söyleniyor. Pixel 4 ise 5.7 inç Full HD+ ekran taşıyacak. 2.800 mAh'lik bir pille piyasaya sürüleceği bildirilen cihazın geri kalan özellikleri muhtemelen Pixel 4 XL ile aynı olacak.

https://twitter.com/evleaks/status/1179101291789918208