Meizu, Exynos yonga setinden vazgeçti

Yılın sonlarına doğru yeni bir amiral gemi akıllı telefon tanıtmayı planlayan Meizu, yonga seti olarak da en iyiler arasında yer alan Exynos 8890’den yana tercihini kullanmıştı. Bununla birlikte işler firmanın istediği gibi gitmedi.

Meizu PRO 6S adını alması beklenen yeni akıllı telefon, yılın en güçlüleri arasına adını yazdıracaktı ancak başkan yardımcısı Li Nan’ın ifadelerine göre Exynos 8890 yonga setindeki 4G modem, uyumluluk konusunda bazı problemler çıkarınca vazgeçildi. Riske girmek istemeyen firma, rotayı farklı bir çözüme çevirdi.

Yaşanan sıkıntılar net olarak bilinmiyor ancak Meizu daha çok Çin sınırları içerisinde satış yaptığı için muhtemelen ülkedeki hücresel veri altyapılarıyla ilgili olabilir. Bu bakımdan firmanın Helio P20 gibi MediaTek çözümlerine yönelmesi olası.

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16nm üretim sürecine sahip olan Helio P20 yonga setinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 2 adet Mali-T880 çekirdeği bulunuyor. Üretim süreci sayesinde enerji verimliliği sağlayan yonga setinin en önemli tarafı şüphesiz çift kanal LPDDR4 bellek desteği sunması.

Meizu PRO 6S en güçlülerden birisi olamayacak ancak bant genişliği ve akıcılık anlamında firmanın en iyisi olmaya aday. Modelde ayrıca 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, 4GB LPDR4 RAM, 21MP çözünürlüğünde lazer otomatik odaklamalı kamera, 32-bit / 192kHz ses yongası, USB 3.1 Tip-C kablosu gibi özellikler olması bekleniyor.