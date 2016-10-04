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Meizu, Exynos yonga setinden vazgeçti

Çin’in önemli akıllı telefon üreticilerinden olan Meizu, yakın zamanda yeni bir amiral gemisi tanıtacak ancak yonga seti konusunda halen belirsizlik yaşanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın sonlarına doğru yeni bir amiral gemi akıllı telefon tanıtmayı planlayan Meizu, yonga seti olarak da en iyiler arasında yer alan Exynos 8890’den yana tercihini kullanmıştı. Bununla birlikte işler firmanın istediği gibi gitmedi.

Meizu PRO 6S adını alması beklenen yeni akıllı telefon, yılın en güçlüleri arasına adını yazdıracaktı ancak başkan yardımcısı Li Nan’ın ifadelerine göre Exynos 8890 yonga setindeki 4G modem, uyumluluk konusunda bazı problemler çıkarınca vazgeçildi. Riske girmek istemeyen firma, rotayı farklı bir çözüme çevirdi.

Yaşanan sıkıntılar net olarak bilinmiyor ancak Meizu daha çok Çin sınırları içerisinde satış yaptığı için muhtemelen ülkedeki hücresel veri altyapılarıyla ilgili olabilir. Bu bakımdan firmanın Helio P20 gibi MediaTek çözümlerine yönelmesi olası.

Ayrıca Bkz. "USB Tip-C üzerinden ses aktarım standardı tanımlandı"

16nm üretim sürecine sahip olan Helio P20 yonga setinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 2 adet Mali-T880 çekirdeği bulunuyor. Üretim süreci sayesinde enerji verimliliği sağlayan yonga setinin en önemli tarafı şüphesiz çift kanal LPDDR4 bellek desteği sunması.

Meizu PRO 6S en güçlülerden birisi olamayacak ancak bant genişliği ve akıcılık anlamında firmanın en iyisi olmaya aday. Modelde ayrıca 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, 4GB LPDR4 RAM, 21MP çözünürlüğünde lazer otomatik odaklamalı kamera, 32-bit / 192kHz ses yongası, USB 3.1 Tip-C kablosu gibi özellikler olması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Meizu-scraps-its-Exynos-8890-powered-Pro-6-Plus_id86088 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Mtk'nın kötü olduğunu biliyor bu konuda xiaomi iyi...
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freudunpiposu 3 yıl
8890'daki Nöral sistem yok sanırım diğer firmalarda. Gerçi her sene %50 arttırdığını söyleyen Apple ile hep rakiplerini yeren Qualcomm'un pek böyle inovatif şeyler yapacağını sanmıyorum.
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ozmenakif 3 yıl
Attan inip eşeğe binmişler
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stalker(1979) 3 yıl
Modem uyumsuzluğu hikaye. Geçen sene meizu pro 5'te exynos 7420 kullandılar ancak dünyada çok satamadılar neden? Samsung işlemcileri daha çok kendisi için kullanıyor ve başkalarına fazla sayıda işlemci vermeye pek razı değil. Bu sene de exynos işlemcilerini sınırlı sayıda veririm deyince meizu yetkilileri almaktan vazgeçmiştir.
MediaTek'teh büyük miktarda işlemciyi daha ucuza alabiliyorlar. Ancak arkadaşların dediği gibi MediaTek'in mali gpu'ları hep kırpılmış oluyor.
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crazy585858 3 yıl
YAHU MAL FİRMA YA.. KOYSANA EN AZINDAN MALİ T880 MP8 GİBİ BİR GPU.. AMA YOK İLLA KISACAK GPU DAN.. BARİ EN ÜST SEVİYE ÇİPSETİNDE OLSUN GÜÇLÜ GRAFİK İŞLEMCİ AMA ODA YOK EN FAZLA T880MP4.. İŞLEMCİSİ İYİ AMA GPU DAN KAYBEDİYOR.. AYNI HUAWEI..
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aycibin 3 yıl
Hadi performansa düşkün olmayanlara hitap etsin ama şarj tüketimi de basarisiz
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erci501 3 yıl
Haberin başlığına bakmam yetti malum editör imzalı haber olduğunu anlamak için :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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apodur 3 yıl erci501
erci501

Haberin başlığına bakmam yetti malum editör imzalı haber olduğunu anlamak için :)

sende ne zeka varmış başlığa bakında haberi kimin yazdığını bilebiliyorsun ee sonra ?
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Bu telefonu bekliyordum kaç aydır.
Kötü oldu açıkçası.
Bari P20 falan değilde Helio X30 kullansalar.
Halihazırda kullandığım telefon Helio X10 kullanıyor.
Fiyatına göre tabii ki iyi ama GPU açık ara berbat.
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BekirHan 3 yıl
2 nesil Meizu telefonu kullandım sonraki nesili ise arkadaşımdan deneyimledim. Meizu işlemciyi yongayı bıraksın kamera işine yönelsin. Bu kadar kötü çalışan bir kamera daha görmedim. Sensörün aynısını Sony, Samsung' da kullanıyor modele göre ama nasıl bir beceriksizlikse kameraları berbat çalışıyor Meizu2 ların. AF kafasına göre takılıyor, açılış süreleri fena, çekme anındaki tepkiler bir acayip...
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bautahn 3 yıl
Snap 617 kullanıyorum 940 tl yetiyor
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meizu, meizu pro 6s ve
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