Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Pixel sorunları bitmiyor

Google’ın fiyatı ile önceki modellerinden ayrılan ve üzerinde daha hassas durduğu Pixel akıllı telefonlarında son dönemde sık sık problemler ortaya çıkmaya başladı.
2 yıl
5,5b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın bu yıl Nexus programının yerine başlattığı ve üretimde daha fazla ağırlığını koyduğu Pixel akıllı telefon serisinde sorunlar bitmiyor. Ekran ve ses problemlerinden sonra şimdi de kendi kendine kapanma sorunları baş gösterdi.

Sorun Üstüne Sorun

Sosyal ağ platformlarında kullanıcıların paylaştıkları şikayetlere göre Pixel telefonlar yüzde 25-35 arası batarya seviyesindeyken aniden kapanıyor. Üstelik herhangi bir yoğun yük altında olmadan. Bunun bir kaç günde bir tekrarlandığı da ifade ediliyor. Kullanıcılar Google’ın ilgisizliğinden şikayetçi.

Sorun telefonun bataryasından kaynaklanmış gibi görünüyor. İlk etapta Google sorunu yazılım güncellemesi ile çözmeyi deneyecektir. Eğer bu hatayı yaşayan kullanıcı sayısı oldukça fazlaysa bir değişim programı da gerekebilir. Apple’ın yakın zamanda iPhone 6S için böyle bir program başlattığı biliniyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei 140 milyon akıllı telefon sattı"

Google’ın fiyatı ile önceki modellerinden ayrılan ve üzerinde daha hassas durduğu Pixel telefonların iyi bir gelir bırakması bekleniyor. Hatta Google’ın şimdiye kadar en iyi satan akıllı telefonları olacağı da düşünülüyor. Bu bakımdan kısa bir süre içerisinde firmadan resmi bir açıklama gelecektir. 

 

http://wccftech.com/google-pixel-shuts-off-30-battery/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
soneday 2 yıl en beğenilen
Klasik Ekrem71 naber
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl
iPhone 7 Plus 3799 TL
iPad Pro 2949 TL
Ekrem'in mutluluğu... Paha biçilemez
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kod adı çökertme 2 yıl
Allah iphone'a zeval vermesin by e71...
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pi 2 yıl
Yav bu telefonun en büyük sorunu zaten kendisi. Su tipe bir bak. Bir de istedikleri paraya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 2 yıl
Ya adamlar sırf iphone övmek için halen çıkmış "ayfon tok cokordok porformonso sd820don doho yoksok" diyor. Bir kere ios ile androidin çalışma mantıkları farklı, işletim sistemi yazılma sistemleri farklı. Sd820 de iki çekirdek konulan zar alanına a10 da tek çekirdek konuluyor mantık olarak daha yüksek puan çıkması normal. Sen performans olayına gel a10 üzerinde android çalışsa iyi bir performans çıkmaz çünkü çalışma mantığına ters öğrenin artık şunu. Sen işlevselliğe değin, özelliklere değin. Ben şuan android işletim sistemli cihaz kullanıyorum daha dün arkadaşıma iphone 7 aldık baktım değişen pek birşey yok ben hayatta kullanmam ama kullanan adama da saygı gösteririm. Herkes kendi yaşam tarzına kendi kullanım stiline ve beklentisine göre cihaz alsın. Yıl olmuş 2017 halen çekirdek kapı?tırıyorsunuz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Pixel'i zaten normalde de beğenmedim sabun gibi tasarımı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Bu yıl problemsiz telefon görmek kısmet olmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sabah Yıldızı 2 yıl
kabul edin beyler pixel gogılın epıl özentisi çıkışı onuda yüzüne gözüne bulaştırdı
kamerası dışında beş para etmez bi cihaz
istedikleri rakam çok saçma
be goıl sen kimsin apple olmak kim
devam et nexus cihazlarla sen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 2 yıl
O degilde basligi gorunce direk tanidim yazari, harbiden marka oldunuz ekrem bey.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
Google fanları hemen başlamış apple düşmanlığı yaparak Google'ı kayırma çabasına.. ;)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Bendek Pixel degil Pixel XL 128 GB modeli . Haberdeki olay Hindistan dan satin alinmis en alt model Pixel . Yazilimsal da olabilir .
Sonucta sorunsuz kullanicilar da var benim gibi .
Ekrem bir turlu inatla objektif bir baslik atmasini bilmiyor .
Amaci siteye reklam geliri kazandirmak anlasilan ...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 2 yıl
Google apple ile aynı fiyattan satışa sundu cihazlarını.
gel gelelim ki iphone geekbench tek çekirdek performansı 3450.
bence daha makul fiyattan satışa sunulmalıydı tr de bile pixel xl yurtdışından gelmesine rağmen fahiş fiyatlarda satılıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hawk58Offi 2 yıl IceRulez
IceRulez
Google apple ile aynı fiyattan satışa sundu cihazlarını.
gel gelelim ki iphone geekbench tek çekirdek performansı 3450.
bence daha makul fiyattan satışa sunulmalıydı tr de bile pixel xl yurtdışından gelmesine rağmen fahiş fiyatlarda satılıyor.

iOS tek Android çok çekirdek üzerine yazılmış bir işletim sistemidir.

Yani Android telefonlarda tek çekirdek performansı ne kadar iyi olursa olsun sistem çok çekirdek üzerine yazılıp o şekilde çalıştığı için verim alamazsınız.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 2 yıl
Apple sana maaş mı veriyor Ekrem ? Her haberde Apple kullanıyorsun hayırdır ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5524 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google pixel ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek 2 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar 2 yıl Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi] 2 yıl Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor 2 yıl iPhone üretimi gelecek yıl başlarında yüzde 10 azalıyor 2 yıl Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 ekran kartı 2 yıl Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri 2 yıl Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı 2 yıl 2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor? 2 yıl letgo, Google’ın "En Paylaşmaya Değer" uygulamalarından biri oldu 2 yıl LG G6′nın net tasarım görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl Popüler birçok dizi izleme sitesi erişime engellendi 2 yıl Nörobilimciler stresi %65 azaltan bir müzik keşfetti 2 yıl Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi 2 yıl Yerli yüksek çözünürlüklü hedefleme podu için imzalar atıldı 2 yıl 2016 yılı Donanım Haber’de nasıl geçti? 2 yıl Amazon çılgın fikrinin patentini aldı 2 yıl Hava Kuvvetleri'nin komuta kontrol uçakları THY Teknik'e emanet 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel sorunları bitmiyor Sonraki Samsung’dan oyunculara yönelik kavisli Quantum Dot monitörler 2 yıl Şok iddia: Yeni hava savunma sistemimiz Korkut Yunanlılara mı kaptırıldı? 2 yıl Windows 10’a oyun modu geliyor 2 yıl Havalimanlarına yalan dedektörü geliyor 2 yıl AMD'nin Ryzen işlemcisi hava soğutmayla 5GHz yapıyor 2 yıl Siber saldırı iddiaları dünyada dev bir krize sebep olmak üzere 2 yıl Ünlü astronot Neil Armstrong'un hayatı film oluyor 2 yıl Lenovo K5 Plus incelemesi "Fiyat/Performans kralı olabilir mi?" 2 yıl Güney Kore’de Tesla’nın elini kolunu bağlayan sıra dışı kural 2 yıl Kanserle savaşta yeni silah: Nanodiskler 2 yıl Maliye ekipleri Uber sürücülerine ceza kesmek için harekete geçti 2 yıl Ulusal Şebeke Sistemi çöktü, üç kentte elektrikler gitti [Güncellendi] 2 yıl The Young Turks ekibi önemli bir yatırım aldı 2 yıl Çinli hackerlar Amerikan hukuk şirketlerine sızıp 4 milyon dolar çaldı 2 yıl 2017 model Samsung Galaxy A serisinin tanıtılacağı tarih belli oldu 2 yıl Otomatik fren sistemi terör saldırısında insanların hayatını kurtardı 2 yıl Tim Cook'tan AirPods satışlarına övgü 2 yıl Volvo araçlarda Skype yüklü olacak, Cortana entegrasyonu ise yolda 2 yıl ASELSAN’dan Katar’a 20 milyon Euro’luk ihracat 2 yıl Windows 10'da "Ölümcül Yeşil Ekran" dönemi başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim