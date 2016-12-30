Google Pixel sorunları bitmiyor

Google’ın bu yıl Nexus programının yerine başlattığı ve üretimde daha fazla ağırlığını koyduğu Pixel akıllı telefon serisinde sorunlar bitmiyor. Ekran ve ses problemlerinden sonra şimdi de kendi kendine kapanma sorunları baş gösterdi.

Sorun Üstüne Sorun

Sosyal ağ platformlarında kullanıcıların paylaştıkları şikayetlere göre Pixel telefonlar yüzde 25-35 arası batarya seviyesindeyken aniden kapanıyor. Üstelik herhangi bir yoğun yük altında olmadan. Bunun bir kaç günde bir tekrarlandığı da ifade ediliyor. Kullanıcılar Google’ın ilgisizliğinden şikayetçi.

Sorun telefonun bataryasından kaynaklanmış gibi görünüyor. İlk etapta Google sorunu yazılım güncellemesi ile çözmeyi deneyecektir. Eğer bu hatayı yaşayan kullanıcı sayısı oldukça fazlaysa bir değişim programı da gerekebilir. Apple’ın yakın zamanda iPhone 6S için böyle bir program başlattığı biliniyor.

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Google’ın fiyatı ile önceki modellerinden ayrılan ve üzerinde daha hassas durduğu Pixel telefonların iyi bir gelir bırakması bekleniyor. Hatta Google’ın şimdiye kadar en iyi satan akıllı telefonları olacağı da düşünülüyor. Bu bakımdan kısa bir süre içerisinde firmadan resmi bir açıklama gelecektir.