Avengers: Endgame 600 milyon dolar sınırını geçti

Marvel sinematik evreninin 10 yılını noktalayacak olan 22 filmlik serinin son noktası Avengers: Endgame gösterime girdiği tüm ülkelerde rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Cumartesi gün bitimi itibariyle film 644 milyon dolar hasılat elde etti.

Avengers: Endgame ne kadar izlendi?

Perşembe günü vizyona giren Avengers: Endgame ülkemizde 352 bin kişi tarafından izlenerek ilk gün rekorunu kırmıştı. ABD’de ise 60 milyon dolar civarında hasılat ile yine ilk gün rekorunu kırdı. Cuma günü bitimi ise en hızlı 100 ve 150 milyon dolar toplayan film oldu. İlk iki gün filmin global olarak 487 milyon dolar hasılat elde ettiği belirtildi.

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Cumartesi günü bitiminde ise raporlara göre 644 milyon dolar hasılat elde edildi. Çin hali hazırda lider durumda ve 217 milyon dolar hasılat vermiş. ABD tahmini 250 milyon dolar civarı ile ikinci sırada. İngiltere 27 milyon dolar, Güney Kore ise 23 milyon dolar hasılat topladı.

Disney ilk hafta sonu bitiminde 1 milyar doları geçmiş olmayı planlıyor. Otoriteler bunun rahat bir şekilde aşılacağını belirtiyor. Ayrıca ABD’de 300 milyon dolar hedefinin de aşılarak 345 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

İnsanların akın akın sinemalara koştuğu Avengers: Endgame en büyük avantajını tüm dünyada aynı anda vizyona girerek elde etti. Normalde ABD, Çin, İngiltere gibi ülkelerin bir veya birkaçı farklı tarihlerde gösterim yapıyordu.

Şimdi en merak edilen soru Avatar filminin 2.78 milyar dolarlık hasılatının geçilip geçilemeyeceği. Avengers: Endgame filminin bu potansiyeli bulunuyor ancak en az iki hafta boyunca global hasılat ortalamasının 200 milyon civarında tutulması gerekiyor. Avatar o dönem 3D rüzgarını da arkasına alarak tabiri yerindeyse kulaktan kulağa yapılan tavsiyelerle ilerlemişti. Yine de en azından 2.18 milyar dolarlık Titanic ve 2.06 milyar dolarlık Star Wars: The Force Awakens filmini geçebilir.