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Avengers: Endgame 600 milyon dolar sınırını geçti

Perşembe günü vizyona giren Avengers: Endgame rekor kırmaya devam ediyor. Cumartesi günü bitiminde 644 milyon dolar hasılata ulaşan filmin ilk hafta sonunda 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Marvel sinematik evreninin 10 yılını noktalayacak olan 22 filmlik serinin son noktası Avengers: Endgame gösterime girdiği tüm ülkelerde rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Cumartesi gün bitimi itibariyle film 644 milyon dolar hasılat elde etti.

Avengers: Endgame ne kadar izlendi?

Perşembe günü vizyona giren Avengers: Endgame ülkemizde 352 bin kişi tarafından izlenerek ilk gün rekorunu kırmıştı. ABD’de ise 60 milyon dolar civarında hasılat ile yine ilk gün rekorunu kırdı. Cuma günü bitimi ise en hızlı 100 ve 150 milyon dolar toplayan film oldu. İlk iki gün filmin global olarak 487 milyon dolar hasılat elde ettiği belirtildi.

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Cumartesi günü bitiminde ise raporlara göre 644 milyon dolar hasılat elde edildi. Çin hali hazırda lider durumda ve 217 milyon dolar hasılat vermiş. ABD tahmini 250 milyon dolar civarı ile ikinci sırada. İngiltere 27 milyon dolar, Güney Kore ise 23 milyon dolar hasılat topladı.

Disney ilk hafta sonu bitiminde 1 milyar doları geçmiş olmayı planlıyor. Otoriteler bunun rahat bir şekilde aşılacağını belirtiyor. Ayrıca ABD’de 300 milyon dolar hedefinin de aşılarak 345 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

İnsanların akın akın sinemalara koştuğu Avengers: Endgame en büyük avantajını tüm dünyada aynı anda vizyona girerek elde etti. Normalde ABD, Çin, İngiltere gibi ülkelerin bir veya birkaçı farklı tarihlerde gösterim yapıyordu.

Şimdi en merak edilen soru Avatar filminin 2.78 milyar dolarlık hasılatının geçilip geçilemeyeceği. Avengers: Endgame filminin bu potansiyeli bulunuyor ancak en az iki hafta boyunca global hasılat ortalamasının 200 milyon civarında tutulması gerekiyor. Avatar o dönem 3D rüzgarını da arkasına alarak tabiri yerindeyse kulaktan kulağa yapılan tavsiyelerle ilerlemişti. Yine de en azından 2.18 milyar dolarlık Titanic ve 2.06 milyar dolarlık Star Wars: The Force Awakens filmini geçebilir.

 

https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4506&p=.htm Yorum Yaz
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alprkrkmz 3 hf. en beğenilen
Şu filme yapılan dolaylı dolaysız reklam hiç bir filme yapılmadı herhalde. Yetti artık avenger de avenger.
2 Yanıt Yanıtla +17
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pasa king 3 hf.
geçen yılki filmi daha iyiydi.
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Teddy Death 1 3 hf.
Avatar'ı ancak yeni teknolojiyle gelecek olan Avatar 2 geçebilir
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SEO-Uzmanı 3 hf.
size bu işten hisse payı falan mı verdirler nedir bu kadar reklamcılık !?
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Tommy Shelby 3 hf.
Film o kadar iyi mi ya
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Fenomenon 3 hf.
şu filmlerin esprisi nedir anlamıyorum. hiç bana hitap etmiyor
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oguzhan297 3 hf.
Valla benim için hiç spoiler yemek önemli değil hatta bilerek sonunda nolcak diye baktım ve öyle izledim filmi ama yinede film içinde sürprizler vardı.
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pasa king 3 hf.
geçen yılki filmi daha iyiydi.
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KaleyDeskop 3 hf.
Şu ana kadar spoiler yemeyen biri varsa tebrik ediyorum. Zira youtube öneri sistemi ile spoiler yemiş oldum. İşssiz arkadaşları katmıyorum bile.
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Ridianod 3 hf. KaleyDeskop
Ben hala yemedim açıkcası. Youtube girdim orada önerilenlerde de filmle alakalı hiçbir şey yok. Takip ettiğim şeyler arasında film analizi, yorumcuları gibi kişiler yok. Ondandır belkide. Twitter arkadaşlarımda duyarlı bu konuda. Instagramda da keşfette 1 tane avengers şeysi yok. Yani neredeyse film çıktığından haberim olmayacak desem yeridir :D Demek ki sizin takip ettiğiniz şeylerden cookilerde bir şeyler toplanmış. Çok heves ettiğiniz şeylerle ilgili uzaktan yakından takip ettiklerinizi bir süre önceden bırakmanız lazım herhalde.
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Teddy Death 1 3 hf.
Avatar'ı ancak yeni teknolojiyle gelecek olan Avatar 2 geçebilir
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alprkrkmz 3 hf. en beğenilen
Şu filme yapılan dolaylı dolaysız reklam hiç bir filme yapılmadı herhalde. Yetti artık avenger de avenger.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Spider_hip 3 hf. alprkrkmz
Hocam baya fanı var ya. Yılların çizgi filmleri, öncesinde comic bookları. Yaşlısı genci biliyor. Google a bile thanos diye aratın, yanda çıkan eldivene bir tıklayın bakın neler oluyor :)
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-Lanaya- 3 hf. alprkrkmz
Ben bu yorumu neredeyse her popüler filmin altinda görüyorum. Bu kadar reklam her popüler film icin yapiliyor. Avengers da farkli bir durum olmadi. Ama kimse bu konuda Star Wars in eline su dökemez.
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