Google Play Kitaplar'a "Night Light" modu

İnternet devi Google, "Google Play Kitaplar" uygulamasının hem iOS hem de Android sürümüne oldukça faydalı "Night Light" modunu eklediğini duyurdu.

Kısa süre içerisinde herkese geleceği belirtilen Night Light, Google Play Kitaplar ile olan okuma deneyimini arttırmayı ve hepsinden önemlisi daha sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor. Ayarlar içerisinden açılabilen özellik ile telefon ekranın sıcaklığı ve parlaklığı gün içerisinde otomatik olarak ayarlanıyor ve böylece okuma yapmak için en ideal koşul telefon tarafından ayarlanabiliyor. Bu sayede de özellikle uyku öncesi yatakta yapılan okumalar daha eğlenceli, kolay ve sağlıklı hale geliyor.

Kişilerin uykusunu kaçıran ve gözlere zararı bulunan mavi ışığı filtreleyen Night Light özelliği, mutlaka kullanılması gereken bir çözüm sunuyor. Uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://officialandroid.blogspot.com.tr/2015/12/silent-night-with-night-light.html