Google Play Pass abonelik sistemi test sürecine başladı

Apple’ın Arcade adındaki ücretli oyun abonelik sisteminin otoriteler tarafından beğenilmesi ve büyük bir potansiyel olarak görülmesi Google’ı harekete geçirdi. Google Play Pass sistemi testlere başladı.

Google Play Pass neler sunuyor?

Belirli kullanıcılara sunulan Google Play Pass aylık 4.99$ karşılığında pek çok Premium uygulamaya, oyuna ve oyun içi eşyaya ücretsiz olarak sahip olmanızı sağlıyor. Ödeme yaptığınız müddetçe bu oyunları oynayabiliyorsunuz.

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Google Play Pass sisteminin farkı hem oyun hem de uygulama tarafında geçerli olması. Apple Arcade ise sadece oyuna odaklanmıştı. Daha geniş bir katalog sunduğu için Google Play Pass biraz daha avantajlı olabilir. Ayrıca 10 günlük bir deneme süreci olacağı da ifade ediliyor.

Google Play Pass şimdilik sadece test sürecinde ve ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Muhtemelen Apple Arcade ilk geri bildirimleri almaya başladığında Google da rekabetçi bir yol haritası belirleyecektir.