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Google Play Pass abonelik sistemi test sürecine başladı

Google, uygulama ve oyunlarda geçerli olarak bir abonelik sistemini deniyor. Google Play Pass ile Premium oyun ve uygulamalara aylık ücret karşılığında erişebileceksiniz.
5 gün
2,2b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın Arcade adındaki ücretli oyun abonelik sisteminin otoriteler tarafından beğenilmesi ve büyük bir potansiyel olarak görülmesi Google’ı harekete geçirdi. Google Play Pass sistemi testlere başladı.

Google Play Pass neler sunuyor?

Belirli kullanıcılara sunulan Google Play Pass aylık 4.99$ karşılığında pek çok Premium uygulamaya, oyuna ve oyun içi eşyaya ücretsiz olarak sahip olmanızı sağlıyor. Ödeme yaptığınız müddetçe bu oyunları oynayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Android Auto büyük güncellemesi başladı"

Google Play Pass sisteminin farkı hem oyun hem de uygulama tarafında geçerli olması. Apple Arcade ise sadece oyuna odaklanmıştı. Daha geniş bir katalog sunduğu için Google Play Pass biraz daha avantajlı olabilir. Ayrıca 10 günlük bir deneme süreci olacağı da ifade ediliyor.

Google Play Pass şimdilik sadece test sürecinde ve ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Muhtemelen Apple Arcade ilk geri bildirimleri almaya başladığında Google da rekabetçi bir yol haritası belirleyecektir.



https://www.phonearena.com/news/Google-tests-Play-Pass-a-monthly-subscription-plan-that-provides-access-to-apps-and-games_id117878 Yorum Yaz
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barkin67 5 gün en beğenilen
Mobil oyuna para veren gerçekten varmı?
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adroid 4 gün
Android parası olana güzelleşiyor İPhone'ye geç diye bağırıyor Google
Valla hiç kusura bakmasınlar elimdeki Samsung J8'i 5 sene kullanmaya yemin ettim ne youtube premium ne de Play store ücretli üyelik almayacağım parayı yolda bulmadık da
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barkin67 5 gün en beğenilen
Mobil oyuna para veren gerçekten varmı?
2 Yanıt Yanıtla +4
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renega1 5 gün yeni yorumcu barkin67
var. hatta kimi oyunlar o kadar çok para kazanıyor ki pubg, clash of clans. ben ipad'de normalde .ipa kuruyorum ama geliştiriciye destek ol am için aldığım yılda bir oyun oluyor don't starve gibi
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spenx01 4 gün barkin67
marvel oyunlarina ayda 20bin dolar veren var ve siralamada lk 1000de degil.
Oyuna bir kere harcayinca ucu kacabiliyor. Bagimlilik mekanizmalari cok iyi calisilmis.
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