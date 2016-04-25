Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor

Google’ın platformları arasında bütünlüğü sağlamak amacıyla başlattığı Play Store Chromebook mağazası projesi, son aşamaya gelmiş durumda. Yakında mağaza kullanıma açılacak.
3 yıl
3,8b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın uzun bir süredir Chrome OS platformunu Play Store mağazası ile destekleme planları yaptığı biliniyor. Geçen yıl, Android geliştiricilerinin, uygulamalarını App Runtime for Chrome – ARC adı verilen bir araç ile Chrome üzerinde denemelerine izin verilmişti. Projede sona yaklaşılıyor.

Bazı Chrome OS beta kullanıcılarının fark ettiği yeniliğe göre, halen geliştirme aşamasındaki Chrome OS 51 sürümünde, Android uygulamalarının çalışması için Ayarlar kısmına bir seçenek eklenmiş. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra, yeni bir Google Play Store uygulaması açılıyor ve kullanıcılara kısa bir bilgi veriliyor.

Bununla birlikte, Play Store mağazası çalışmıyor ve sürekli çöküyor. Kısa bir süre sonra ise, bu özelliğin 51 numaralı sürümden çekildiği görülmüş. Muhtemelen, kısa bir deneme aşaması sonrasında, nihai şekil verilmek üzere uygulama mağazası kullanımdan kaldırıldı.

Ayrıca Bkz. "Google Play mağazasının en iyileri belirleniyor"

Hali hazırda, Chrome Web mağazası üzerinden pek çok Android uygulamasını indirmek ve çalıştırmak mümkün oluyordu. Google, bu uygulamaları Play Store for Chromebook üzerinden dağıtmayı ve böylece ekosistemler arasında bir bütünlük oluşturmayı amaçlıyor.

Chrome OS platformuna Material Design çizgilerini daha ağırlıklı bir şekilde yansıtacak olan Chrome OS 50 numaralı sürümü halen nihai kullanıma sunulmadı. Bu bakımdan, 51 numaralı sürümün bir süre daha geliştirme aşamasında kalması bekleniyor. 

 

http://9to5google.com/2016/04/24/google-play-store-chrome-os/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Bender B. Rodriquez 3 yıl
Bu chrome os bildigimiz linux dagitimi mi? Steam yuklenebilir mi mesela?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
chrome os eğer google play desteğini alırsa ciddi yol alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl Bender B. Rodriquez
çinli bi bebe anlatmış...



youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
2 sistemde google'un zor olmaz diye düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 3 yıl
Tatava yapma a cikar x86 windows
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Acaba androidden chrome OS e bir yönelme olabilir mi Zamanla?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
***Leopard***
playstyleherkese sever sever cromu kullan-dırtacaklar! yani !
Baska tarayici kurmak cok mu zor geliyor?

Chrome OS'tan bahsediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyahbeyaz 3 yıl
Geç bile kaldı açıkçası google.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
herkese sever sever cromu kullan-dırtacaklar! yani !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
herkese sever sever cromu kullan-dırtacaklar! yani !

Baska tarayici kurmak cok mu zor geliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3819 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, google play store for chromebook ve
3 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Logitech'ten iPad Pro'ya özel şarj standı: Logi BASE 3 yıl Tehlikeli Windows 10 açığı gizlice uygulama çalıştırılmasını neden oluyor 3 yıl Spotify kullanıcı bilgileri internete sızdı 3 yıl 79 Dolar’a 11.6inç ekranlı dizüstü bilgisayar 3 yıl iPhone 7 ile Home butonu değişebilir 3 yıl Nokia, giyilebilir cihaz firması Withings’i satın alıyor 3 yıl Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor 3 yıl Raspberry Pi'ye 8 megapixellik Sony kamera desteği 3 yıl Steam, Lionsgate ortaklığı ile film kiralama hizmeti sunmaya başladı 3 yıl Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda 3 yıl İşte Android'e gelecek yeni özellikler 3 yıl Meizu’dan 90$’a akıllı telefon 3 yıl Lumia 950 XL alana, Lumia 950 bedava 3 yıl Alman nükleer santrallerinde usulsüzlük skandalı 3 yıl Silikon Vadisi’nin en çok kâr eden 10 teknoloji şirketi 3 yıl Samsung Gear S3 Eylül'de tanıtılacak, lüks versiyon 2017'de 3 yıl Uzayda maraton koşan astronot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 3 yıl GDDR5X destekli Nvidia GP104-400 çekirdeği de sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Philips, aydınlatma bölümünü satıyor 3 yıl Surface Phone için iddialı özellikler 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor Sonraki Rafadan Tayfa artık mobilde 3 yıl iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var 3 yıl Sandisk'ten iOS cihazlar için yeni nesil iXpand flaş sürücüler 3 yıl Tüm Apple Watch uygulamaları iPhone’dan bağımsız çalışabilecek 3 yıl Twitch'in arkadaş listesi değişiyor 3 yıl Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir 3 yıl Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft, Kinect'i nabız ölçer olarak da kullanmak istiyor 3 yıl Xiaomi Mi Band 2 göründü 3 yıl Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı 3 yıl iPhone satışları, 2014 öncesine dönebilir 3 yıl Bu otomobil hidrojenle çalışıyor 3 yıl HP'nin Windows 10'lu canavarı Elite X3 Haziran'da piyasada olacak 3 yıl 26.yaş gününü kutlayan Hubble'dan 26 muhteşem fotoğraf 3 yıl Xiaomi Mi Max gün sayıyor 3 yıl AMD Radeon Pro Duo, Titan X’ten 1.5 kat daha güçlü 3 yıl Fiat Chrysler 1.1 milyon aracını geri çağırıyor 3 yıl Apple 2017'de iPhone 7S'i atlayıp doğrudan iPhone 8'e geçebilir 3 yıl Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu 3 yıl MSI’dan kompakt yapıda oyuncu sistemi: Aegis Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim