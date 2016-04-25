Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor

Google’ın uzun bir süredir Chrome OS platformunu Play Store mağazası ile destekleme planları yaptığı biliniyor. Geçen yıl, Android geliştiricilerinin, uygulamalarını App Runtime for Chrome – ARC adı verilen bir araç ile Chrome üzerinde denemelerine izin verilmişti. Projede sona yaklaşılıyor.

Bazı Chrome OS beta kullanıcılarının fark ettiği yeniliğe göre, halen geliştirme aşamasındaki Chrome OS 51 sürümünde, Android uygulamalarının çalışması için Ayarlar kısmına bir seçenek eklenmiş. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra, yeni bir Google Play Store uygulaması açılıyor ve kullanıcılara kısa bir bilgi veriliyor.

Bununla birlikte, Play Store mağazası çalışmıyor ve sürekli çöküyor. Kısa bir süre sonra ise, bu özelliğin 51 numaralı sürümden çekildiği görülmüş. Muhtemelen, kısa bir deneme aşaması sonrasında, nihai şekil verilmek üzere uygulama mağazası kullanımdan kaldırıldı.

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Hali hazırda, Chrome Web mağazası üzerinden pek çok Android uygulamasını indirmek ve çalıştırmak mümkün oluyordu. Google, bu uygulamaları Play Store for Chromebook üzerinden dağıtmayı ve böylece ekosistemler arasında bir bütünlük oluşturmayı amaçlıyor.

Chrome OS platformuna Material Design çizgilerini daha ağırlıklı bir şekilde yansıtacak olan Chrome OS 50 numaralı sürümü halen nihai kullanıma sunulmadı. Bu bakımdan, 51 numaralı sürümün bir süre daha geliştirme aşamasında kalması bekleniyor.