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Google Play Store artık çökmeyen uygulamalara öncelik verecek

Google, uygulama mağazasının arama algoritmasını geliştirerek çökmeyen sorunsuz uygulamaları üst sıralara taşımaya başladı. Değişiklikle birlikte karasız çalışan uygulamalar geri plana itilecek.
1 yıl
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19
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google bugün kullanıcıların çökmeyen uygulamaları bulma ihtimalini artırmak için Play Store'da bazı değişiklikler yaptığını açıkladı. Android geliştiricileri blog sayfasında yer alan açıklamaya göre, 1 yıldızlı yorumların yarısında uygulamanın kararlı çalışıp çalışmadığından bahsediliyor. Google bunu göz önünde bulundurarak arama sonuçlarını, daha yüksek kalitede uygulama ve oyunları ön plana çıkaracak şekilde düzenledi.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model 3'ün dokunmatik ekranını kurcalayabileceğiniz sayfa hazırlandı"
Şirket yaptığı açıklamada "Mümkün olan en iyi Google Play deneyimini sunma konusundaki çalışmalarımızın bir parçası olarak, arama ve keşif algoritmalarımızı, uygulama kalitesini yansıtacak şekilde geliştirdik. Bu yenilik Play Store'da, yüksek kaliteli uygulamaların düşük kaliteli benzer uygulamalardan (örneğin daha sık çöken) daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacak." dedi. Yani artık Play Store'daki arama sonuçlarında çökmelere ve diğer performans sorunlarına neden olan uygulamalar gösterilmeyecek.  
Öte yandan bu algoritmanın Play Store uygulama mağazasında şimdiye kadar kullanılmaması ve kararlı şekilde çalışan uygulamaların ön plana çıkarılmaması büyük bir eksiklikti. En azından bundan sonra arama sonuçlarında daha kaliteli uygulamaların üst sıralara taşınacak olması sevindirici. Sisteme yük bindiren, aşırı pil tüketimine neden olan ve sıklıkla çöken uygulamaların geri plana itilmesi geliştiricileri de performans odaklı ve kararlı çalışan uygulamalar yapmaya teşvik edecek.

https://android-developers.googleblog.com/2017/08/how-were-helping-people-find-quality.html Yorum Yaz
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Tesla Nikola 1 yıl en beğenilen
Facebook uygulamasini direk kaldirsinlar o zaman
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reshthesucker 1 yıl
Hmmm.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Mağazada uygulama kalmaz ki o zaman ;)
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___Lawyer___ 1 yıl
Bu kadar basit şeyleri Google neden hala hayata geçirmeye çalışıyor. Bunlar zaten olmalıydı play store bu hamlelerin geç yapılması yüzünden geri kaldı.
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Meka_4756 1 yıl
Mantıksız. Zaten yıldızı yüksek olan uygulamalar üst sıralarda oluyordu. Google çöken uygulamaların geliştiricilerle direk olarak iletişime geçip çözmeli.
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Zafer Korkmaz 1 yıl
Saçma adamın telefonu yetersiz diye oyun kapanmasından neden ben sorumlu tutuluyim ? Eğer oyundaki bir hata nedeniyle atarsa tamam ama RAM Kapasitesini aşması vs. tamamen kullanıcının çöp telefonuyla alakalı.
Şimdi derseniz o zaman o telefonu kaldır 5000 tane telefonu tek tek bulup kaldırmak ne kadar zor biliyor musunuz.
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reshthesucker 1 yıl
Hmmm.
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mıknatıs20 1 yıl
Benim S6 mda Google Play Store un kendisi sürekli hata verip çöküyor. Bu nasıl çözüme kavuşturulacak?
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El Fuego 1 yıl
iPhone al kurtul. Google g.tüne soksun marketini.
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alemburda34 1 yıl
Keske olumlu yazip yorumu gozuksun diye 1 yildiz verenlere oylama ve yorum yapma ozelligini kaldirsalar.
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likeablex 1 yıl
Android tarafı zor biraz. Binlerce çeşit var.
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elektrontan 1 yıl
Başlığı görür görmez tıkladım. Yerinde ve çoktan yapılması gereken bir hareket.
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Tesla Nikola 1 yıl en beğenilen
Facebook uygulamasini direk kaldirsinlar o zaman
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kadirirdem 1 yıl Tesla Nikola
Bende hiç çökme yapmadı (Mi 5)
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açmayın-bağıran-karı 1 yıl Tesla Nikola
Tesla Nikola
Facebook uygulamasini direk kaldirsinlar o zaman

Bende de daha hiç çökmedi (Xperia XA Ultra)
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