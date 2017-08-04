Google Play Store artık çökmeyen uygulamalara öncelik verecek

Google bugün kullanıcıların çökmeyen uygulamaları bulma ihtimalini artırmak için Play Store'da bazı değişiklikler yaptığını açıkladı. Android geliştiricileri blog sayfasında yer alan açıklamaya göre, 1 yıldızlı yorumların yarısında uygulamanın kararlı çalışıp çalışmadığından bahsediliyor. Google bunu göz önünde bulundurarak arama sonuçlarını, daha yüksek kalitede uygulama ve oyunları ön plana çıkaracak şekilde düzenledi.

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Şirket yaptığı açıklamada "Mümkün olan en iyi Google Play deneyimini sunma konusundaki çalışmalarımızın bir parçası olarak, arama ve keşif algoritmalarımızı, uygulama kalitesini yansıtacak şekilde geliştirdik. Bu yenilik Play Store'da, yüksek kaliteli uygulamaların düşük kaliteli benzer uygulamalardan (örneğin daha sık çöken) daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacak." dedi. Yani artık Play Store'daki arama sonuçlarında çökmelere ve diğer performans sorunlarına neden olan uygulamalar gösterilmeyecek.

Öte yandan bu algoritmanın Play Store uygulama mağazasında şimdiye kadar kullanılmaması ve kararlı şekilde çalışan uygulamaların ön plana çıkarılmaması büyük bir eksiklikti. En azından bundan sonra arama sonuçlarında daha kaliteli uygulamaların üst sıralara taşınacak olması sevindirici. Sisteme yük bindiren, aşırı pil tüketimine neden olan ve sıklıkla çöken uygulamaların geri plana itilmesi geliştiricileri de performans odaklı ve kararlı çalışan uygulamalar yapmaya teşvik edecek.

https://android-developers.googleblog.com/2017/08/how-were-helping-people-find-quality.html