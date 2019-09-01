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Google Play Store'daki tanıtım videoları otomatik olarak oynatılmaya başlanacak

Google Play Store'da artık uygulamaların ve diğer tüm ürünlerin tanıtım videoları otomatik olarak oynatılmaya başlanacak. Videolar, tıpkı Youtube'da olduğu gibi sessiz ve reklamsız olarak oynatılacak.
4 gün
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Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google, mobil uygulama mağazası Play Store için kısa süre önce materyal tasarımlı yeni bir arayüz yayınlamıştı. Beyaz rengin daha fazla hakim olduğu ve ikonların daha dairesel hatlara sahip olduğu bir tasarım kullanmaya başlamıştı. Yeni tasarım kullanıcıların bir kısmı tarafından beğeni alsa da hatrı sayılır düzeyde kötü yorum da almıştı.
Görünüşe bakılırsa, Google, Play Store konusunda bir süre daha eleştirilerin odağı olmaya devam edecek. Zira uygulamaya içerik üreticilerine yarar sağlayacağı düşünülen ama kullanıcılar tarafından oldukça sinir bozucu bulunacak yeni bir özellik geliyor.
Play Store'da artık uygulamaların ve diğer tüm ürünlerin tanıtım videoları otomatik olarak oynatılmaya başlanacak.
Videolar tıpkı Youtube'da olduğu gibi arka planda sessiz olarak oynayacak olsalar bile, bu yine de dikkat dağıtan unsurlar oldukları ve daha fazla veri tüketimine sebep olacakları gerçeğini değiştirmiyor.
Tanıtım videoları hem uygulamaların mağaza girişindeki ekran görüntülerinden önce hem de Google Play'in tanıtım alanlarında gösterilecek. Eğer kullanıcılar videoları sesli ve daha uzun süre izlemek isterlerse de Youtube'da olduğu gibi üzerilerine tıklayarak izleyebilecekler.
Google, yeni özelliğin içerik üreticilerine sağlayacağı katkıyı "daha fazla sayıda kullanıcının içeriğinizi bir bakışta keşfetmesine yardımcı olacak" şeklinde açıkladı.
Ancak içerik üreticilerinden bir kısmını zora sokacak bir durum da söz konusu. Google, "Para Kazanılan Play Store Videoları" başlığı altında geliştiricilerin 1 Kasım'a kadar tanıtım videolarındaki reklamları devre dışı bırakmaları gerektiğini açıkladı.
Bunun nedeni, eğer videolardan para kazanılıyorsa (yani, YouTube'da para kazanma özelliği etkinleştirildiyse veya para kazanma hak talepleri olan telif hakkıyla korunan içerik barındırıyorlarsa), kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilecek reklamlar gösterebilecek olmaları. Google, kullanıcıların bağımsız reklamlara maruz kalmalarını değil, direkt olarak içerik tanıtımlarını görmelerini istiyor.
Geliştiricilerin 1 Kasım'a kadar yapmaları gerekenler, videolardaki para kazanma özelliğini devre dışı bırakmak veya para kazanma hak talepleri olmadan yeni bir video yükleyip Google Play Console'da URL'yi güncellemek.


https://www.gsmarena.com/google_play_store_autoplay_videos-news-38971.php Yorum Yaz
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Eeltorm 3 gün
Özelliği kapatma seçeneği olur umarım.
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hasanandnexus 3 gün
Girince kasılma problemine çözüm bulsunlar önce. Resmen tangır tungur çalışıyor koca google nasıl mağaza yapmış anlamak güç.
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Celonfix 3 gün
Önbelleği boşu boşuna şişirecek bir özellik. Benzer özelliği YouTube'a getirmişlerdi.
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cem650 3 gün
ooo çok önemli bir haber, aylardır bunu bekliyordum çok iyi oldu.. elinize sağlık :)))
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gun 4 gün
Kötü bir özellik değil ki ? AppStore’da hali hazırda olan bir özellik. WiFi var ise otomatik oynatıyor, data yiyecek ise oynatmıyor ki bence o durumda bile oynatsa sorun olmaz ben bazen niye başlamıyor bu bile diye bekliyorum .
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