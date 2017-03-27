Google Play Store her hafta ücretsiz bir Android uygulaması sunmaya başladı

Google geçtiğimiz günlerde Play Store'u kullanıcılara her hafta ücretsiz bir Android uygulaması indirme imkânı sunmak üzere güncelledi. Yeni bölümde her hafta ücretsiz olarak sunulan ücretli bir uygulama yer alacak. İlk ücretsiz uygulama Cartoon Network’ün Adventure Time çizgi filmini temel alan Card Wars – Adventure Time isimli oyunu oldu.

Uygulama normalde 10.99 TL (2.99$) fiyat etiketine sahip ancak Google sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sunuyor. Oyunun iOS platformunda 3.99$ fiyatla satıldığını belirtelim. Google böyle bir güzelliği ilk kez yapmıyor. Arama devi 2015 yılında benzer bir haftalık promosyon gerçekleştirmişti ancak daha sonra bunu rafa kaldırdı.

App Store'da da benzer bir promosyon var

Her hafta ücretsiz uygulamalar sunan tek uygulama mağazası Google Play Store değil. Apple, App Store'da benzer bir promosyon uyguluyor ve iOS kullanıcılarından ücret talep etmeden "haftanın ücretsiz iOS uygulaması"nı sunuyor.

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Bu haftaki ücretsiz iOS uygulamasının normalde 3.99$ fiyatlı bir video kamera ve düzenleme uygulaması olan Musemage olduğunu belirtelim. Kullanıcılar bu hafta uygulamayı indirirse bu bedeli ödemek zorunda kalmayacaklar. Apple, her hafta hem oyun hem de verimlilik uygulamalarını ücretsiz olarak sunuyor. Google'ın da benzer bir hamle yapmasını bekliyoruz.

Google Play Store: Card Wars – Adventure Time