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Google Play Store her hafta ücretsiz bir Android uygulaması sunmaya başladı

Google'ın uygulama mağazası Play Store bundan böyle her hafta ücretsiz bir Android uygulaması indirme imkânı sunacak. İşte 10.99 TL değerindeki ilk ücretsiz oyun...
2 yıl
18,4b
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19
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google geçtiğimiz günlerde Play Store'u kullanıcılara her hafta ücretsiz bir Android uygulaması indirme imkânı sunmak üzere güncelledi. Yeni bölümde her hafta ücretsiz olarak sunulan ücretli bir uygulama yer alacak. İlk ücretsiz uygulama Cartoon Network’ün Adventure Time çizgi filmini temel alan Card Wars – Adventure Time isimli oyunu oldu.
Uygulama normalde 10.99 TL (2.99$) fiyat etiketine sahip ancak Google sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sunuyor. Oyunun iOS platformunda 3.99$ fiyatla satıldığını belirtelim. Google böyle bir güzelliği ilk kez yapmıyor. Arama devi 2015 yılında benzer bir haftalık promosyon gerçekleştirmişti ancak daha sonra bunu rafa kaldırdı.

App Store'da da benzer bir promosyon var

Her hafta ücretsiz uygulamalar sunan tek uygulama mağazası Google Play Store değil. Apple, App Store'da benzer bir promosyon uyguluyor ve iOS kullanıcılarından ücret talep etmeden "haftanın ücretsiz iOS uygulaması"nı sunuyor.
Ayrıca Bkz. "Opera Mini'ye Facebook bildirim çubuğu ve indirilebilir içerik tarama özelliği geldi"
Bu haftaki ücretsiz iOS uygulamasının normalde 3.99$ fiyatlı bir video kamera ve düzenleme uygulaması olan Musemage olduğunu belirtelim. Kullanıcılar bu hafta uygulamayı indirirse bu bedeli ödemek zorunda kalmayacaklar. Apple, her hafta hem oyun hem de verimlilik uygulamalarını ücretsiz olarak sunuyor. Google'ın da benzer bir hamle yapmasını bekliyoruz.
Google Play Store: Card Wars – Adventure Time

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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Bu uyduruk oyunu kim oynar?
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HAAltuntas 2 yıl
Nereden takip edeceğimize dair bir bilgi yok haberde rastgele mi bulacağız yoksa haber mi eksik?
1 Yanıt Yanıtla +3
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superspeeed 2 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
Nereden takip edeceğimize dair bir bilgi yok haberde rastgele mi bulacağız yoksa haber mi eksik?

sanırım karambole denk gelecek
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DH Misafiri 2 yıl
neredeyse 1 yıldır sitenize hiç girmedim artık şu dandik arayüzünüzü ve sitenizi logonuzu bir değiştirin allah rızası için bir yenilenin
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Deleted_User-04 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
neredeyse 1 yıldır sitenize hiç girmedim artık şu dandik arayüzünüzü ve sitenizi logonuzu bir değiştirin allah rızası için bir yenilenin

+1
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mikailc78 2 yıl
Buna 10 dolar veren insanlar var mıymış? saçmasapan bir oyun.. Bedava olmasaymış daha iyiymiş
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apodur 2 yıl
bence yerli yapım oyunlara önem/destek vermeliyiz.
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Ridianod 2 yıl
Arkadaşlar her gün bedava uygulama sekmesi nerede acaba ? Bulamadım ben onu. 20 kuruşa düşen var ama...
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kadirirdem 2 yıl
Madem bir iyilik yapacaklar,adam gibi uygulamaları koysunlar.
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Pcoyuncy 2 yıl
20 kuruşa düşenler oluyordu onu bedava mı yaptılar ki?
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axaxa 2 yıl
Çok yaratıcı olmuş :))
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drjacob 2 yıl
buda bir şeydir en azından
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esmerbuyucu 2 yıl
Apple ne yaparsa onu yapıyorlar.
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