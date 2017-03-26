Opera Mini'ye Facebook bildirim çubuğu ve indirilebilir içerik tarama özelliği geldi

Mobil platformun popüler tarayıcılarından biri olan Opera Mini'nin Android versiyonu için yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme, tarayıcının sıkıştırma teknolojisini geliştirirken, kullanıcıların sayfaları orijinal boyutunun %10'u kadar sıkıştırarak çevrimdışı kullanım için kaydetmelerine olanak tanıyor. Açıklamada belirtildiğine göre sıkıştırma, önemli içeriğin gereksiz öğelerden arındırılarak kaydedilmesini sağlıyor.

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Dikkat çeken yeni bir özellik de Aşırı (Extreme) veri tasarrufu modundayken otomatik olarak sosyal medya, MP3 ve film indirme sitelerinin doğrudan indirme bağlantılarını taraması. İndirilebilir içerikler, ekranın üst kısmında açılan bir menüde görünüyor ve böylece aradığınız şeyi bulmanız da kolaylaşıyor. Otomatik tarama özelliğinin Facebook, Pagalworld, Tubidy, DJPunjab ve benzeri siteleri kapsadığını belirtelim. Opera, listenin önümüzdeki günlerde büyümeye devam edeceğini söyledi.

Android için güncellenmiş Opera Mini'yi kullanarak Facebook'a giriş yaptıktan sonra hızlı ayarlar menüsünün altına bir "Facebook bildirim çubuğu" ekleniyor. Bildirim çubuğu yeni arkadaşlık istekleri, mesajlar ve sizi ilgilendiren gönderilerden hızlı bir şekilde haberdar olmanızı sağlamak için tasarlanmış. Yeni Opera Mini güncellemesi ayrıca ilgi alanınıza yönelik haberler önermek için okuma alışkanlıklarınızı öğrenen yerleşik bir yapay zekaya dayalı haber besleme özelliği sunuyor.

Bahsettiklerimizden farklı olarak yeni güncelleme, indirme yöneticisi kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler ve sorun gidermek için çeşitli hata düzeltmeleri getiriyor. Android kullanıcıları, Play Store'dan güncellenmiş Opera Mini'yi indirebilirler.

Google Play Store: Opera Mini web tarayıcı

http://www.opera.com/blogs/mobile/2017/03/opera-mini-brings-faster-access-downloads-ways-interact-favorite-online-content/