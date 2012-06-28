Google, Play Store internet sitesini uygulama güncelleme ve silme desteğiyle güncelledi

Her yıl düzenlediği geliştirici konferansında yeni donanım ürünlerini ve Android 4.1 sürümünü tanıtan Google, sessiz sakin bir şekilde diğer servislerini yeni Jelly Bean için güncelledi. Maps, Earth, Youtube, Google+ ve diğer mobil uygulamaların yanı sıra Google tarafından sunulan tüm dijital içerikleri yapısında barındıran Play Store mağazasında da bazı değişiklikler yapıldı.

Uygulama, müzik, kitap, film, televizyon dizileri, telefon, tablet, hoparlör gibi ürünlerin satıldığı Google Play'in 'Android Uygulamalarım' bölümü, yeniden tasarlamış bir kullanıcı arayüzü ile güçlendirildi. Birden fazla cihazın içeriklerini yönetmek çok daha kolay hale getirildi ve artık uygulamaların internet sitesi üzerinden güncellenebilmesi, tamamen kaldırılabilmesi desteği eklendi. Google hesabınızı eklediğiniz cihazların ufak görüntüleri de Play mağazası üzerinde sergilenecek.

Mountain View merkezli internet devi, ayrıca uygulama güncellemeleri konusunda çok önemli bir yeniliğe imza attı. Eskiden bir oyun ya da uygulama güncellendiğinde bu içeriğin APK dosyasını tekrar indirmemiz gerekiyordu. Fakat artık güncelle butonuna bastığınızda sadece APK'nın değişime uğrayan ve eklenen yeni dosyaların bulunduğu kısım indirilecek. Bu sayede Play Store'un veri kullanımı ciddi şekilde düşüş yaşayacak ve güncellemeler çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Ücretli uygulamalar hususunda ise; bazı güvenlik önlemleri alındı. Bundan sonra Play Store üzerinden satın alacağınız içerikler, sadece cihazınızın Android Device ID'si ile kullanılabilecek şekilde şifrelenecek. Böylece Root yetkisine sahip aygıtların sistem dosyaları arasından kopyalanan APK'lar, direk diğer cihazlara yüklenemeyecek. Korsan yazılım kullanımında bu düzenlemeden sonra düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

http://www.theverge.com/2012/6/27/3121959/google-play-website-update-uninstall-android-apps