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Google, Play Store internet sitesini uygulama güncelleme ve silme desteğiyle güncelledi

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Her yıl düzenlediği geliştirici konferansında yeni donanım ürünlerini ve Android 4.1 sürümünü tanıtan Google, sessiz sakin bir şekilde diğer servislerini yeni Jelly Bean için güncelledi. Maps, Earth, Youtube, Google+ ve diğer mobil uygulamaların yanı sıra Google tarafından sunulan tüm dijital içerikleri yapısında barındıran Play Store mağazasında da bazı değişiklikler yapıldı.
Uygulama, müzik, kitap, film, televizyon dizileri, telefon, tablet, hoparlör gibi ürünlerin satıldığı Google Play'in 'Android Uygulamalarım' bölümü, yeniden tasarlamış bir kullanıcı arayüzü ile güçlendirildi. Birden fazla cihazın içeriklerini yönetmek çok daha kolay hale getirildi ve artık uygulamaların internet sitesi üzerinden güncellenebilmesi, tamamen kaldırılabilmesi desteği eklendi. Google hesabınızı eklediğiniz cihazların ufak görüntüleri de Play mağazası üzerinde sergilenecek.
Mountain View merkezli internet devi, ayrıca uygulama güncellemeleri konusunda çok önemli bir yeniliğe imza attı. Eskiden bir oyun ya da uygulama güncellendiğinde bu içeriğin APK dosyasını tekrar indirmemiz gerekiyordu. Fakat artık güncelle butonuna bastığınızda sadece APK'nın değişime uğrayan ve eklenen yeni dosyaların bulunduğu kısım indirilecek. Bu sayede Play Store'un veri kullanımı ciddi şekilde düşüş yaşayacak ve güncellemeler çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.
Ücretli uygulamalar hususunda ise; bazı güvenlik önlemleri alındı. Bundan sonra Play Store üzerinden satın alacağınız içerikler, sadece cihazınızın Android Device ID'si ile kullanılabilecek şekilde şifrelenecek. Böylece Root yetkisine sahip aygıtların sistem dosyaları arasından kopyalanan APK'lar, direk diğer cihazlara yüklenemeyecek. Korsan yazılım kullanımında bu düzenlemeden sonra düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 

http://www.theverge.com/2012/6/27/3121959/google-play-website-update-uninstall-android-apps Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Bu özellik geçen haftadan beri kullanılamıyor sadece yükleme yapılabiliyor. Tekrar silmek mümkün mü lütfen yardımcı olun...
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DH Misafiri 6 yıl
mrb
birşey sormak istiyorum. galaxy note kullanıcısıyım uygulama indirdiyorum daha sonra beğenmeyip siliyorum. ancak bu tüm uygulamalarım arasında listede kalıyor bu listeyi silme şansım var mı?
markete giriyorum menu-uygulamalarım-tümü sıralama bu olsa gerek yanılmıyorsam tümü yazan yerde kullanmadıgım ancak daha önce indirdiğim uygulamaların isimleri var bu listedeki isimleri nasıl silerim
şimdiden teşekkürler
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Bl00dyHell 6 yıl
Güzel bir güncelleme olmuş. Eksikliği hissediliyordu.
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Pardus Linux 6 yıl
"Her yıl düzenlediği geliştirici konferansında yeni donanım ürünlerini ve Android 4.1 sürümünü tanıtan Google..."
Bu cümlede anlatım bozukluğu yapmışsınız sanki Google her sene 4.1 sürümünü tanıyormuş gibi bir anlam ortaya çıkmış düzeltmek gerekirse şu şekilde olabilir:
"Her yıl düzenlediği geliştirici konferansında yeni donanım ürünlerini ve Android sürümlerini tanıtan Google..."

Neyse habere gelecek olursam güncellemede sadece güncellenen parçaların indirilecek olması kota dostu bir uygulama olacaktır oldukça gerekliydi zaten, iyi düşünülmüş...
Fakat bu ID olayı korsasanı vuracaktır neyse buda güzel sonuçta bazı geliştiricilerin korsan dolayı Android'e yanaşmaması sorunu ortadan kalkacaktır ama korsancılar için biraz kötü olacak. Birde bu olyı biraz daha açarmısınız mesela cihaza özel olacaksa ben uygulamayı aldıktan sonra kendi hesabımla başka bir cihazda kullanamayacaksam bu kötü olur.
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BERAGORN 6 yıl
başlıkta virgül kullanılamıyor mu :D
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