Google Play Store'un tasarımında yenilikler yapıldı

Google'ın uygulama marketi Play Store geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana yeni bir tasarıma bürünüyor. Şirketin materyal tasarım modeline uyarlanan Play Store'un son olarak yorum ve derecelendirme kısmı yeni bir tasarım güncellemesi aldı.

Kullanıcılardan beğeni aldı

Uygulamaların puanlandığı ve yorumların yer aldığı kısım, materyal tasarıma uygun olarak yenilendi. Öncelikle puanlamalar yine çizgi grafik şeklinde kaldı ancak tek renk yeşil olmak üzere yuvarlatılmış hatlara büründü. Oyunun kontrol ve oynanışıyla ilgili puanlamalar ise yuvarlak tasarımdan normal metin şekline çevrildi.

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En önemli yeniliklerden birisi ise yorumların puanlamalara görediyebiliriz. Eskiye oranla daha temiz ve düzenli bir görünüm kazanan uygulama, kullanıcılardan da oldukçabeğeni almış durumda. Yeniliklerin kısa süre içinde dünyadaki tümaktif olacağını belirtmeden geçmeyelim.