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Google Play Store'un tasarımında yenilikler yapıldı

Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana değişen tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanan Play Store'un yorum ve derecelendirme bölümleri de yeniden tasarlandı. İşte gelen yenilikler...
5 ay
11,3b
1
15
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın uygulama marketi Play Store geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana yeni bir tasarıma bürünüyor. Şirketin materyal tasarım modeline uyarlanan Play Store'un son olarak yorum ve derecelendirme kısmı yeni bir tasarım güncellemesi aldı.

Kullanıcılardan beğeni aldı

Uygulamaların puanlandığı ve yorumların yer aldığı kısım, materyal tasarıma uygun olarak yenilendi. Öncelikle puanlamalar yine çizgi grafik şeklinde kaldı ancak tek renk yeşil olmak üzere yuvarlatılmış hatlara büründü. Oyunun kontrol ve oynanışıyla ilgili puanlamalar ise yuvarlak tasarımdan normal metin şekline çevrildi.
En önemli yeniliklerden birisi ise yorumların puanlamalara göre listelenebilmesi diyebiliriz. Eskiye oranla daha temiz ve düzenli bir görünüm kazanan uygulama, kullanıcılardan da oldukça fazla beğeni almış durumda. Yeniliklerin kısa süre içinde dünyadaki tüm Play Store kullanıcılarında aktif olacağını belirtmeden geçmeyelim.

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matrix52 5 ay en beğenilen
2 aydır play store açınca telefon donuyor yemişim tasarımını. Eski sürüm yükleyince yağ gibi akıyor yeni telefon satılsın diye yapmadıkları şey yok.
2 Yanıt Yanıtla +11
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hakikidaredevil 5 ay
Neyin nerede olduğu belli olmayan. Güzel uygulamaları bulmanın zor olduğu. Aynı anda onlarca content yüklemeye çalıştığı için kaydirirken sürekli frame atlaması olan bir garip uygulama. Tamamen değişmesi lazım, app store'un çok gerisinde.
Neyin nerede olduğu belli olmayan. Güzel uygulamaları bulmanın zor olduğu. Aynı anda onlarca content yüklemeye çalıştığı için kaydirirken sürekli frame atlamas...
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ozmenakif 5 ay matrix52
matrix52
2 aydır play store açınca telefon donuyor yemişim tasarımını. Eski sürüm yükleyince yağ gibi akıyor yeni telefon satılsın diye yapmadıkları şey yok.

Bir sürü alakasız program da google play hizmetlerine bağlanmış, play store ve play hizmetlerini kaldırınca hiç bir program düzgün çalışmıyor neredeyse. Tamamen yeni ürün satmaya yönelik sistem var
matrix522 aydır play store açınca telefon donuyor yemişim tasarımını. Eski sürüm yükleyince yağ gibi akıyor yeni telefon satılsın diye yapmad...
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1 Avatar
maxmania 5 ay
puanlama bölümünü berbat etmişler, yorum bölümü okunabilirliği artmış. benim gözümde en büyük eksiği flaş indirim bölümünü kaldırmaları ve çok satanlar bölümünün saçma sapan uygulama ve oyunlarla dolması.
indirim başlığını açıp, enler bölümüne kişiselleştirme özelliği getirseler de aradığımızı daha rahat bulabilsek. banane iddia kuponunun, sınav sorunlarının çakma uygulamalarından.
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ozandemir- 5 ay
Bence uygulama veya oyun ararken sonuçların yoruma indirilme sayısı vs sıralanabilmesi elzem bi özellik neden koymazlar anlamam
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Kayrabey 5 ay
Bir kere en büyük eksiklik bana kalırsa indirimdeki ürünler başlığı.
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expressimo 5 ay
Bırakın tasarımını yenilemeyi,kodlama ile yeni store yapsanız toplayamazsınız.
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ALKaraca 5 ay
Yalp Store kullanıyorum.Rahatım.
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Mars Portakalı 5 ay
Çöplük Store :D
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matrix52 5 ay en beğenilen
2 aydır play store açınca telefon donuyor yemişim tasarımını. Eski sürüm yükleyince yağ gibi akıyor yeni telefon satılsın diye yapmadıkları şey yok.
2 Yanıt Yanıtla +11
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ozmenakif 5 ay matrix52
matrix52
2 aydır play store açınca telefon donuyor yemişim tasarımını. Eski sürüm yükleyince yağ gibi akıyor yeni telefon satılsın diye yapmadıkları şey yok.

Bir sürü alakasız program da google play hizmetlerine bağlanmış, play store ve play hizmetlerini kaldırınca hiç bir program düzgün çalışmıyor neredeyse. Tamamen yeni ürün satmaya yönelik sistem var
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jimhendrix 5 ay matrix52
matrix52
2 aydır play store açınca telefon donuyor yemişim tasarımını. Eski sürüm yükleyince yağ gibi akıyor yeni telefon satılsın diye yapmadıkları şey yok.

Store ve hizmetleri 2014 sonu sürümlerine aldım. Akıyor alet. Güncellediği için ihtiyacım olduğunda etkinleştiriyorum. Tel 4.4.2 note2.
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hakikidaredevil 5 ay
Neyin nerede olduğu belli olmayan. Güzel uygulamaları bulmanın zor olduğu. Aynı anda onlarca content yüklemeye çalıştığı için kaydirirken sürekli frame atlaması olan bir garip uygulama. Tamamen değişmesi lazım, app store'un çok gerisinde.
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WB 5 ay
Tasarimi degil, icerigi duzelt sen hala anlamadin mi..
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Das Boot 5 ay
Uzun zaman oldu bana geleli
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