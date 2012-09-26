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Google Play Store'da 0.25$'lık uygulama promosyonu başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
25
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bugün 25 milyar indirme barajını aştığı duyurulan Play Store'da ünlü oyun stüdyolarının popüler yapımlarıını %75'i aşan indirimlerle satın alabilmeyi mümkün kılan 0.25$'lık uygulama promosyonu resmen başladı. Kampanya kapsamında belirli bölgelerde özel müzik, film, kitap ve dergi koleksiyonlarını uygun fiyatlarla satışa sunan Google, bu tür içeriklerin erişilebilir olmadığı Türkiye gibi ülkeler için geçtiğimiz dönemlerde hayata geçirdiği indirim fırsatlarını çok daha ucuz bir şekilde tekrar tüketiciyle buluşturdu.
Angry Birds Space Premium, The Cat in the Hat - Dr. Seuss, OfficeSuite Pro 6 + (PDF & HD), Granny Smith, runtastic PRO, Asphalt 7: Heat, Ocean HD, Draw Something, Clouds & Sheep Premium, Let's Create! Pottery, Tasks, Sudoku, NFL Kicker 13 ve Symphony of Eternity içeriklerini hemen şimdi 0.25$'a edinebilirsiniz. Hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen kampanyanın ana sayfasına buradan ulaşarak ilerleyen günlerde eklenecek yeni içerikleri takip edebilirsiniz.
Resmi Android blogu aracılığıyla 25 milyar indirmeye ulaştıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirten dijital içerik bölümünün başındaki isim olan Jamie Rosenberg, sonraki 25 milyar indirme için beklemede olduklarını belirterek sözlerini noktalamıştı. 25 milyar barajı için 0,25$'lık uygulamalar dağıtan Google'ın ilerleyen dönemlerde elde edeceği indirme rakamları hususundaki başarılarda bizlere çok daha avantajlı fırsatlar sunacağını söyleyebiliriz. 

https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_celebrate_25_billion Yorum Yaz
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Makaroncu 7 yıl en beğenilen
marancı
Runtastic cok iyi oldu asphalt 7 yi almistim cok onceden ama neyse. Haber icin tesekkurler Bilal bey acimadim 5 tane urun aldim

Acımayıp tam 1.25$ harcamışsın vay be...
marancıRuntastic cok iyi oldu asphalt 7 yi almistim cok onceden ama neyse. Haber icin tesekkurler Bilal bey acimadim 5 tane urun aldim
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1 Yanıt Yanıtla +4
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BERK BEY 7 yıl
0.25 vercegine babasinin hayrina beles dagitsin:)
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DH Misafiri 7 yıl
0,25 diyolar bende 1,25 aldı geri iade ettim bende ama 1 dolar geri vermedi
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SpHinx. 7 yıl
ücretli uygulamalar reklamsız olduğu için güzel oluyor ama birazda ücretsiz uygulama koysa daha iyi olurdu
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cagataykoroglu 7 yıl
Alayı çöp. 25 cent olsa ne olur olmasa ne olur?
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Mr.Legend 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
Alayı çöp. 25 cent olsa ne olur olmasa ne olur?

Yav He He
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wildlove 7 yıl
ulan binlerce lira telefona bayinirsiniz sonra ekmekten ucuz uygulamalara beles olsun dersiniz. dayakliksiniz pus dh oluculeri.
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strathmorea 7 yıl
Kadirhan96
marancıRuntastic cok iyi oldu asphalt 7 yi almistim cok onceden ama neyse. Haber icin tesekkurler Bilal bey acimadim 5 tane urun aldim
Acımayıp tam 1.25$ harcamışsın vay be...

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) koptum ya :D
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Puzzles 7 yıl
Güzel kampanya ancak genelde illegal indirilip crack ile kullanılıyor programlar
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elmek6 7 yıl
bu kadar ucuza gorunce resimlerine bakip aldim :) acaba su yasli kadinli oyunuda mi alsaydim ???
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adını nick koydum 7 yıl elmek6
elmek6
bu kadar ucuza gorunce resimlerine bakip aldim :) acaba su yasli kadinli oyunuda mi alsaydim ???

Bedava yükledim yaşlı kadınlı oyunu. Süper
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Public_Enemy 7 yıl
bende kim para verip alıyor diye merak eder dururdum :)
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emreee85 7 yıl
Office ve runtastic uygulamalarını aldım. Oyun olarak pottery aldım.
Millet smart Phone alabiliyor ama çeyrek dolar bi uygulamaya veremiyor. Sonra da neden en iyi oyunlar ve uygulamalar ios 'a çıkıyor diye ağlıyor.
Pc' de ve konsollarda anlarım pahalıdır, bizim alım gücümüzün üzerinde fiyatlar var ama şu fiyatlara bile korsan kullanımı anlayamıyorum.
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4Crumby 7 yıl
Bu firmalar durumu anlamak istemiyo galiba cogu kisi hala telefona kredi karti numarasi girmeye cekiniyo bu hack ve virus olaylari nedeniyle yoksa uygulamayi alan adam zaten 25centle 1 dolarin kiyaslamasini yapmaz sonucta adam o telefona milyarlar saymis. Tamam kampanya yapsinlar ama insanlari alisverise tesvik etmek icin once guvenli alisveris konusunda insanlari bilgilendirmeleri lazim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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emreee85 7 yıl 4Crumby
4Crumby
Bu firmalar durumu anlamak istemiyo galiba cogu kisi hala telefona kredi karti numarasi girmeye cekiniyo bu hack ve virus olaylari nedeniyle yoksa uygulamayi alan adam zaten 25centle 1 dolarin kiyaslamasini yapmaz sonucta adam o telefona milyarlar saymis. Tamam kampanya yapsinlar ama insanlari alisverise tesvik etmek icin once guvenli alisveris konusunda insanlari bilgilendirmeleri lazim.

Sanal Kart kullanıp sıfır risk ile alışveriş yapabilirsiniz.
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