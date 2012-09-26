Google Play Store'da 0.25$'lık uygulama promosyonu başladı





Bugün 25 milyar indirme barajını aştığı duyurulan Play Store'da ünlü oyun stüdyolarının popüler yapımlarıını %75'i aşan indirimlerle satın alabilmeyi mümkün kılan 0.25$'lık uygulama promosyonu resmen başladı. Kampanya kapsamında belirli bölgelerde özel müzik, film, kitap ve dergi koleksiyonlarını uygun fiyatlarla satışa sunan Google, bu tür içeriklerin erişilebilir olmadığı Türkiye gibi ülkeler için geçtiğimiz dönemlerde hayata geçirdiği indirim fırsatlarını çok daha ucuz bir şekilde tekrar tüketiciyle buluşturdu.

Resmi Android blogu aracılığıyla 25 milyar indirmeye ulaştıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirten dijital içerik bölümünün başındaki isim olan Jamie Rosenberg, sonraki 25 milyar indirme için beklemede olduklarını belirterek sözlerini noktalamıştı. 25 milyar barajı için 0,25$'lık uygulamalar dağıtan Google'ın ilerleyen dönemlerde elde edeceği indirme rakamları hususundaki başarılarda bizlere çok daha avantajlı fırsatlar sunacağını söyleyebiliriz.

https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_celebrate_25_billion