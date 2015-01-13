Google Play geçtiğimiz yıl App Store'dan daha fazla büyüme gösterdi

Geliştirici sayısı 388 bine ulaşan Google Play'i 282 bin geliştirici ile App Store ve 48 bin geliştirici ile Amazon uygulama mağazası takip etti. Google Play bir önceki yıla göre %200'ü aşan büyüme rakamına ulaşırken Amazon'un büyüme oranı %190, App Store büyüme oranı ise %160 seviyesinde oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

appFiguresa isimli mobil uygulama araştırma şirketi 2014 yılında mobil uygulama mağazalarına ilişkin raporunu yayınladı. Raporda ilk dikkat çeken nokta Google Play uygulama mağazasının ilk defa bir yıl içinde yeni yayınlanan uygulama sayısında App Store'u geride bırakmayı başarması oldu.Ayrıca en çok uygulama barındıran mağaza da 1.43 milyon uygulama ile Google Play oldu. App Store 1.21 milyon uygulama barındırırken geçtiğimiz yıl %90 lık artış gösteren Amazon uygulama mağazası 293 bin uygulamada sayısına ulaştı.2015 yılında daha da yaygınlaşması beklenen akıllı saatlerinde uygulama sayısını daha da arttıracağı düşünülüyor.