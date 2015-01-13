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Google Play geçtiğimiz yıl App Store'dan daha fazla büyüme gösterdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Google Play geçtiğimiz yıl App Store'dan daha fazla büyüme gösterdi
appFiguresa isimli mobil uygulama araştırma şirketi 2014 yılında mobil uygulama mağazalarına ilişkin raporunu yayınladı. Raporda ilk dikkat çeken nokta Google Play uygulama mağazasının ilk defa bir yıl içinde yeni yayınlanan uygulama sayısında App Store'u geride bırakmayı başarması oldu.

Geliştirici sayısı 388 bine ulaşan Google Play'i 282 bin geliştirici ile App Store ve 48 bin geliştirici ile Amazon uygulama mağazası takip etti. Google Play bir önceki yıla göre %200'ü aşan büyüme rakamına ulaşırken Amazon'un büyüme oranı %190, App Store büyüme oranı ise %160 seviyesinde oldu.
 
Google Play geçtiğimiz yıl App Store'dan daha fazla büyüme gösterdi

Ayrıca en çok uygulama barındıran mağaza da 1.43 milyon uygulama ile Google Play oldu. App Store 1.21 milyon uygulama barındırırken geçtiğimiz yıl %90 lık artış gösteren Amazon uygulama mağazası 293 bin uygulamada sayısına ulaştı.2015 yılında daha da yaygınlaşması beklenen akıllı saatlerinde uygulama sayısını daha da arttıracağı düşünülüyor. 

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gurkanse 4 yıl
apple store kaliteli
google play store ÇÖP he yavru ergenler he.bilmeyenler lütfen körü körüne apple'ı savunmaya devam etsin.
lg g2 ve ipad mini 3g kullanıyorum.
bu kıyaslamayı yapanlar iphone (hesap makinesi) kullanmaya devam etsin.
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OverClocK1ng 4 yıl
Yok yok. Yalandır o. Windows Phone daha fazla göstermiştir.
Şimdi 1-2 sempatizan çıkar ve bana "Sen niye Microsoft'tan bu kadar nefret ediyorsun" der.
Onun için yazmadığımı bilsinler.
Yukarıdakini söyleme nedenim, bazı arkadaşların "Windows Phone hızla yükseliyor, Google ve Android ise kan kaybediyor, hızla düşüyor" demeleri.
Dediklerini hatırlatayım diye Yalandır dedim. Haberi okusunlar...
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Erasmus78 4 yıl
Android markette temalar ve duvar kağıtları hala uygulamadan sayılıyor mu? Sayılıyor ise çok normal. :D
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_botturgec_ 4 yıl
Herkesin dediği gibi kaliteli uygulama önemli. O kadar fazla saçma sapan uygulama dolu ki market 15 yaş altı veletler işgal etmiş durumda marketi.

Uygulama yorumlara girmiyorum bile :)
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TheCapedCrusader 4 yıl
Google market çöp diyenler için ip4s kullanıcısı olarak appstore'da da hiç bir şey yok. Farklı ve ilgi çekici hiç bir şey bulamadım
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MegaWolt38 4 yıl
Android sisteminin kendisi ve marketi dahil çöplükle dolu.
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TurboBoosted 4 yıl
google markette işe yaramayan abuk sabuk bir sürü app var. önüne gelen her app'yi kabul etmemesi lazım google'ın. apple store daha kaliteli.
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doctor_bey 4 yıl
Bir uygulamanın 100 tane parodisini yaparlarsa; uygulama diye saçma sapan şeyler koyarlarsa tabikide geçerler App Store'u. Fakat App Store'da ki içeriğin kalitesinden bahsetmeme gerek yok sanırım
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Xabir 4 yıl
Kamyon Sürme, Tofaş Park etme gibi uygulamalarla geçse ne olur? İçerik konusunda App Store çok çok önde.
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javaprof 4 yıl
google iki yüzlü türk düşmanı bir firmadır üçüncü dünya ülkelerinden bile paralı uygulama kabul edrken türkiye gibi dünyanın en büyük 17. ekonomisinden uygulama kabul etmemektedir üstelik bir çok google hizmeti de türkiyeye ya geç geldi ya da hiç yok apple ise uyguladığı yüksek geliştirci ödemeleri yüzünden gözümden düşmüştür üstelik te yeni zamlar yolda amazon hakkında bir bilgim yok ama sanırım 293 bin uygulama wp uygulamalarıyla başa baş.androidin çakma store u bile bazı işletim sistemleri ile yarış edebiliyor mobage de var üstelik çinli play store.
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GylR? 4 yıl
Aynı uygulamanın 10 tane kopyası yayınlanıyor. Normal.
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