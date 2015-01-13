Google Play geçtiğimiz yıl App Store'dan daha fazla büyüme gösterdi

Geliştirici sayısı 388 bine ulaşan Google Play'i 282 bin geliştirici ile App Store ve 48 bin geliştirici ile Amazon uygulama mağazası takip etti. Google Play bir önceki yıla göre %200'ü aşan büyüme rakamına ulaşırken Amazon'un büyüme oranı %190, App Store büyüme oranı ise %160 seviyesinde oldu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
google play store ÇÖP he yavru ergenler he.bilmeyenler lütfen körü körüne apple'ı savunmaya devam etsin.
lg g2 ve ipad mini 3g kullanıyorum.
bu kıyaslamayı yapanlar iphone (hesap makinesi) kullanmaya devam etsin.
Şimdi 1-2 sempatizan çıkar ve bana "Sen niye Microsoft'tan bu kadar nefret ediyorsun" der.
Onun için yazmadığımı bilsinler.
Yukarıdakini söyleme nedenim, bazı arkadaşların "Windows Phone hızla yükseliyor, Google ve Android ise kan kaybediyor, hızla düşüyor" demeleri.
Dediklerini hatırlatayım diye Yalandır dedim. Haberi okusunlar...
Uygulama yorumlara girmiyorum bile :)