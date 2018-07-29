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Google Play mağazasında madencilik uygulamalarına yasak

Telefonunuzun kaynaklarını kullanarak kripto para madenciliği yapan uygulamalara Google Play mağazasında yasak geldi. Bundan sonra bu tür uygulamaları yayınlamak mümkün olmayacak.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Madencilik ekipmanları ile değil de yazılım tabanlı madencilik yapabildiğiniz çözümler son dönemde oldukça revaçta. İnternet sitelerinin yanında mobil dünyada da bol bol bu tür uygulamalara rastlamak mümkün. Google ise kendi mağazasında sert tedbir aldı.

Sert tedbirler

Google Play geliştirici politikalarında yapılan son değişiklik ile artık mobil cihazlarda madencilik yapan uygulamaların yayınlanması yasaklandı. Değişiklik ilk etapta yüklenecek veya güncelleme alacak uygulamalara yasak getiriyor. Zaman içerisinde mevcut uygulamalar da taramadan geçerek engellenecek.

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Google Chrome tarayıcısı üzerinde de bir süre önce madencilik yapan eklentilere yasak gelmişti. Artık hem web hem de mobil tarafta madencilik çözümleri yasaklanmış oldu. Hali hazırda indirilmiş uygulamalar kullanılmaya devam edecek.

Diğer taraftan çocuklara yönelik olmasına rağmen yetişkin içeriklere yer veren uygulamalar da yasaklandı. Özellikle YouTube üzerinde çocuklara yönelikmiş gibi görünen ancak suiistimale varan içerikler sunan videolar çok eleştiriliyor. Google mobil tarafta da buna tedbir aldı.

Son olarak aynı içeriği barındıran ve birbirini taklit eden uygulamalar, resmi bir kuruluş kılıfına bürünerek reklam yapan uygulamalar ve silaha özendiren uygulamalar da yasaktan nasibini aldı. Bugünden itibaren bu uygulamaları yüklemek veya güncellemek yasak. Mevcut olanlar ise taramadan geçerek engellenecek. Bu yasakların Google geliştirici hesabını da yasaklamaya sebep olabileceğini hatırlatalım.

 

https://www.androidpolice.com/2018/07/26/google-bans-crypto-miners-repetitive-content-play-store/ Yorum Yaz
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alemburda34 9 ay en beğenilen
Mağazadan çıkartması iyi olmuş zaten madencilikle uğraşan adam donanım işini bilen adam apk ile bir şekilde yükler. Ancak uygulama mağazada olunca farklı düşünüp indiren normal kullanıcı oluyor.
Mağazadan çıkartması iyi olmuş zaten madencilikle uğraşan adam donanım işini bilen adam apk ile bir şekilde yükler. Ancak uygulama mağazada olunca farklı düşünü...
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alemburda34 9 ay en beğenilen
Mağazadan çıkartması iyi olmuş zaten madencilikle uğraşan adam donanım işini bilen adam apk ile bir şekilde yükler. Ancak uygulama mağazada olunca farklı düşünüp indiren normal kullanıcı oluyor.
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