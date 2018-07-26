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Fortnite bir yıl içerisinde 4.5 milyar dolara uzanabilir

Aylık geliri 300 milyon doları aşan Fortnite bu hızla giderse bir yıl içerisinde 4.5 milyar dolara ulaşabilir. Ücretsiz olmasına rağmen oyun içi satışlarda rekor bir ilgi gözleniyor.
10 ay
2,4b
1
6
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasında pek çok yeni gelişmelere rağmen sürekli gündemde kalmayı başaran bir oyun var. Epic Games imzalı Fortnite oyunu, hızlı yükselişi ve patlama yapan gelirleri ile oyun dünyasının dikkatini çekiyor.

Gelirler tırmanıyor

Android versiyonu henüz çıkmayan oyun iOS, konsol ve masaüstü platformlarda toplam 1 milyar dolar gelir elde etti. Aylık 300 milyon dolar gelir seviyesine ulaşan oyun sadece mobil tarafta günlük 3 milyon dolar üretiyor.

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Otoriteler ücretsiz olmasına rağmen Fortnite oyununun kozmetik tarzı iç satışlar ile bu derece başarı elde etmesini incelemeye değer buluyor. Tahminler önümüzdeki bir yıl içerisinde Fortnite oyununun toplamda 4.5 milyar dolar gelire ulaşacağı yönünde.

Epic Games sadece oyun tarafında ilerlemek istemiyor. Espor sektörüne 100 milyon dolarlık bir yatırım yapan firma Fortnite turnuvaları ile ilgiyi arttırmayı planlıyor. Böylece oyunun hitap ettiği kitle genişlemiş olacak ve uzun dönemli bir etkileşim sağlanacak.

 

https://www.cnbc.com/2018/05/25/fortnite-video-games-esports.html? Yorum Yaz
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kımyasal 10 ay en beğenilen
Çekyata uzanır gibi o ne başlık
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ARTHUR. 10 ay
Bizim devlet böyle bir oyun yapsa cari açığımız 10 yılda kapanıyor, vay anasını be adamlarda ne para dönüyor, türkiyenin bütçesi kadar para kazanıyorlar :D
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Mars Portakalı 10 ay
Savaş biletinin verdiği içerikler gerçekten güzel, istedikleri fiyat öyle pahalı falan da değil. Diğer firmalar örnek almalı.
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V4LKyR 10 ay
Biraz izleyeyim dedim YouTube'dan... ne garip bir oyundur bu?
Yukarıdan önüne birşeyler düşüyor bir yapı oluşturuyor, onun üzerine çıkıyorsun vs, garip garip giysiler, ilginç silahlar vs...
BU NEDİR? BU YAPI NASIL BU KADAR PARA KAZANABİLİR?
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methotrexat 10 ay V4LKyR
oyun insanların eğlenmek için türettiği bir şey ama maalesef günümüzde özellikle çoğu online oyun stres atmak yerine stres altına girmeye neden oluyor fortnite ise hem rekabetçi hem eğlenceli
1 Yanıt Yanıtla +1
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kımyasal 10 ay en beğenilen
Çekyata uzanır gibi o ne başlık
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