Fortnite bir yıl içerisinde 4.5 milyar dolara uzanabilir

Oyun dünyasında pek çok yeni gelişmelere rağmen sürekli gündemde kalmayı başaran bir oyun var. Epic Games imzalı Fortnite oyunu, hızlı yükselişi ve patlama yapan gelirleri ile oyun dünyasının dikkatini çekiyor.

Gelirler tırmanıyor

Android versiyonu henüz çıkmayan oyun iOS, konsol ve masaüstü platformlarda toplam 1 milyar dolar gelir elde etti. Aylık 300 milyon dolar gelir seviyesine ulaşan oyun sadece mobil tarafta günlük 3 milyon dolar üretiyor.

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Otoriteler ücretsiz olmasına rağmen Fortnite oyununun kozmetik tarzı iç satışlar ile bu derece başarı elde etmesini incelemeye değer buluyor. Tahminler önümüzdeki bir yıl içerisinde Fortnite oyununun toplamda 4.5 milyar dolar gelire ulaşacağı yönünde.

Epic Games sadece oyun tarafında ilerlemek istemiyor. Espor sektörüne 100 milyon dolarlık bir yatırım yapan firma Fortnite turnuvaları ile ilgiyi arttırmayı planlıyor. Böylece oyunun hitap ettiği kitle genişlemiş olacak ve uzun dönemli bir etkileşim sağlanacak.